В Корее нарушен главный закон робототехники: машина убила человека! Что это значит для будущего технологий?

В начале ноября из Южной Кореи пришли трагические новости — робот-грузчик случайно убил рабочего, который проверял его датчики. Как пишет информагентство Yonhap, машина перепутала человека с коробкой овощей и нанесла тяжелые травмы, от которых мужчина скончался. Нарушение (кстати, далеко не первое) главного закона робототехники, гласящего, что «умный» механизм не может навредить человеку, стало сенсацией, о которой написали ведущие СМИ по всему миру: от The Washington Post до The Times of India. Что это значит для новых технологий? Значит ли это, что предупреждения о том, что роботы опасны, обоснованы? На эти вопросы в колонке для «Собака.ru» отвечает декан факультета систем управления и робототехники ИТМО Антон Пыркин.