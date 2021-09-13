8 специальностей, которые не смогут заменить роботы. Во всяком случае в ближайшие десятилетия

Врач

Наверное, добрая четверть новостей из мира машинного обучения посвящена тому, как очередной алгоритм превзошел врачей в диагностировании очередного заболевания. Ну а поскольку заболеваний довольно ограниченное число (впрочем, чем вы старше, тем лучше вы понимаете, насколько оно большое), то и логично ожидать, что когда-то заболевания, которые врач диагностируют лучше, чем искусственный интеллект, закончатся, и потребность во врачах отпадет.

Однако это совсем не так. Во-первых, медицинские знания исключительно разнообразны и сложны, медики учатся более десяти лет для овладения достаточно узкой специальностью. Так что алгоритмы еще очень и очень долго будут разбираться в предметных областях. Потом программисты потратят еще столько же времени, чтобы понять — как сшить эти области между собой.

Пока это будет происходить, человечеству нужно будет разобраться с еще двумя серьезными препятствиями. Во-первых, пациенты пока очень плохо доверяют диагнозам от искусственного интеллекта (вот лучше бы диагнозам из интернета меньше доверяли, честное слово!). Во-вторых, пока совсем непонятно, кто должен нести ответственность за наверно проведенное лечение: разработчики искусственного интеллекта точно не хотят брать ответственность на себя за ошибки их детищ. Ну и как можно автоматизировать строгий взгляд из-под очков, вспоминая который, вы все-таки не забываете пить это мерзкое лекарство?