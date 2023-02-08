Microsoft представила обновленный поисковик Bing с ИИ и Prometheus — аналогом чат-бота ChatGPT

Как говорят в Microsoft, новый Bing — это «помощник по исследованиям, личный планировщик и творческий партнер с вашей стороны при поиске в Интернете». Он дополнен ботом Prometheus, который создан на языковой модели нового поколения: это позволяет принимать запросы на 100 языках длиной до 1 тысячи символов. При помощи искусственного интеллекта поисковик может не только развернуто ответить на вопрос пользователя, но и помочь ему написать статью или историю — даже предложить идеи для проекта. Чтобы получить еще более подробные ответы при поиске, можно задавать дополнительные вопросы в чате: например, «Можешь объяснить это проще?» или «Предоставь мне дополнительные параметры».