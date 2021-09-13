8 специальностей, которые не смогут заменить роботы. Во всяком случае в ближайшие десятилетия

Искусственный интеллект используется во все большем количестве областей. Часто можно услышать, что развитие робототехники «убьет» целые профессии. Однако, ученый Университета ИТМО специалист по машинному обучению Андрей Фильченков уверен, что компьютер далеко не везде может конкурировать с человеком на рынке труда. Специально для «Собака.ru» он составил список профессий, которые в ближайшие десятилетия точно останутся за людьми.
Специалист технической поддержки
Мы уже начали привыкать к тому, что, позвонив в любую организацию, нас приветствует компьютер, а добраться до «живого» оператора едва ли не сложнее, чем пройти собеседование на престижную работу. Последние несколько лет компании массово переходят на использование автоматических голосовых помощников — разговорных ботов, способных понять вопрос и озвучить насобирать подходящий ответ из заранее записанных фраз. Однако часто ли вы довольны качеством такой беседы? Вот и в последнее время компании начали понимать, что полностью заменить специалиста искусственным интеллектом не получится. Причем это будет верно и в обозримой перспективе.
Ситуации, с которыми обращается человек, бывают довольно сложны, и мы пока крайне далеки от разработки универсального голосового помощника, который может помочь при любом обращении. Поэтому потребность в операторах второй линии поддержки, которые смогут проконсультировать по узким, технически сложным или очень специфичным вопросам, никуда не уйдет.
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Врач
Наверное, добрая четверть новостей из мира машинного обучения посвящена тому, как очередной алгоритм превзошел врачей в диагностировании очередного заболевания. Ну а поскольку заболеваний довольно ограниченное число (впрочем, чем вы старше, тем лучше вы понимаете, насколько оно большое), то и логично ожидать, что когда-то заболевания, которые врач диагностируют лучше, чем искусственный интеллект, закончатся, и потребность во врачах отпадет.
Однако это совсем не так. Во-первых, медицинские знания исключительно разнообразны и сложны, медики учатся более десяти лет для овладения достаточно узкой специальностью. Так что алгоритмы еще очень и очень долго будут разбираться в предметных областях. Потом программисты потратят еще столько же времени, чтобы понять — как сшить эти области между собой.
Пока это будет происходить, человечеству нужно будет разобраться с еще двумя серьезными препятствиями. Во-первых, пациенты пока очень плохо доверяют диагнозам от искусственного интеллекта (вот лучше бы диагнозам из интернета меньше доверяли, честное слово!). Во-вторых, пока совсем непонятно, кто должен нести ответственность за наверно проведенное лечение: разработчики искусственного интеллекта точно не хотят брать ответственность на себя за ошибки их детищ. Ну и как можно автоматизировать строгий взгляд из-под очков, вспоминая который, вы все-таки не забываете пить это мерзкое лекарство?
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Юрист
В 2017 году Герман Греф отчитался о том, что Сбербанк сократил 450 юристов, которых заменили программой. И, действительно, кажется, что разбираться в сухом языке всех этих законов, подзаконных актов, постановлений и прочего без Яндекс- или Гугл-переводчика вообще невозможно, пусть искусственный интеллект и разбирается.
Действительно, автоматизация типовых действий, таких как составление претензий, исковых заявлений и жалоб, а также стандартных ответов на них — это то, что нас ожидает повсеместно. Однако искусственный интеллект очень долго не сможет разбираться во всех хитросплетениях жизненных и деловых ситуаций, а без этого говорить о полноценной работе с правом не представляется возможным. Ведь юрист должен переводить с языка жизни на язык права и обратно. А искусственный интеллект на языке жизни говорить не научится, какой же из него переводчик?
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Журналист
В 2019 году исследовательская компания OpenAI решила не раскрывать программный код модели GPT-2, которая могла порождать тексты настолько хорошо, что вызывала у разработчиков опасения, что ее могут использовать для создания fake news. Сейчас текст генерируют при помощи модели GPT-3, намного более сильной, чем предшественница. Может сложиться впечатление, что журфаки пора закрывать, а копиратейрам переквалифицироваться, ведь скоро все статьи, которые мы будем читать, будут порождаться в недрах глубоких нейронных сетей.
