Microsoft представила обновленный поисковик Bing с ИИ и Prometheus — аналогом чат-бота ChatGPT

Он может принимать запросы длиной до 1 тысячи символов, составлять текстовые ответы на запросы пользователей и даже вдохновлять на начинания — например, предложить идеи для проекта.
Как говорят в Microsoft, новый Bing — это «помощник по исследованиям, личный планировщик и творческий партнер с вашей стороны при поиске в Интернете». Он дополнен ботом Prometheus, который создан на языковой модели нового поколения: это позволяет принимать запросы на 100 языках длиной до 1 тысячи символов. При помощи искусственного интеллекта поисковик может не только развернуто ответить на вопрос пользователя, но и помочь ему написать статью или историю — даже предложить идеи для проекта. Чтобы получить еще более подробные ответы при поиске, можно задавать дополнительные вопросы в чате: например, «Можешь объяснить это проще?» или «Предоставь мне дополнительные параметры».
Протестировать искусственный интеллект внутри Bing пока могут лишь ограниченное число пользователей — для того, чтобы получить доступ, нужно оставить заявку. Как отмечают в Microsoft, введение списка ожидания — это «часть нашего подхода к ответственному ИИ»: «Мы работаем в партнерстве с [разработчиками чат-бота ChatGPT] OpenAI, чтобы обеспечить взаимодействие, которое способствует ответственному использованию ИИ. В частности, мы создали систему безопасности, разработанную для устранения сбоев и предотвращения неправильного использования таких функций, как фильтрация содержимого, операционный мониторинг и обнаружение нарушений, а также другие меры безопасности».
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