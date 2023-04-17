Петербургские разработчики создали очки смешанной реальности

В основе разработки студенческого стартапа от SKADI Technologies из Санкт-Петербургского горного университета — технология отображения birdbath. В ней лучи, которые проходят через специальное полупрозрачное зеркало, отражаются под углом в 90 градусов прямо в глаз человека, сообщили РИА Новости в операторе акселерационных программ Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«При помощи движения пальцев рук и различных жестов человек может управлять пользовательским интерфейсом операционной системы очков. Такое совмещение реального и цифрового миров способствует более эффективному погружению в рабочую среду, а вся нужная информация оказывается перед глазами пользователя. Благодаря этому очки возможно использовать в различных отраслях деятельности - от промышленной безопасности до серфинга в интернете», — отметили в компании.

У разработчиков сейчас готово три прототипа: с одним экраном, очки с двумя экранами и встроенное в каску устройство. Устройство сможет работать автономно порядка шести часов.