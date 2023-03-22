ChatGPT будет помогать писать сценарии в США. Нейросеть даже упомянут в титрах!

«Литературный материал» является основополагающим термином в минимальном базовом соглашении Гильдии сценаристов Америки. Это то, что создает «писатель» — включая рассказы, обработки, сценарии, диалоги, зарисовки и другие тексты. Если нейросеть не может создавать «литературный материал», то ее нельзя считать «автором» проекта.

«Исходный материал» относится к таким текстам, как романы, пьесы и журнальные статьи, на которых может быть основан сценарий. Если сценарий основан на исходном материале, то он не считается «оригинальным сценарием». Автор также может получить только оценку «автор сценария», а не оценку «автор сценария».

«Подпись "Автор сценария" дает автору право на полную оплату проекта. Заявляя, что ChatGPT не может писать "исходный материал" гильдия хотела бы сказать, что писатель может адаптировать короткий рассказ, написанный с помощью искусственного интеллекта, и при этом получить полное право называться "автором"», — отмечает издание.