«ИИ готовится полностью изменить то, как вы пользуетесь компьютером»: 7 предсказаний Билла Гейтса

Предсказание 2: ИИ-помощники для врачей и нейросети-психотерапевты

В скором времени искусственный интеллект сможет взять на себя «базовую сортировку» пациентов. Люди смогут сообщать ему свои симптомы, а тот в свою очередь будет давать базовые советы в очевидных легких случаях и рекомендовать обратиться к врачу в более сложных ситуациях, требующих компетентного лечения.

Свои ИИ-агенты появятся и у врачей, полагает основатель Microsoft. «[Они] помогут медицинским работникам принимать решения и быть более продуктивными, — пишет Гейтс. — Уже сейчас такие приложения, как Glass Health, могут анализировать медкарту пациента и предлагать варианты возможных диагнозов на рассмотрение врачом. Помощь пациентам и медицинским работникам будет особенно полезна для жителей бедных стран, где многие вообще не имеют возможности посетить врача».

При этом он признает, что такие технологии будут внедряться в жизнь дольше, чем многие другие, ведь медицина — «это вопрос жизни и смерти». Людям потребуется время на то, чтобы научиться доверять искусственному интеллекту в такой отрасли, как здравоохранение. Каждая ошибка машины будет анализироваться особенно тщательно и подвергаться особенно острой критике. Но, напоминает миллиардер, врачи-люди тоже совершают ошибки, а в некоторых странах их просто-напросто не хватает настолько, что у населения нет доступа к самой базовой медицинской помощи.

Наконец, полагает автор, ИИ сможет произвести прорыв в доступности психотерапии, которую сейчас далеко не каждый может себе позволить. «ИИ-агенты сделают терапию гораздо более доступной и легкой, — пишет Гейтс. — Wysa и Youper — два первых чат-бота в этой области. Но [в будущем] агенты пойдут гораздо дальше. Если вы решите поделиться с ними достаточной информацией о своем психическом здоровье, они поймут историю вашей жизни и ваших отношений. Они будут доступны, когда вам это нужно, и никогда не будут проявлять нетерпения. С вашего разрешения они даже смогут отслеживать физическую реакцию на терапию с помощью ваших умных часов — например, если ваше сердце начинает учащенно биться, когда вы обсуждаете проблему с начальником, — и подсказывать, когда вам следует обратиться к психотерапевту-человеку».