Однако, хотя теперь алгоритмы умеют связно писать длинные тексты на заданную тему и в заданном стиле, они не умеют и — это главное — совершенно непонятно, когда научатся, писать актуальные интересные тексты на животрепещущую тему, которая увлечет читателя. Искать инфоповоды, придумывать острые вопросы, раскрывающие собеседника, подавать материал объективно, но с авторского угла — все эти важные для хорошего журналиста умения пока никак не автоматизировать. Так что этот текст пришлось писать собственноручно.
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Художник (другие творческие профессии)
Картины, созданные искусственным интеллектом, продаются на аукционе Sotbey’s, а «творческие» нейросети широко используются интернет-пользователями для создания изображений и стилизации своих фотографий. И хотя многие эксперты говорят о том, что творческие профессии вне зоне риска, столь явные достижения искусственного интеллекта заставляют думать, что специалисты могут ошибаться.
Однако для художников нейросети представляют не больше опасности, чем представляли фотоаппарат и фотошоп. В конечном итоге все это — просто инструменты, которые расширяют инструментарий творца для собственного самовыражения.
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Учитель
Сейчас есть, как кажется, все предпосылки, чтобы в будущем детей учили машины. Уже сегодня в разных странах от Японии до России проводят эксперименты с роботами-учителями. Сюда же укладывается общий тренд на онлайнизацию и цифровизацию образования.
И все же школьного учителя заменить точно не получится. И дело не в подаче материала, ее гипотетически можно настроить так, чтобы она была понятна ребенку любого возраста. Главное в любом педагоге — это мотивация учеников, умение найти и развить их сильные стороны, понять причины неудач. Ведь учитель не только дает информацию, но и воспитывает. И вот этим, самым главным, вещам в работе учителя машина вряд ли в ближайшее время сможет научиться (и воспитаться).
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Повар
Мы часто можем прочитать о роботах-пекарях, роботах-блинопеках и других подобных машинах. Однако полностью выгнать с кухни человека вряд ли удастся. Даже для самых простых операций, таких как резка ингредиентов в салат, сложно создать универсального робота. А покупать отдельную машину для разрезания огурцов, отдельную — для ананасов, и отдельную для колки орехов вряд ли кому-то покажется целесообразным: людей нанять элементарно дешевле.
Если же мы говорим о создании новых рецептов, их доработке, адаптации, то эта работа близка к стезе художника. Пока роботы не обрели творческое начало, им сложно будет потягаться с живым человеком в белом колпаке.
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Лесоруб (а также фермер и другие работы на открытом воздухе)
Кажется, что техническая революция не оставляет шансов человеку, работающему руками. Огромные фабрики, на которых трудятся лишь несколько человек — лишнее тому доказательство. Но это впечатление справедливо только для отлаженных рабочих процессов, где люди лишь нажимали кнопки на станках или выполняли одну простую операцию на конвейерной сборке. По сути, здесь человека заменяет не «железка» (станок или шуруповерт и так есть на производстве), а программа, ею управляющая. Это экономически оправдано.
А вот в поле или широкой сибирской тайге, где надо двигаться по пересеченной местности в условиях отсутствия интернета и присутствия пожаров, представить андроида несколько сложнее. Конечно, мало кто сейчас просто идет в лес с топором, или на грядку с мотыгой. Лесоруб XXI века управляет харвестерами и гидроманипуляторами, а фермер ездит на тракторе. Эти машины не просто должны ездить, но и взаимодействовать со сложным открытым миром в некотором удалении от цивилизации, что для искусственного интеллекта пока сложно и рискованно.
Не случайно средства для автоматизации работы лесоруба начали появляется еще на рубеже XIX-XX веков, но эта профессия по-прежнему никуда не делась. Скорее всего, она сохранится и в будущем, как и другие подобные работы.
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Андрей Фильченков
Доцент Университета ИТМО
Безусловно, это далеко не полный список профессий, где человек незаменим. Во всяком случае останется таковым на протяжении многих лет. Есть еще агрономы, следователи, спасатели, ученые. Однако в их будущем мало у кого есть сомнения, поэтому я и не стал включать их в перечень.
Важно понимать, что даже многие профессии, которые сейчас «обречены», полностью не исчезнут. Водители такси перестанут встречаться так часто, но персональные водители у крупных начальников или водители спецтранспорта останутся и будут довольны своей зарплатой. Тюнингом автомобилей также будут заниматься творческие энтузиасты, хотя обычный ремонт будет автоматизирован. Точно также, сегодня в Петербурге можно найти конюха или кузнеца, хотя их и стало на несколько порядков меньше, чем было два столетия назад.
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