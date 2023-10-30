Звезды шоу-бизнеса обзаводятся цифровыми двойниками! Зачем они им понадобились? И как это работает?

Цифровые модели на Нью-Йоркской неделе моды, копия рэпера Снуп Догга в качестве «умного помощника» — все это уже реальность. Звезды кино и спорта, инфлюенсеры и даже топ-модели OnlyFans обзаводятся виртуальными двойниками, которые призваны сделать их еще популярнее, богаче и, возможно, чуточку ближе к своим поклонникам. Как происходит оцифровка икон шоу-бизнеса? Какие этические и юридические вопросы она вызывает? И придет ли это движение в Россию? Рассказываем в материале «Собака.ru».
В самом конце сентября Марк Цукерберг официально объявил, что компания Meta* запустит серию «умных» чат-ботов, которые будут использовать внешность живых легенд шоу-бизнеса, таких как рэпер Снуп Догг, модель Кендалл Дженнер и светская львица Пэрис Хилтон.
Каждый из таких «звездных» ботов будет иметь свою тематику и псевдоним, отличающийся от имени прототипа. Так, Снуп Догг стал «Мастером подземелий» — его предназначение состоит в том, чтобы помогать пользователям играть в настольные игры. Кендалл Дженнер получила имя «старшей сестренки Билли», которая должна прийти на выручку в сложных жизненных ситуациях, а у двойника Пэрис Хилтон роль «помощницы детектива Эмбер».
В полный рост
Заявление Цукерберга стало самой громкой за последнее время новостью о том, как звезды шоу-бизнеса обзаводятся цифровыми близнецами, — но далеко не первой. К примеру, в прошлом году был представлен чат-бот-двойник живой легенды гольфа Джека Никлауса. Он позволяет фанатам пообщаться со спортсменом, расспросить его о карьере и попросить совета по игре. При этом отвечать на вопросы будет виртуальная копия 38-летнего Никлауса (сейчас спортсмену 83) из 1978 года, когда он находился на пике своей карьеры.
Создание виртуальных двойников звезд не ограничивается чат-ботами. Так, еще в прошлом году важным событием Нью-Йоркской недели моды стала презентация бренда спортивной одежды Puma с участием цифрового аватара бразильского футболиста Неймара.
В сентябре 2022 года своим цифровым аватаром обзавелся звездный баскетболист NBA из Словении Лука Дончич — для этого он воспользовался технологией MetaHuman от геймдев-компании Epic Games. В апреле этого года цифровую копию, созданную с помощью этой же платформы, представила чешская супермодель Ева Герцигова. Для этого она прошла процедуру сканирования с помощью установки, оборудованной 70 камерами. Это позволило точно воспроизвести контуры тела звезды и манеру ее движения.
Всего за 30$
Цифровые двойники для звезд — не просто развлечение или возможность выгодно «одолжить» свою внешность для крупных корпораций (как в случае с чат-ботами от Meta*). Потенциально это большой рынок, который может принести звездам новые доходы. В частности, уже анонсируется, что цифровая модель Евы Герциговой может в будущем принимать участие в цифровых пресс-показах, рекламе и модных ивентах. То есть фактически супермодель потенциально сможет полноценно продолжать свою карьеру в будущем. Причем неограниченное время.
Этому примеру могут последовать и другие звезды, тем самым серьезно изменив грандиозный по своим объемам глобальный рынок рекламы. Так, бюджет на продвижение компании Nike в 2023 году превысил, по некоторым данным, 4 млрд долларов, Coca-Cola потратила на эти цели больше 4,3 млрд. Значительная часть этих средств пошла как раз на привлечение звезд. На какую часть этих доходов могут претендовать аватары, можно пока только догадываться.
Виктория Портфолио
Инфлюенсер, героиня обложки августовского журнала «Собака.ru»:
«[Создание цифровых двойников звезд] — это нововведение, которое невозможно остановить. Это и есть прогресс».
Александр Бухановский, научный руководитель исследовательского центра «Сильный ИИ в промышленности» ИТМО подтверждает, что существующие технологии создания цифровых двойников могут иметь хороший коммерческий потенциал. Он напоминает, что цифровые аватары актеров уже сейчас «снимаются» в кино, однако пока их можно использовать в основном на общих планах или для «исполнения» трюков. Однако чем лучше двойник, тем шире его возможности применения, особенно если речь идет о рекламе, для которой часто не нужна сложная мимика и нестандартная речь.
Ну и, наконец, цифровые клоны могут приносить доходы и другим способом — общаясь с поклонниками вместо звезд. Так, порнозвезда Райли Рид недавно запустила для этих целей своего чат-бот-двойника. Побеседовать с ним может любой желающий, заплатив 30$ в месяц.
