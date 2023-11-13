«ИИ готовится полностью изменить то, как вы пользуетесь компьютером»: 7 предсказаний Билла Гейтса

В ноябре 2023 года некогда самый богатый человек в мире Билл Гейтс выпустил колонку со своим видением будущего искусственного интеллекта. Основатель Microsoft поделился своими мыслями о том, как ИИ изменит жизнь людей: сделает доступнее психотерапию, персонифицирует образование и повысит продуктивность каждого отдельного человека. Остановился миллиардер и на том, какие вызовы такое будущее поставит перед людьми. «Собака.ru» публикует сокращенный пересказ текста Гейтса.
«Я и сегодня люблю программное обеспечение так же сильно, как и тогда, когда мы с Полом Алленом основали компанию Microsoft. Но, несмотря на то что за прошедшие с тех пор десятилетия программное обеспечение значительно улучшилось, во многих отношениях оно все еще остается довольно тупым», — такими словами начинает Билл Гейтс свой текст о будущем искусственного интеллекта, опубликованный в середине ноября.
Основатель Microsoft сетует, что для выполнения тех или иных задач пользователю все еще приходится указывать компьютеру, какое именно приложение надо использовать. Даже самые «умные» сайты и программы не имеют полного представления о человеке, его рабочих задачах и личных предпочтениях. А стало быть, они не могут использовать эту информацию для лучшего выполнения своих функций. «В ближайшие пять лет ситуация полностью изменится», — уверен Гейтс.
Билл Гейтс
Основатель Microsoft:
«В [будущем] вам не придется использовать многочисленные приложения для решения разных задач — вы просто будете говорить своему гаджету на [вашем] повседневном языке, что вы хотите. [После этого] в зависимости от того, каким объемом информации вы решите поделиться с устройством, программа сможет реагировать индивидуально, поскольку будет иметь богатое представление о вашей жизни. В ближайшем будущем любой человек, работающий в Интернете, сможет получить персонального помощника, оснащенного искусственным интеллектом, который намного превосходит современные технологии».
Гейтс назвал таких будущих персональных помощников агентами. По его мнению, они уже в самое ближайшее время полностью изменят то, как люди взаимодействуют с компьютером. Более того, миллиардер полагает, что агенты «произведут крупнейшую революцию в вычислительной технике с тех пор, как мы перешли от ввода команд к нажатию на иконки». Далее в тексте приведено 7 предсказаний автора относительно последствий этой технологической революции.
Предсказание 1: Личный помощник появится у каждого
Гейтс признает, такой тезис может вызвать сомнения у скептиков. В частности у тех, кто помнит чат-бота Clippy, которого сначала включили в пакет Microsoft Office, а потом из него убрали. Однако автор уверен, что новые технологии окажутся намного совершеннее: «у Clippy столько же общего с ИИ-агентами, сколько у дискового телефона со смартфоном», — поясняет свою мысль миллиардер.
Он уверен, что ИИ-помощники нового поколения смогут помогать людям во всех делах, если пользователи сами «этого захотят». Получив соответствующее разрешение, такие алгоритмы смогут отслеживать деятельность человека и в интернете, и в реальном мире. Это позволит программе полностью адаптироваться под конкретного пользователя, который сам сможет решать, когда программа может вмешаться, чтобы помочь ему.
«Представьте, что вы хотите спланировать путешествие, — пишет Гейтс. — Бот для путешествий определит отели, которые соответствуют вашему бюджету. ИИ-агент узнает, в какое время года вы собираетесь отправиться в отпуск, и, основываясь на своих знаниях о том, всегда ли вы пробуете новые направления или любите возвращаться в одно и то же место, сможет предложить варианты поездки. В ответ на ваш запрос система порекомендует, чем можно заняться, исходя из ваших интересов и склонности к приключениям, а также забронирует столик в том ресторане, который вам понравится».
Предсказание 2: ИИ-помощники для врачей и нейросети-психотерапевты
В скором времени искусственный интеллект сможет взять на себя «базовую сортировку» пациентов. Люди смогут сообщать ему свои симптомы, а тот в свою очередь будет давать базовые советы в очевидных легких случаях и рекомендовать обратиться к врачу в более сложных ситуациях, требующих компетентного лечения.
Свои ИИ-агенты появятся и у врачей, полагает основатель Microsoft. «[Они] помогут медицинским работникам принимать решения и быть более продуктивными, — пишет Гейтс. — Уже сейчас такие приложения, как Glass Health, могут анализировать медкарту пациента и предлагать варианты возможных диагнозов на рассмотрение врачом. Помощь пациентам и медицинским работникам будет особенно полезна для жителей бедных стран, где многие вообще не имеют возможности посетить врача».
