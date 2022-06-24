Выставка заботливых роботов от ИТМО открывается в «Севкабель Порту»

В рамках выставки пройдут лекции на тему роботического искусства и представления роботов-музыкантов — победителей и призеров мировых соревнований. В дополнение к основной программе покажут спектакль «Робот Костя» — фантазию на тему театра будущего, ставшую номинантом на «Золотую маску».

«В тот момент, когда все жизни, свершив печальный круг, угаснут, оставшиеся роботы будут продолжать имитировать разные человеческие радости, в том числе — ставить спектакли по Чехову с декорациями и ролями. В течение часа зрители наблюдают вариант того, как роботы могли бы репетировать «Чайку» этюдным методом. Режиссер утверждает, что машинерия может вызывать на сцене не меньшие эмоции, чем игра артистов», — говорят о спектакле в «Севкабель Порту».