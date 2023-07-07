Все говорят о Threads* — новой соцсети для коротких сообщений от Цукерберга! Сможет ли она побить Twitter?

В начале июля компания Марка Цукерберга Meta* запустила соцсеть для коротких сообщений Threads*, которая с самого начала позиционируется как конкурент Twitter. Уже в первые часы к ней присоединились миллионы пользователей, а Илон Маск обвиняет конкурентов в недобросовестной конкуренции. Как устроен новый сервис от создателей Facebook*? Сможет ли он покорить мир? И какие его перспективы в России? Разбираемся в нашем материале.
Компания Meta* стремительно запустила свой аналог Twitter — соцсеть Threads. Анонс нового сервиса вышел 4 июля, а уже вечером 5-го числа (в России к этому времени уже наступило 6 июля) состоялся релиз. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что планы создания такого сервиса в Meta* озвучивала еще в марте этого года, а в уже июне в сети появились данные, что новое приложение уже представлено сотрудникам Meta*.
Приложение одновременно вышло на iOS и Android и, как утверждают разработчики, доступно в 100 странах мира. Правда, в их число пока не входят государства Евросоюза — тем релиз платформы откладывается из-за споров Meta* и властями ЕС по поводу вопроса сбора данных пользователей. В России новинка официально не работает, но без проблем запускается при использовании VPN.
Несмотря на это, с первых часов работы новая соцсеть от Марка Цукерберга показывает взрывной рост. Так, за первые 7 часов платформа привлекла 10 млн пользователей. А к утру 7-го числа количество аккаунтов перевалило за 50 млн! Свои аккаунты там уже завели, к примеру, Ким Кардашьян, Шакира и журнал National Geographic.
Как работает Threads*?
Для регистрации в новой соцсети необходимо иметь действующий аккаунт в Instagram*. Именно через него происходит регистрация в приложении. Правда, в СМИ уже появляется информация о том, что читать ленту Threas* можно и без регистрации, но писать, ставить лайки и делиться контентом не получится.
При регистрации сервис предлагает импортировать данные учетной записи в Intagram*. Те ваши подписки, которые пока не зарегистрировались в Threads*, сервис обещает включать в вашу ленту автоматически, как только они придут в новую соцсеть. При этом при регистрации можно выбрать, будет ли ваш аккаунт общедоступным или приватным.
Объем поста в Threads* больше, чем в бесплатной версии Twitter — 500 символов против 280 соответственно (но уступает версии с подпиской Twitter Blue, позволяющей публиковать сообщения длиной до 10 тысяч знаков). Также можно делиться фотографиями и короткими видео длиной до 5 минут. После публикации сообщение пока нельзя отредактировать. Под публикацией доступны лайки и комментарии. Также сообщение можно перешерить в Instagram*. При этом умная лента состоит как из сообщений пользователей, на которых вы подписаны, так и из рекомендованных алгоритмами сообщений.
Данил Гаращенко
Главный редактор издания Rozetked:
«Первая версия симпатичная, но ей ещё многого не хватает: нет ленты своих подписок, нет списка избранного, нет опросов, нет много чего ещё. Нужных интеграций с Instagram* почему-то тоже нет, хотя отдельная кнопка для прикрепления своих рилсов и фото из профиля Instagram* сюда прямо так и просится. Зато аккаунт и данные из Threads* отдельно удалить нельзя, придётся удалять целиком аккаунт Instagram* — вот тут интеграция наверняка. Такой вот сюрприз любителям подчищать свой цифровой след. Дело за апдейтами и, конечно, контент-мейкерами, которые станут двигателями соцсети».
Сможет ли Threads* побить Twitter?
Сравнительно неожиданное появление Threads* стало плохой новостью для главного конкурента новой соцсети. Особенно с учетом того, как Twitter лихорадит после покупки его Илоном Маском. Так, за последний год Twitter пережил массовые увольнения сотрудников, сообщения об оттоке пользователей (в том числе таких статусных, как Элтон Джон и звезда сериала Last of Us Белла Рамзи) и крупный скандал из-за ограничений на просмотр твитов в день без платной подписки.
На новости о готовящемся релизе Meta* Маск отреагировал тем, что вызвал Марка Цукерберга на поединок. Тот в свою очередь согласился и предложил конкуренту назвать место для встречи. Владелец Twitter выбрал «Вегасский октагон», где проходят поединки по смешанным единоборствам лиги UFC. Правда, пока нет никаких новостей о том, состоится ли поединок в реальности.
Видимо, желая еще сильнее раззадорить Маска, Цукерберг в день релиза Threads* опубликовал первую за 11 лет запись в Twitter — мем, на котором два Человека-Паука указывают друг на друга. Впрочем, предполагают опрошенные редакцией эксперты, несмотря на оптимизм Цукерберга, полностью победить Twitter Threads* вряд ли удастся. Впрочем, уже через день после запуска дело грозит принять более серьезный оборот. Так, по сообщениям СМИ, Twitter грозится подать в суд на Meta* за переманивание важных сотрудников, которые «имели и продолжают иметь доступ к коммерческим секретам Twitter и другой строго конфиденциальной информации».
Пока все опрошенные редакцией эксперты дают довольно осторожные прогнозы относительно того, чем закончится противостояние двух соцсетей. Так, глава SMM-агентства «Символ Роста» Сергей Полторак назвал Threads* «вполне реальным» конкурентом Twitter, «учитывая ресурс и аудиторию Meta*». Однако он предположил, что сервис скорее займет несколько иную нишу. «Есть ощущение, что может в итоге интегрироваться в тот же Instagram* в виде дополнительной платформы для коммуникаций, чатов». При этом он допустил ситуацию, когда пользователи Twitter массово перейдут на площадку Цукерберка: если «Twitter существенно усложнит ограничениями жизнь аудитории».
