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«Став старше, я понял: в жизни есть нечто большее, чем работа» — Билл Гейтс выступил с речью перед выпускниками вузов

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Сооснователь Microsoft и один из богатейших людей мира Билл Гейтс выступил с напутственной речью перед выпускниками Университета Северной Аризоны. В ней он признался, что жалеет о времени, потраченном на построение карьеры, и призвал молодых людей не повторять его ошибок, помнить о важности отдыха и веселья. Свою речь он также опубликовал в блоге GatesNotes, озаглавив ее «5 напутствий, которые мне следовало бы услышать на выпускном, которого у меня не было». «Собака.ru» публикует сокращенный пересказ текста одного из самых успешных бизнесменов планеты.

За свою полную достижениями жизнь Билл Гейтс лишь трижды выступал с напутственной речью перед выпускниками американских университетов. Первый раз это произошло в 2007 году, когда он предстал перед вчерашними студентами Гарварда, своей альма-матер, которую он в свое время так и не закончил. 

Второе выступление миллиардера состоялось в 2014 году, тогда он обратился с напутствием к выпускникам Университета Северной Аризоны. Третье появление основателя Microsoft на традиционной для американских вузов церемонии произошло в середине мая этого года. Гейтс вновь приехал в Университет Северной Аризоны. Неожиданно он выступил против трудоголизма и посвящения всего себя работе. 

Он рассказал о пяти напутствиях, которые бы ему самому следовало бы услышать в молодости на выпускном, которого у него так и не было, поскольку после трех семестров он бросил обучение ради создания Microsoft.

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Напутствие первое: «Жизнь — это не одноактная пьеса»

Многие молодые люди испытывают страшное давление, делая свои первые карьерные шаги. Им кажется, что принимаемые ими решения определят всю их последующую жизнь. 

«Это не так, — настаивает Гейтс, — то, чем вы займетесь завтра, или то, что вы будете делать в ближайшие 10 лет, вовсе не обязательно будет совпадать с тем, чем вы будете заниматься всю жизнь». 

Так, сам Гейтс после того, как бросил университет, полагал, что до конца своих дней будет работать в Microsoft, но теперь для него главное вовсе не это. «Я по-прежнему люблю свою работу над программным обеспечением, но благотворительность — это моя работа на полную ставку, — объяснил он. — Я целыми днями работаю над созданием инноваций, которые борются с изменением климата и сокращают неравенство во всем мире, в том числе в сфере здравоохранения и образования».

Anton Vierietin

Напутствие второе: «Нельзя быть слишком умным для недоумения»

«Когда я бросил колледж, мне казалось, что я знал все, что мне необходимо», — сказал Гейтс. Но чтобы узнавать новое, нужно не замыкаться в том, что уже тебе известно, а принять то, что есть много вещей, которые тебе неизвестны, продолжил основатель Microsoft.

«В какой-то момент своей карьеры вы столкнетесь с проблемой, которую не сможете решить самостоятельно, — продолжает он. — Когда это произойдет, не паникуйте. Сделайте вдох. Заставьте себя все обдумать. А потом найти умных людей, у которых можно поучиться». 

По словам Гейтса, «почти все, чего он достиг в жизни», связано с тем, что он находил людей, которые знали больше него. «Вы, может, и покончили с университетом, но вы можете — и должны — относиться к остальной части своей жизни как к продолжению образования», — сказал Гейтс. 

Roman Samborskyi

Напутствие третье: «Делать ту работу, которая решает важные проблемы»

«Хорошая новость — вы заканчиваете учебу в то время, когда нужно решить много важных проблем», — сказал Гейтс. По его словам, каждый день появляются новые отрасли и компании, которые позволяют вам зарабатывать на жизнь и вносить свой вклад в развитие планеты. 

Так, программисты, по словам основателя Microsoft, могут использовать свои таланты, чтобы все люди могли извлечь выгоду из стремительного развития искусственного интеллекта. А также для того, чтобы побороть существующие в обществе предубеждения относительно ИИ. 

«Когда вы проводите дни, делая что-то, что решает большую проблему, это заряжает вас энергией, позволяя делать свою работу лучше всех, — поделился Гейтс своим опытом. — Это развивает творческий подход и придает вашей жизни чувство цели».

Roman Samborskyi

Напутствие четвертое: «Нельзя недооценивать силу дружбы»

«Когда я учился в университете, я подружился с другим студентом, который разделял многие мои интересы, такие как научно-фантастические романы и компьютерные журналы, — вспоминал Гейтс. — Я и не подозревал, насколько важна будет эта дружба. Моего друга звали Пол Аллен, и мы вместе основали Microsoft». 

По его словам, именно друзья могут быть источниками поддержки и вдохновения. Они могут обогатить человека знаниями или стать будущими деловыми партнерами. 

«Единственная вещь более важная, нежели то, с чем ты выходишь на сцену, это то, с кем вместе ты это делаешь», — резюмировал основатель Microsoft.

Roman Samborskyi

Напутствие пятое: «Ты не бездельник, если даешь себе слабину»

В заключение Гейтс вспомнил, что в свое время «не верил в каникулы и выходные». Он признался, что заставлял всех вокруг себя очень много работать.  

«На заре Microsoft мой офис выходил окнами на парковку, и я следил за тем, кто уходит рано, а кто остается допоздна, — рассказал он. — Но когда я стал старше — и особенно когда я стал отцом, — я понял, что в жизни есть нечто большее, чем работа».

Он призвал слушателей и читателей «не ждать», пока жизнь заставит «усвоить этот урок».

«Найдите время, чтобы развивать отношения, праздновать свои успехи и восстанавливаться после потерь, — призвал Гейтс. — Сделайте перерыв, когда вам нужно. Полегче с окружающими, когда они в этом нуждаются. И прежде чем вы начнете следующий этап своей жизни, найдите минутку и повеселитесь. Сегодня вечером, в эти выходные, этим летом, когда угодно. Вы заслуживаете этого!»

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