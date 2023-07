Все говорят о Threads* — новой соцсети для коротких сообщений от Цукерберга! Сможет ли она побить Twitter?

Сможет ли Threads* побить Twitter?

Сравнительно неожиданное появление Threads* стало плохой новостью для главного конкурента новой соцсети. Особенно с учетом того, как Twitter лихорадит после покупки его Илоном Маском. Так, за последний год Twitter пережил массовые увольнения сотрудников, сообщения об оттоке пользователей (в том числе таких статусных, как Элтон Джон и звезда сериала Last of Us Белла Рамзи) и крупный скандал из-за ограничений на просмотр твитов в день без платной подписки.

На новости о готовящемся релизе Meta* Маск отреагировал тем, что вызвал Марка Цукерберга на поединок. Тот в свою очередь согласился и предложил конкуренту назвать место для встречи. Владелец Twitter выбрал «Вегасский октагон», где проходят поединки по смешанным единоборствам лиги UFC. Правда, пока нет никаких новостей о том, состоится ли поединок в реальности.

Видимо, желая еще сильнее раззадорить Маска, Цукерберг в день релиза Threads* опубликовал первую за 11 лет запись в Twitter — мем, на котором два Человека-Паука указывают друг на друга. Впрочем, предполагают опрошенные редакцией эксперты, несмотря на оптимизм Цукерберга, полностью победить Twitter Threads* вряд ли удастся. Впрочем, уже через день после запуска дело грозит принять более серьезный оборот. Так, по сообщениям СМИ, Twitter грозится подать в суд на Meta* за переманивание важных сотрудников, которые «имели и продолжают иметь доступ к коммерческим секретам Twitter и другой строго конфиденциальной информации».

Пока все опрошенные редакцией эксперты дают довольно осторожные прогнозы относительно того, чем закончится противостояние двух соцсетей. Так, глава SMM-агентства «Символ Роста» Сергей Полторак назвал Threads* «вполне реальным» конкурентом Twitter, «учитывая ресурс и аудиторию Meta*». Однако он предположил, что сервис скорее займет несколько иную нишу. «Есть ощущение, что может в итоге интегрироваться в тот же Instagram* в виде дополнительной платформы для коммуникаций, чатов». При этом он допустил ситуацию, когда пользователи Twitter массово перейдут на площадку Цукерберка: если «Twitter существенно усложнит ограничениями жизнь аудитории».

Примерно в том же духе высказался и Данил Гаращенко из Rozetked. «Threads* сейчас растёт с какой-то совершенно бешеной скоростью — около миллиона регистраций в час, но Twitter это всё равно вряд ли убьёт. Больше шансов, что это сделает сам Илон Маск», — сказал он.