Примерно в том же духе высказался и Данил Гаращенко из Rozetked. «Threads* сейчас растёт с какой-то совершенно бешеной скоростью — около миллиона регистраций в час, но Twitter это всё равно вряд ли убьёт. Больше шансов, что это сделает сам Илон Маск», — сказал он.
Threads* и Россия
Тот факт, что новая соцсеть в РФ официально недоступна, не помешал приложению Threads* возглавить топ самых скачиваемых приложений в российском App Store. В Threads* уже можно увидеть аккаунты Павла Воли и газеты «КоммерсантЪ». Более того, Роскомнадзор пока пообещал не блокировать новую соцсеть в России.
Однако большинство экспертов сомневается в перспективах новой соцсети на российском рынке. «На мой взгляд, потенциал есть, но сильно сомневаюсь, что именно в России. Тот же Twitter не показывает и малой части динамики аудитории в России, так что у его потенциального клона здесь вряд ли будет существенно отличающаяся позиция», — полагает Сергей Полторак из SMM-агентства «Символ Роста». «Мало кому будет нужна еще одна соцсеть, требующая VPN», — соглашается Данил Гаращенко из Rozetked.
Денис Кусков, глава агентства TelecomDaily, также говорит, что на российском рынке в последнее время «уклон идет на все российское и вряд ли можно ожидать в ближайшей перспективе, что это как-то изменится». Такую же позицию высказал и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: «в России, не думаю, что эта социальная сеть взлетит — определенная аудитория поиграется, но на этом все закончится».
Впрочем, есть и те, кто оценивает перспективы Threads* более радужно. Так, smm-эксперт Александр Лецер полагает, что на российском рынке сервис коротких постов от Meta* может обогнать конкурента. «Twitter в России — очень нишевая соцсеть. Большинство в ней даже не зарегистрированы. А в Instagram* есть все. И они начнут пользоваться. Instagram* сделает все, чтобы аудитория пошла туда. В первую очередь — это плюшки в виде повышенных охватов. Instagram* всегда так мотивирует к новым инструментам. Смм будет сложным, как и Instagram* в последний год. Через блогеров, через контент. Если контент будет хорошо расшериваться, то это большой плюс!» — сказал он. Напомним, правда, что рекламы для России в сервисе не будет.
Что думают российские блогеры о Threads*?
Алексей Жидковский
Блогер:
«Сервис — это отдаленный аналог Twitter, который с приходом Илона Маска полностью поменял свою экосистему и правила, ну а привыкшие к классическому твиттингу райтеры не раз уже устраивали марш несогласных… Начиная от платных подписок, заканчивая количеством просматриваемых твитов в день — и это лишь то, что я помню… Видимо, поняв суть некой биполярки нового владельца столь крупной системы, Марк и сделал всем привычное, но пока непонятно насколько свободное в плане цензуры сообщество! Слышал, они даже собираются судиться... Тем не менее показатели хорошие, а будет ли успех? Да, у тех, кто сидит с vpn. Ведь, по сути, это новая площадка для рекламы, плюс туда не нужно подключать усилия для раскрутки, аудитория идет уже от привязанного аккаунта, что делает работу и нахождение там гораздо проще… Думаю, это новая площадка для инфоцыганства с более четким таргетингом. Поживем-увидим!».
Настя Паутова
Блогер:
«Ну что же я могу сказать, слов станет ещё больше. А для меня это проблема, потому что я уже третий месяц не могу дочитать книгу. Если в моей жизни появится ещё и Threads*, то книгу я дочитаю, по моим прогнозам, к апрелю 25 года. Но кто сказал, что такой расклад меня не устраивает? ;)
У меня и так хватает площадок, чтобы подушнить. Боюсь, на новую платформу моих мыслей уже не хватит. Хотя и без привязки к платформам не то чтобы их вообще у меня хватает. Но посмотрим, чем чёрт не шутит. Я вот ведь шучу, чем чёрт хуже?»
Виктория Портфолио
Блогер:
«Я как блогер с двенадцатилетним стажем могу сказать, что очень важно заходить в соцсеть в самом начале. Потому что начинающим блогерам соцсеть всегда дает максимальный трафик. Я думаю, это для многих шанс, кто упустил предыдущие соцсети, попробовать себя. Главное здесь — не откладывать на потом, а сразу вливаться.
Для тех, кто уже ведет соцсети, — это тоже очень удобная история, потому что новая соцсеть прикрепляется к Instagram*. Соответственно, ты можешь трафик, свою аудиторию перегонять в эту новую соцсеть.
Twitter у нас в России не зашел в связи с определенным менталитетом людей в нашей стране, но так как это Meta*, к которой у нас очень лояльная аудитория, мне кажется, что эта история может выстрелить, тем более здесь есть не только функции Twitter, здесь также можно и добавлять видео в вертикальном формате, что сейчас самое актуальное. В общем, надо пробовать! Уже все крупные бренды русские зашли [в соцсеть], рекламодатели уже [там]. То есть соцсеть уже достаточно ярко запустилась
Что дальше будет, сложно прогнозировать, потому что на моем веку было четыре соцсети, которые просто очень сильно хайпанули, все о них говорили, все туда зашли, но буквально прошло полгода-год — и они просто канули в Лету, потому что их функции брали более крупные соцсети».
*Meta Platforms Inc. запрещена в РФ в связи с экстремистской деятельностью.
* Threads, Facebook и Instagram — ресурсы Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которых запрещена на территории РФ.
Комментарии (0)