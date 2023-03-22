«Эра искусственного интеллекта началась»! Билл Гейтс написал 7-страничное письмо о том, как нейросети изменят нашу жизнь

Один из основателей Microsoft Билл Гейтс опубликовал текст о том, что принесет человечеству искусственный интеллект. По его мнению, нейросети могут помочь в борьбе с неравенством, улучшить образование и стимулировать разработку новых лекарств. «Собака.ru» публикует пересказ текста некогда богатейшего человека планеты, который до сих пор остается одним из самых авторитетных людей в мире инноваций и информационных технологий.
«За свою жизнь мне довелось увидеть демонстрацию двух технологий, которые показались мне революционными», — такими словами Билл Гейтс начинает свою статью о новой эпохе, которая начинается сегодня в связи с бурным развитием искусственного интеллекта.
По его словам, первой такой прорывной технологией были графические пользовательские интерфейсы, которые и легли в основу современных операционных систем, в том числе Windows. Гейтс познакомился с ними в 1980 году. «Демонстрацию проводил блестящий программист Чарльз Симони, — вспоминает миллиардер, — мы с ним сразу же начали мозговой штурм о том, что можно придумать, имея такой удобный для пользователя подход к вычислениям. В итоге Чарльз присоединился к Microsoft, Windows стала основой нашей компании, а идеи, которые у нас родились в тот день, помогли определить повестку дня на 15 лет».
Второй раз, пишет Гейтс, его смогли так же сильно удивить лишь в 2016 году, когда он встретился с командой OpenAI, компании, которую основали Илон Маск и Сэм Олтмен для развития технологий искусственного интеллекта. Основатель Microsoft признался, что на протяжении нескольких лет пристально следил за работой проекта и был очень вдохновлен их успехами. В 2022 году он предложил программистам OpenAI решить амбициозную задачу — сделать так, чтобы их нейросеть была способна сдать профильный экзамен по биологии для выпускников колледжа, в котором требуется не просто воспроизведение научных фактов, но критическое осмысление предмета.
«Я думал, что эта задача займет их на два — три года, — вспоминает Гейтс. — Они закончили ее всего за несколько месяцев». Уже в сентябре 2022 года миллиардер встретился с программистами и «с благоговением» наблюдал, как машина правильно дала ответы на 59 из 60 тестовых заданий вузовского экзамена, а затем дала «блестящие» ответы на шесть открытых вопросов экзамена, заработав высший балл от специально приглашенного эксперта.
«После того, как он прошел тест, мы задали [алгоритму] ненаучный вопрос: "Что бы ты сказал отцу больного ребенка?", — продолжает Гейтс. — Он написал вдумчивый ответ, который был, вероятно, лучше, чем тот, который мог бы дать любой из нас, собравшихся в той комнате. Весь опыт был ошеломляющим». Основатель Microsoft так был впечатлен успехами искусственного интеллекта, что задумался о тех вещах, которых могут добиться нейросети уже в ближайшие 5—10 лет.
Основатель Microsoft:
«Развитие искусственного интеллекта — столь же фундаментальное [достижение], как создание микропроцессора, персонального компьютера, интернета и мобильного телефона. Он изменит то, как люди работают, учатся, путешествуют, получают медицинскую помощь и общаются друг с другом. Вокруг него будут создаваться целые отрасли. [Успешные] бизнесы будет отличать то, как хорошо они его используют».
Борьба с неравенством
«Филантропия — это в настоящее время моя работа на полную ставку, — признается Гейтс. — Искусственный интеллект может уменьшить некоторые из самых серьезных несправедливостей в мире».
По словам Гейтса, самое большое неравенство, наблюдаемое сейчас на планете, касается вопросов здоровья. «Ежегодно [в мире] умирает 5 миллионов детей, которым еще не исполнилось и пяти лет. Это, конечно, меньше, чем два десятилетия назад, когда эта цифра составляла 10 млн, но это все еще шокирующе много. Почти все эти дети рождаются в бедных странах и умирают от причин, которые можно было бы предотвратить, — таких как диарея и малярия. Трудно представить лучшее использование для ИИ, чем спасение детских жизней», — пишет он.
Также миллиардер предполагает, что искусственный интеллект поможет справиться с неравенством в образовании. «Факты показывают, что наличие базовых математических навыков способствует успеху выпускников, какую бы профессию они ни выбрали. Но успеваемость по математике в США снижается по всей стране, особенно среди афроамериканцев, латиноамериканцев и учеников из малообеспеченных семей. Искусственный интеллект может помочь переломить эту тенденцию!», — уверен Гейтс.
Также основатель Microsoft убежден, что возможности искусственного интеллекта можно использовать для борьбы с изменением климата, которое бьет в первую очередь по бедным странам. По словам Гейтса, он сейчас изучает, как именно ИИ может помочь в борьбе с этим явлением.
