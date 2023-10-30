Звезды шоу-бизнеса обзаводятся цифровыми двойниками! Зачем они им понадобились? И как это работает?

В полный рост

Заявление Цукерберга стало самой громкой за последнее время новостью о том, как звезды шоу-бизнеса обзаводятся цифровыми близнецами, — но далеко не первой. К примеру, в прошлом году был представлен чат-бот-двойник живой легенды гольфа Джека Никлауса. Он позволяет фанатам пообщаться со спортсменом, расспросить его о карьере и попросить совета по игре. При этом отвечать на вопросы будет виртуальная копия 38-летнего Никлауса (сейчас спортсмену 83) из 1978 года, когда он находился на пике своей карьеры.

Создание виртуальных двойников звезд не ограничивается чат-ботами. Так, еще в прошлом году важным событием Нью-Йоркской недели моды стала презентация бренда спортивной одежды Puma с участием цифрового аватара бразильского футболиста Неймара.

В сентябре 2022 года своим цифровым аватаром обзавелся звездный баскетболист NBA из Словении Лука Дончич — для этого он воспользовался технологией MetaHuman от геймдев-компании Epic Games. В апреле этого года цифровую копию, созданную с помощью этой же платформы, представила чешская супермодель Ева Герцигова. Для этого она прошла процедуру сканирования с помощью установки, оборудованной 70 камерами. Это позволило точно воспроизвести контуры тела звезды и манеру ее движения.