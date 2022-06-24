Выставка заботливых роботов от ИТМО открывается в «Севкабель Порту»

«Человечеству следует учиться ничего не делать», — считают заботливые роботы от Университета ИТМО, которые будут представлены на открывающейся в «Севкабель Порту» выставке «Забота робота». Экспозиция покажет сценарии возможных взаимодействий людей, экосистем и роботов через жесты заботы и коммуникации.
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На выставке роботического искусства ИТМО показывает сценарии возможных взаимодействий людей, экосистем и роботов через жесты заботы и коммуникации. В одном пространстве соседствуют экзоскелеты, увеличивающие силу мышц, робокрыло, повторяющее движение руки, и робот-церковница, который поставит за человека свечку в церкви. С творческой реализацией помогут робот-художник и робот-скульптор, а с навигацией — проект «Мир глазами робота», создающий в реальном времени карту передвижения гостя.
В рамках выставки пройдут лекции на тему роботического искусства и представления роботов-музыкантов — победителей и призеров мировых соревнований. В дополнение к основной программе покажут спектакль «Робот Костя» — фантазию на тему театра будущего, ставшую номинантом на «Золотую маску».
«В тот момент, когда все жизни, свершив печальный круг, угаснут, оставшиеся роботы будут продолжать имитировать разные человеческие радости, в том числе — ставить спектакли по Чехову с декорациями и ролями. В течение часа зрители наблюдают вариант того, как роботы могли бы репетировать «Чайку» этюдным методом. Режиссер утверждает, что машинерия может вызывать на сцене не меньшие эмоции, чем игра артистов», — говорят о спектакле в «Севкабель Порту».
Куратор выставки «Забота робота», преподаватель направления Art&Science ИТМО:
Если в обществе будущего всю работу будут выполнять роботы, то человеку следует учиться ничего не делать и принимать заботу робота. Принято считать, что роботы обещают революцию, они напоминают нам о зловещем. Мы создали эту выставку, чтобы показать, какими роботы могут быть. Они талантливые, заботливые и при этом — очень четкие и точные.
Выставка «Забота робота» от Университета ИТМО пройдет с 25 июня по 10 июля в «Севкабель Порту». Подробности можно посмотреть здесь.
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