«"Кино", живое "Кино", охренеть!»: как группа Виктора Цоя впервые выступила спустя 30 лет после его гибели

Я стою на съемках выступления группы «Кино» спустя 30 лет после смерти Виктора Цоя. На сцене — гитарист Юрий Каспарян и бас-гитаристы Игорь Тихомиров и Александр Титов. Последние будут сменять друг друга во время съемок. Это дань истории группы — свои места в «Кино» они занимали в разные годы ее существования. На барабанах Олег Шунцов, вторая гитара — за Дмитрием Кежватовым, продюсер проекта — сын Виктора Цоя Александр.

Пока слушатели собираются, а музыканты и съемочная группа готовятся, на фоне успеют полностью проиграть (и даже начать по второму кругу!) альбом Codes and Keys американской инди-рок группы Death Cab For Cutie.

Весь час с момента запуска зрителей (а их не больше 200 — это поддержавшие на платформе planeta.org съемки «Кино в Севкабеле») пытаюсь настроиться на правильное восприятие. Цой при жизни всегда шел вперед названия группы. Сейчас же меня ждет именно «Кино», а уже позади него — легендарный фронтмен. Мои размышления почти сразу подтвердит визуальное сопровождение: Цой на большом экране за спинами музыкантов. На тех песнях, к которым сохранились архивные концертные съемки, он будет подпевать собственной фонограмме.