Повышение производительности
Существует множество вещей, с которыми человек по-прежнему справляется лучше, чем нейросеть. Однако, уверен автор статьи, есть масса занятий, где возможности искусственного интеллекта используются недостаточно.
Так, автоматизировать можно многие задачи в телефонных и интернет-продажах. Нейросети могли бы облегчить работу с документами в банках, страховых и бухгалтерских компаниях. Словом, в тех отраслях, «где надо принимать решения, но нет необходимости постоянно учиться», — резюмирует Гейтс. Он добавляет, что в таких фирмах уже есть гайды для обучения сотрудников, содержащие примеры хорошей и плохой работы с бумагами. Миллиардер уверен, что эти же образцы можно использовать для обучения нейросетей.
Автор уверен, что по мере развития вычислительных мощностей, нейросети все более будут напоминать «второго пилота», который будет помогать людям писать электронные письма, управлять электронной почтой, планировать расписание и выполнять другие задачи. По сути, на основе нейросети можно будет создавать полноценных личных ассистентов, как в фантастических фильмах, которые будут понимать команды на обычном английском (или любом другом языке мира).
Работающие по такому же принципу корпоративные виртуальные помощники смогут стать полноценными рабочими единицами в компаниях. Они будут читать отраслевые новости, анализировать финансовую отчетность, отчеты о продажах и сообщения от клиентской поддержки. Гейтс думает, что они даже смогут участвовать в совещаниях и высказывать свои соображения на основе имеющихся данных. «Я считаю, что в результате сотрудники [которым будут помогать такие ассистенты] станут более продуктивными», — резюмирует Гейтс.
Он уверен, что от роста производительности выиграют все, ведь люди освободятся от необходимости заниматься тяжелым рутинным трудом. «Конечно, есть серьезные вопросы о том, какая поддержка и переподготовка потребуется людям, [которые лишатся работы в результате развития ИИ]. Правительства должны помочь работникам адаптироваться к новым ролям [на рынке труда]», — оговаривается миллиардер. При этом он уверен, что спрос на людей, которые помогают другим людям, никогда не исчезнет».
Здравоохранение
По словам Гейтса, он видит сразу несколько сфер для применения искусственного интеллекта в здравоохранении. Во-первых, нейросети должны освободить врачей от возни с документами, страховыми полисами и прочей бюрократической нагрузки. «Я ожидаю, что здесь будет много инноваций», — пишет он.
Дальше, искусственный интеллект может помочь решить проблему нехватки квалифицированных медиков. «Прекрасным примером здесь может служить разработка УЗИ-аппаратов на базе ИИ, которые могут использовать врачи после минимальной подготовки», — объясняет свою мысль Гейтс. Более того, нейросети в будущем могут снизить нагрузку на систему здравоохранения, осуществляя первичную сортировку пациентов и даже давая им какие-то основные рекомендации относительно заботы о здоровье.
«Людям нужно дать доказательства того, что искусственный интеллект в целом полезен для здоровья, даже если нейросети не идеальны и будут совершать ошибки, — пишет Гейтс. — [Конечно], ИИ должен быть тщательно протестирован [перед тем, как попасть в больницы], надлежащим образом обучен. Это значит, что тут его внедрение займет больше времени, чем в других областях. Но нужно помнить, что люди тоже ошибаются, а отсутствие доступа к [квалифицированной] медицинской помощи [в беднейших странах] само по себе является проблемой, [которую могут сгладить алгоритмы]».
Наконец, уверен основатель Microsoft, использование ИИ заметно ускорит работу над медицинскими открытиями. Объем данных в современной биологии очень велик, и человеку элементарно сложно уследить за тем, как работают сложные биологические системы. С помощью алгоритмов можно эффективнее искать причины недугов и способы борьбы с ними. Миллиардер напоминает, что ученые уже активно используют возможности нейросетей в своей работе. Следующее поколение программных инструментов будет еще эффективнее, пишет он. «[Нейросети] смогут предсказывать побочные эффекты [от новых лекарств] и [сами] определять необходимую дозировку», — пишет Гейтс.
Образование
«[Персональные] компьютеры не оказали такого эффекта на образование, какого мы от них ждали», — признается автор статьи. Несмотря на успех многих образовательных проектов, в том числе Википедии, существенно изменить показатели успеваемости так и не получилось.
Однако в ближайшие 5—10 лет нейросети все же смогут совершить долгожданную революцию в преподавании и обучении, уверен основатель Microsoft. «[Искусственный интеллект] будет помнить о ваших интересах и стиле обучения, поэтому он будет адаптировать [учебный контент] так, чтобы удерживать ваше внимание. Он будет следить за вашим пониманием, отмечать моменты, когда вы теряете интерес, и понимать, на какую мотивацию вы реагируете», — пишет Гейтс.