При этом он признает, что такие технологии будут внедряться в жизнь дольше, чем многие другие, ведь медицина — «это вопрос жизни и смерти». Людям потребуется время на то, чтобы научиться доверять искусственному интеллекту в такой отрасли, как здравоохранение. Каждая ошибка машины будет анализироваться особенно тщательно и подвергаться особенно острой критике. Но, напоминает миллиардер, врачи-люди тоже совершают ошибки, а в некоторых странах их просто-напросто не хватает настолько, что у населения нет доступа к самой базовой медицинской помощи.
Наконец, полагает автор, ИИ сможет произвести прорыв в доступности психотерапии, которую сейчас далеко не каждый может себе позволить. «ИИ-агенты сделают терапию гораздо более доступной и легкой, — пишет Гейтс. — Wysa и Youper — два первых чат-бота в этой области. Но [в будущем] агенты пойдут гораздо дальше. Если вы решите поделиться с ними достаточной информацией о своем психическом здоровье, они поймут историю вашей жизни и ваших отношений. Они будут доступны, когда вам это нужно, и никогда не будут проявлять нетерпения. С вашего разрешения они даже смогут отслеживать физическую реакцию на терапию с помощью ваших умных часов — например, если ваше сердце начинает учащенно биться, когда вы обсуждаете проблему с начальником, — и подсказывать, когда вам следует обратиться к психотерапевту-человеку».
Предсказание 3: ИИ-репетиторы сделают качественное образование доступным
Программное обеспечение никогда не сможет заменить людей-педагогов, однако оно может избавить учителей от бесконечной бумажной работы, чтобы те смогли больше времени посвящать действительно важным аспектам своей работы.
«Сегодня в этом направлении уже работает чат-бот Khanmigo от Академии Хана, — пишет Гейтс. — Он может учить математике, естественным и гуманитарным наукам — например, объяснять квадратичную функцию или составлять математические задачи для домашних заданий. Он также может помогать преподавателям составлять планы уроков».
Но это лишь начало, уверен автор. В будущем ИИ-агенты смогут стать полноценными репетиторами для школьников. Это даст множеству семей, у которых нет денег на дополнительные занятия для своих детей, доступ к принципиально иному качеству образования. «Если агент-репетитор знает, что ребенок любит Minecraft и Тейлор Свифт, он будет использовать Minecraft для того, чтобы объяснить, как вычисляется объем и площадь поверхности фигуры. Тексты песен же Тейлор пригодятся для того, чтобы показать ребенку, как с помощью рифмы можно рассказать ту или иную историю».
Предсказание 4: ИИ-агенты станут полноценными личными секретарями
Уже сегодня такие компании, как Microsoft и Google, внедряют нейросети в свои офисные приложения. Гейтс называет такие решения «вторыми пилотами», которые могут превратить текстовый документ в презентацию и помочь с обработкой данных в таблице.
Но ИИ-агенты должны пойти существенно дальше. Так, если у человека есть идея своего дела, нейросеть сможет составить бизнес-план, подготовить на его основе презентацию и даже нарисовать концепт будущего продукта.
«Независимо от того, работаете вы в офисе или нет, ваш ИИ-агент сможет помогать вам так же, как сегодня люди-персональные ассистенты помогают [большим] начальникам, — считает Гейтс. — Если вашей подруге только что сделали операцию, ваш агент предложит прислать ей цветы и даже сможет заказать их для вас. Если вы скажете, что хотели бы встретиться со своим бывшим соседом по комнате в университете, ваш помощник вместе с его агентом подберет время для встречи, а перед самым вашим приходом напомнит, что его старший ребенок только что поступил в колледж».
Предсказание 5: Невиданная ранее персонализация развлекательного контента
Крупнейшие развлекательные платформы, такие как Netflix, Spotify и другие, уже давно внедрили в свою работу рекомендательные сервисы. Они анализируют вкусы пользователя, предлагая ему все новый контент на основе этих данных.
Но и здесь, уверен Гейтс, есть куда двигаться вперед. «Если вы хотите купить фотоаппарат, ваш ИИ-агент прочитает все отзывы, обобщит их, даст рекомендацию и оформит заказ, как только вы примете решение, — пишет автор. — Если вы скажете агенту, что хотите посмотреть "Звездные войны", он узнает, подписаны ли вы на нужный сервис потокового вещания, а если нет, то предложит подписаться».
