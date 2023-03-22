«Эра искусственного интеллекта началась»! Билл Гейтс написал 7-страничное письмо о том, как нейросети изменят нашу жизнь

«За свою жизнь мне довелось увидеть демонстрацию двух технологий, которые показались мне революционными», — такими словами Билл Гейтс начинает свою статью о новой эпохе, которая начинается сегодня в связи с бурным развитием искусственного интеллекта.

По его словам, первой такой прорывной технологией были графические пользовательские интерфейсы, которые и легли в основу современных операционных систем, в том числе Windows. Гейтс познакомился с ними в 1980 году. «Демонстрацию проводил блестящий программист Чарльз Симони, — вспоминает миллиардер, — мы с ним сразу же начали мозговой штурм о том, что можно придумать, имея такой удобный для пользователя подход к вычислениям. В итоге Чарльз присоединился к Microsoft, Windows стала основой нашей компании, а идеи, которые у нас родились в тот день, помогли определить повестку дня на 15 лет».

Второй раз, пишет Гейтс, его смогли так же сильно удивить лишь в 2016 году, когда он встретился с командой OpenAI, компании, которую основали Илон Маск и Сэм Олтмен для развития технологий искусственного интеллекта. Основатель Microsoft признался, что на протяжении нескольких лет пристально следил за работой проекта и был очень вдохновлен их успехами. В 2022 году он предложил программистам OpenAI решить амбициозную задачу — сделать так, чтобы их нейросеть была способна сдать профильный экзамен по биологии для выпускников колледжа, в котором требуется не просто воспроизведение научных фактов, но критическое осмысление предмета.