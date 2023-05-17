«Став старше, я понял: в жизни есть нечто большее, чем работа» — Билл Гейтс выступил с речью перед выпускниками вузов

За свою полную достижениями жизнь Билл Гейтс лишь трижды выступал с напутственной речью перед выпускниками американских университетов. Первый раз это произошло в 2007 году, когда он предстал перед вчерашними студентами Гарварда, своей альма-матер, которую он в свое время так и не закончил.

Второе выступление миллиардера состоялось в 2014 году, тогда он обратился с напутствием к выпускникам Университета Северной Аризоны. Третье появление основателя Microsoft на традиционной для американских вузов церемонии произошло в середине мая этого года. Гейтс вновь приехал в Университет Северной Аризоны. Неожиданно он выступил против трудоголизма и посвящения всего себя работе.

Он рассказал о пяти напутствиях, которые бы ему самому следовало бы услышать в молодости на выпускном, которого у него так и не было, поскольку после трех семестров он бросил обучение ради создания Microsoft.