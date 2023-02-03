О том, что «Яндекс» разрабатывает аналог нейросети ChatGPT, пишут «Известия» со ссылкой на «источника, знакомого с планами поисковика». Собственный генеративный чат-бот компании будет называться YaLM 2.0, как подтвердили информацию в пресс-службе «Яндекса». «Новая нейросеть станет частью "Поиска", "Алисы", "Почты" и других сервисов. Это значит, к примеру, что "Алиса" станет умнее, будет лучше удерживать контекст беседы и сможет отвечать на большее количество сложных вопросов», — считают в компании.

В частности, после запуска YaLM 2.0 сервис «Почта» может обзавестись помощником для быстрого составления развернутых писем. «Сгенерированный нейросетью текст практически невозможно отличить от написанного человеком, причем такого, который мог бы прочитать все книги и статьи в мире и после этого, вычленив главное, сформулировать полный и содержательный ответ», — говорят в «Яндексе».

Как считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников, новая нейросеть позволит развивать и улучшать адресованные отечественным пользователям сервисы. «Для продвижения на конкурентном рынке digital-компании необходимо постоянно совершенствовать технологии искусственного интеллекта, что, собственно, сейчас и происходит», — резюмировал он.

Напомним, ранее российский студент защитил диплом, полностью написанный нейросетью ChatGPT. Он рассказал об этом в Twitter — и чуть не лишился ВКР. Бакалавр из Москвы Александр Жадан не хотел работать над выпускной квалификационной работой самостоятельно или платить другим за ее выполнение, потому что «диплом — это переоцененная залупа, не стоящая стольких усилий». На помощь пришел чат-бот от OpenAI, которого называют «убийцей Google» — и это понравилось не всем. Однако в Госдуме, наоборот, призвали не торопиться с решениями — потому что «студент провел хороший научный эксперимент, который показал возможности искусственного интеллекта».