Миллиардер отметил, что уже существующие решения на базе искусственного интеллекта вполне успешно используются учителями. Так, он напомнил о том, что некоторые педагоги прибегают к ChatGPT, чтобы проверять и комментировать домашние работы своих учеников.
При этом Гейтс уверен, что новые технологии будут именно помогать в обучении, а не полностью заменять преподавателя. «[ИИ] улучшит, но никогда не заменит ту работу, которую учитель и ученик вместе выполняют в классе», — резюмировал он.
Отдельно Гейтс отметил, что образовательные технологии на основе ИИ должны быть доступны во всех образовательных учреждения. «Новые инструменты будут создаваться в первую очередь для школ, которые могут позволить себе их позволить, но мы должны убедиться, что они также доходят до школ с низким доходом во всем мире», — пишет миллиардар.
Сельское хозяйство
Еще одной сферой, развитию которой, по мнению Гейтса, может помочь искуственный интеллект, является сельское хозяйство. Он полагает, что нейросети могу помочь в создании более урожайных сортов сельхозкультур и выведении новых пород домашнего скота.
Самое главное, считает миллиардер, что эти знания должны быть доступны фермерам по всему миру, включая тех, кто возделывает замлю в самых бедных регионах мира.
«Искуственный интеллект может помочь в разработке более качественных [сортов] семян, адаптированных к местным условиям. Он может посоветовать фермерам когда лучше всего начинать посевную в зависимости от погоды и типа почвы на конкретной территории. Также ИИ полезен при разработке лекарств и вакцин для домашнего скота», — пишет Гейтс.
Он отмечает, что в контексте изменения климата эти разработки имеют особое значение, особенно для фермеров в бедных, засушливых регионах.
Опасности и перспективы
Говоря обо всех возможностях искусственного интеллекта, основатель Microsoft не забывает также об опасностях и проблемах, которые таят в себе новые технологии. Так, Гейтс вспоминает о том, что нейросети пока не так хороши в понимании запросов человека. Однако он уверен, что эти сложности не говорят о фундаментальных ограничениях нейросетей. Скорее это задачи, которые предстоит решить инженерам и программистам.
«Другие проблемы связаны не с техникой, — пишет Гейтс. — Например, люди, вооруженные искусственным интеллектом, могут представлять опасность. Как и большинство изобретений, ИИ можно использовать как в благих целях, так и во зло. Правительствам необходимо работать с индустрией для снижения этих рисков. Также есть вероятность, что нейросеть выйдет из-под контроля. Она может решить, что люди представляют угрозу. Или прийти к выводу, что ее интересы отличны от наших... Это возможно, но сегодня эта проблема не более актуальна, чем до успехов ИИ последних нескольких месяцев».
Впрочем, он напомнил, что пока человечество не приблизилось к созданию искусственного суперинтеллекта, который мог бы контролировать физический мир и ставить перед собой свои собственные задачи. Так что пока эти опасения не должны стоять на первом месте.
Наконец, в завершении Гейтс написал о «новых рубежах» в работе над искусственным интеллектом. Среди них он назвал разработку новых чипов, которые позволят увеличить вычислительную мощность компьютеров и помогут раскрыть все возможности нейросетей. Он отметил и необходимость разработки нового программного обучения для обучения нейросетей.
Также Гейтс предлагает три принципа, которых, на его взгляд, следует придерживаться при разговоре о будущем искусственного интеллекта:
- Во-первых, следует сбалансировать опасения от развития ИИ ожиданиями тех улучшений, которые нейросети несут в нашу жизнь.
- Во-вторых, он предлагает помнить, что рынок сам по себе не будет производить продукты на основе нейросетей, которые помогут беднейшим слоям населения. Поэтому, если мы хотим бороться с неравенством, то правительства и благотворительные организации должны заботиться о том, чтобы такие разработки появлялись.
- В-третьих, при обсуждении ИИ необходимо помнить, что человечество делает только первые шаги в развитии этой технологии. «Какие бы ограничения ни были у ИИ сегодня, они исчезнут прежде, чем мы о них узнаем», — резюмирует он.
Основатель Microsoft:
«Мне повезло участвовать в революции персональных компьютеров и интернета. Но я также вдохновлен сейчас: [ИИ] — это новая технология, которая может помочь людям во всем мире улучшить свою жизнь. В то же время миру необходимо установить [для искусственного интеллекта] правила дорожного движения, чтобы любые его недостатки перевешивались преимуществами и чтобы каждый мог воспользоваться этими новыми возможностями, независимо от того, где он живет или сколько у него денег».
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