Также, полагает миллиардер, ИИ даст еще больше возможности для персонализации ленты новостей и даже для создания индивидуального развлекательного и новостного контента. «CurioAI, генерирующий индивидуальный подкаст на любую тему, о которой вы спросите, — это лишь проблеск грядущего», — пишет основатель Microsoft.
Предсказание 6: ИИ-агенты заменят операционные системы и поисковики
«В компьютерной индустрии мы говорим о платформах, — продолжает Гейтс, — о технологиях, на которых строятся приложения и сервисы. Android, iOS и Windows — все это платформы. Следующей платформой станут агенты». Также, уверен он, ИИ-помощники полностью заменят поисковики, так как будут искать информацию лучше человека.
Но это еще не все, уверен автор, развитие ИИ-агентов полностью перевернет IT-индустрию. «Чтобы создать новое приложение или сервис, не нужно будет знать, как писать код или заниматься графическим дизайном. Вы просто скажете своему агенту, чего вы хотите», — предполагает Гейтс.
Все это приведет к тому, что множество IT-бизнесов, существующих сравнительно независимо, соединятся в одну индустрию. Поисковики, офисные приложения, контекстная реклама, рекомендательные сервисы — все это теперь сольется в единой платформе. Однако, считает основатель Microsoft, это не приведет к монополизации рынка.
Билл Гейтс
Основатель Microsoft:
«Я не думаю, что какая-то одна компания будет доминировать на рынке ИИ-агентов. Будет существовать множество различных движков искусственного интеллекта. Сегодня агенты встраиваются в другие программы, такие как текстовые редакторы и электронные таблицы, но со временем они будут работать сами по себе. Хотя некоторые агенты будут бесплатными (и поддерживаться рекламой), я думаю, что за большинство из них вы будете платить, а значит, у компаний будет стимул заставлять агентов работать на вас, а не на рекламодателей. Если судить по количеству компаний, которые начали работать над ИИ только в этом году, конкуренция будет исключительно высокой, что сделает агентов очень дешевыми».
Предсказание 7: Развитие агентов поставит перед человечеством множество вопросов
Гейтс делит эти вопросы на два больших блока. Первый — технические вопросы. Человечеству необходимо будет разработать новый формат данных, который был бы удобен для ИИ-агентов. Кроме того, компаниям нужно будет принять принципиальное решение — будут ли агенты универсальны или у каждого пользователя будет несколько помощников (секретарь, психотерапевт, репетитор). Также пока не решен вопрос о том, как именно должен выглядеть интерфейс для связи между человеком и его ассистентом.
Кроме того, важно убедиться, что агенты не смогут делать то, что им не положено и каким-либо образом навредить человеку. Ну и, конечно, обществу надо понять, как сделать помощников настолько дешевыми, чтобы их могли себе позволить все люди на Земле.
Второй блок вопросов — этический. ИИ-помощники будут аккумулировать фантастическое количество информации о пользователе, и это не только дает возможности, но и создает проблемы. «Никто не хочет получать рекламу, связанную с тем, что он рассказал своему агенту-терапевту. Могут ли правоохранительные органы использовать вашего агента в качестве улики против вас? В каких случаях ваш агент отказывается делать то, что может нанести вред вам или кому-либо еще? Кто выбирает ценности, заложенные в агентов? Также возникает вопрос о том, каким объемом информации должен делиться ваш агент», — пишет Гейтс.
Билл Гейтс
Основатель Microsoft:
«Многие из этих вопросов уже находятся в центре внимания технологической индустрии и законодателей… Но другие вопросы не будут решаться компаниями и правительствами. Например, агенты могут повлиять на то, как мы взаимодействуем с друзьями и родственниками. Сегодня вы можете показать человеку, что он вам небезразличен, запомнив детали его жизни — например, день рождения. Но когда он узнает, что ваш агент, скорее всего, напомнил вам об этом и позаботился об отправке цветов, будет ли поздравление столь же значимо?
В отдаленном будущем агенты могут даже заставить человека столкнуться с экзистенциальными вопросами о предназначении. Представьте себе, что агенты стали настолько хороши, что каждый может иметь высокое качество жизни, почти не работая. Что в таком будущем будут делать люди со своим временем? Захотят ли люди получать образование, если все ответы на вопросы будут у агента? Может ли существовать безопасное и процветающее общество, если у большинства людей будет много свободного времени?
Но до этого еще очень далеко. Тем временем агенты появляются. В ближайшие несколько лет они полностью изменят нашу жизнь как в Интернете, так и вне его».
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