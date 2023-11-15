В Корее нарушен главный закон робототехники: машина убила человека! Что это значит для будущего технологий?

«Робот убил человека, приняв его за коробку с овощами», — когда мы читаем такие новости, всегда нужно помнить, что это могут быть предварительные данные, что расследование еще не завершено и уверенно говорить о причинах случившегося рано. Однако для всех очевидно, что произошла страшная трагедия.

Если то, о чем пишут СМИ, действительно верно, то, вероятнее всего, причина в сбое программы компьютерного зрения. Проще говоря, алгоритм, обрабатывающий данные с камер, допустил ошибку, приняв один объект — человека, за совершенно другой — коробку. После чего механизм получил команду действовать, что стоило рабочему жизни. Другой вопрос, почему оператор проводил техническое обслуживание робота, не переведя его в соответствующее безопасное состояние.

С точки зрения робототехники, да и просто с общечеловеческой, — это ужасно. Тем более что мы понимаем: подобный случай не первый — можно вспомнить 2018 год, когда беспилотный автомобиль впервые сбил пешехода насмерть. Более того, увы, можно с уверенностью говорить, что такая трагедия может повториться.