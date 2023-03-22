ChatGPT будет помогать писать сценарии в США. Нейросеть даже упомянут в титрах!

К такому решению пришла Гильдия сценаристов Америки. Ранее члены гильдии предлагали начать регулировать использование искусственного интеллекта в процессе написания из-за опасения сценаристов, предполагающих, что из-за активного внедрения нейросетей они могут потерять работу.
Как пишет Variety, ChatGPT можно использовать как один из инструментов в работе над сценарием — подобный наброску или карандашу, — но не в качестве соавтора. Другой вариант предполагает, что руководитель студии может передать автору сгенерированный ИИ текст для переписывания или полировки — в таком случае автор по-прежнему будет считаться главным в проекте.
Таким образом, сценаристы могут извлечь выгоду из этой технологии, при этом избежать судов с разработчиками нейросети. Тексты, созданные с помощью искусственного интеллекта, не будут считаться «литературным материалом» или «исходным материалом».
«Литературный материал» является основополагающим термином в минимальном базовом соглашении Гильдии сценаристов Америки. Это то, что создает «писатель» — включая рассказы, обработки, сценарии, диалоги, зарисовки и другие тексты. Если нейросеть не может создавать «литературный материал», то ее нельзя считать «автором» проекта.
«Исходный материал» относится к таким текстам, как романы, пьесы и журнальные статьи, на которых может быть основан сценарий. Если сценарий основан на исходном материале, то он не считается «оригинальным сценарием». Автор также может получить только оценку «автор сценария», а не оценку «автор сценария».
«Подпись "Автор сценария" дает автору право на полную оплату проекта. Заявляя, что ChatGPT не может писать "исходный материал" гильдия хотела бы сказать, что писатель может адаптировать короткий рассказ, написанный с помощью искусственного интеллекта, и при этом получить полное право называться "автором"», — отмечает издание.
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