Спорный близнец
Впрочем, развитие технологий, которые позволяют создавать виртуальных клонов, не только открывает новые возможности, но и может иметь неприятные последствия. У юристов нет единой позиции по вопросу о том, кому, собственно, должны принадлежать цифровые двойники и за кем остается последнее слово при их использовании, объясняет «Собака.ru» Ольга Новинская, юрист практики по интеллектуальной собственности/информационным технологиям АБ «Качкин и Партнеры».
«Приведем такой пример, — объясняет она в комментарии для редакции, — голос человека — нематериальное благо и индивидуальная особенность каждого человека. При этом запись голоса, с точки зрения законодательства об интеллектуальной собственности, является исполнением (Права на которое можно продать. — Прим. ред.). Но если лицо отчуждает исключительное право на запись, значит ли это, что лицо разрешило вместе с этим абсолютно любые действия с записью, в том числе создание голосовой модели для озвучивания контента непредсказуемого содержания? Вряд ли, ведь голос все еще является нематериальным благом (Которое нельзя продать. — Прим. ред.). В целом правовая определенность по поводу использования таких технологий отсутствует, поэтому остается наблюдать за развитием практики».
Ольга Новинская констатирует, что существуют риски неконтролируемого использования цифровых двойников, в том числе знаменитостей. «Если из такого поведения можно извлечь выгоду, заинтересованные лица будут пользоваться такими технологиями», — считает она. Здесь можно вспомнить апрельский случай, когда в Reddit появилась пользовательница под ником Клаудия, предлагавшая приобрести свои обнаженные фотографии, затем выяснилось, что гиперреалистичные изображения были сгенерированы ИИ. Потенциально таким же образом можно сгенерировать подобные изображения и с известными личностями, особенно если в сеть попадут их цифровые слепки.
Александр Бухановский
Научный руководитель исследовательского центра «Сильный ИИ в промышленности» ИТМО :
«Развитие генеративных моделей ИИ — это конкуренция "щита" и "меча". Один ИИ умеет имитировать человека, а вот другой — искать несоответствия в этой имитации. Так, сейчас большинство технологий создания двойников неплохо согласуют речь и мимику, но при этом проваливаются в интонациях».
Впрочем, нелегальное использование двойников — лишь одна часть проблемы. Другая заключается как раз в их законных применениях. Уже не раз ставился вопрос об этичности использования цифровых двойников уже умерших актеров. Кроме того, не стоит забывать, что потенциал ИИ — одна из причин забастовки голливудских актеров. Артисты массовки боятся, что их внешность будут оцифровывать и использовать в фильмах, платя всего за один день работы, таким образом, многие из них могут остаться без средств к существованию, хотя звездам такая судьба вряд ли грозит.
Оцифровка по-русски
Технология цифровых двойников в том или ином виде появляется и в России. Правда, пока она в основном касается звезд прошлого. Так, еще в 2020 году анонсировался выход передачи «Битва престолов», которую должна была вести виртуальная копия актрисы Людмилы Гурченко. Однако дальнейших новостей об этом обнаружить не удалось. В 2022 году на экраны вышел новый сезон сериала «Диверсант». Одну из ролей в нем исполнила цифровая копия покойного актера Владислава Галкина.
Заметным событием 2021 года также стали концерты группы «Кино», с оцифрованным голосом Виктора Цоя. Также сейчас в России запускаются шоу с оцифрованными голосами западных исполнителей, которые в ближайшее время, видимо, не приедут в Россию. Станислав Зализняк, продюссер одного из таких концертов Adele symphony tribute, полагает, что подобные события станут трендом на «ближайшие несколько лет». Хотя он полагает, что таких шоу не может быть много и их география вряд ли распространится за пределы Петербурга и Москвы. «Это связано с большими расходами на действительно качественные шоу. Пока в регионах нет необходимого спроса по разумным ценам на билеты», — поясняет он.
Что же касается оцифровки живущих сегодня российских знаменитостей, то инфлюенсер Виктория Портфолио полагает, что этот процесс будет постепенно развиваться. В беседе с «Собака.ru» она отметила, что и сама сделала бы цифровой аватр не только себе, но и своим детям, соцсети которых также активно развиваются. «По поводу [потенциальных] проблем [с несанкционированным использованием цифрового двойника] я думаю, что если заранее все строго оговорено [в контрактах], до мелочей, то никаких сложностей не должно быть», — сказала она.
Вероятно, вопросам юридического оформления «жизни» цифровых двойников действительно будет уделяться все больше внимания и в России (как и в целом по миру). Во всяком случае, в нашей стране уже возник первый крупный скандал, связанный с этими вопросами. Актриса озвучки Алена Андронова, записавшая свой голос для банка «Тинькофф», затем обвинила компанию в незаконном использовании записей.
По ее словам, записи попали в свободный доступ, где могли использоваться для обучения генераторов голоса, в результате чего ее голосом заговорила порнореклама. В банке настаивают, что артистку предупреждали о том, что ее голос может использоваться для обучения алгоритмов. Спор, по всей видимости, разрешиться уже в суде.
*Meta Platforms Inc. запрещена в РФ в связи с экстремистской деятельностью.
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