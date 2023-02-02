Российский студент защитил диплом, полностью написанный нейросетью ChatGPT. Он рассказал об этом в Twitter — и чуть не лишился ВКР

Бакалавр из Москвы Александр Жадан не хотел работать над выпускной квалификационной работой самостоятельно или платить другим за ее выполнение, потому что «диплом — это переоцененная залупа, не стоящая стольких усилий». На помощь пришел чат-бот от OpenAI, которого называют «убийцей Google» — и это понравилось не всем. Однако в Госдуме, наоборот, призвали не торопиться с решениями — потому что «студент провел хороший научный эксперимент, который показал возможности искусственного интеллекта».
Александр Жадан
Тема диплома выпускника Российского государственного гуманитарного университета Александра Жадана значилась как «Анализ и совершенствование организации управления». ChatGPT работает на английском и на русском, но, по его словам, на «родном» для студента языке нейросеть «выдавала запросы дольше раза в три» и с меньшим количеством символом. Поэтому запрашивал Александр на английском: давал команды «написать план диплома по теме», написать текст «про предмет» и даже «написать вывод по трем главам». А уже полученные ответы прогонял через переводчик. 15 часов ушло на написание и 9 часов на редактирование — суммарно он уделил своей выпускной квалификационной работе 23 часа.
Проверка сгенерированного нейросетью диплома на плагиат показала 92% уникальности текста — сам студент думал, что будет около 70%. Основные претензии комиссии, по его словам, были выдвинуты к оформлению работы, научный руководитель, в свою очередь, обращал внимание на «присутствие несвязности в работе». Своим экспериментом, проведенным, как выразился Александр, потому что «диплом — это переоцененная залупа, не стоящая стольких усилий», он поделился в Twitter 31 января. После этого некий пользователь соцсети написал жалобы в ректорат РГГУ и Минобразования с требованием проверить работу Александра.
«Защита была на прошлой неделе. Я достаточно спокойно выступил, в конце ответил на вопросы и получил "удовлетворительно" за эту работу. Но они узнали, что я писал диплом с помощью нейросети, и прямо сейчас я еду в университет, чтобы с ними поговорить, обсудить, что будет дальше», — рассказал «Коммерсанту» Жадан.
Как пишет «Газета.ru», в пресс-службе Российского государственного гуманитарного университета не стали отвечать на вопрос, планирует ли ректорат аннулировать дипломную работу Александра. Одновременно с этим в вузе признали: использование нейронных сетей «становится нормой жизни». «Сейчас образовательное сообщество оказалось перед лицом нового вызова, связанного с применением нейронных сетей и искусственного интеллекта в научной и образовательной деятельности. Российские и зарубежные эксперты высказывают опасения по поводу возникшей проблемы и найти достойный выход — главная задача научного сообщества», — заявили в университете.
Позже в РГГУ выступили с предложением ограничить доступ к ChatGPT во всех образовательных организациях — «из-за опасений по поводу негативного воздействия на обучение», а также «опасений по поводу безопасности и точности генерируемого системой контента».
Выступили с комментарием и в Государственной думе — первый зампред комитета по науке и высшему образования Александр Мажуга заявил, что РГГУ вряд ли стоит аннулировать сгенерированную ВКР. Кроме того, считает он, если дипломная комиссия поставила оценку дипломной работе, то она действительно была «удовлетворительной», и отменять результат нельзя.
«Работа была оценена на «тройку». Это показывает, что сейчас искусственный интеллект пока не готов к тому, чтобы написать работу, заслуживающую отличной оценки. Мне кажется, что здесь преподавателю нужно было внимательно отнестись к этой работе. Задача научного руководителя сформулировать тему и на каждом этапе следить. […] Это очень важный сигнал для нашего педагогического сообщества, что нужно внимательно участвовать в процессе написания дипломных работ наших учащихся», — рассуждает Мажуга.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию
Студент провел хороший научный эксперимент, который показал возможности искусственного интеллекта при написании научно-исследовательской работы. Работа студента должна показать его умения анализировать существующую информацию, делать логические выводы, работать с литературой, показать свое научное исследование, рассказать о нем, письменно изложить. […] Он сформулировал задачу, написал в каких разделах какие должны быть части, какие должны быть тексты, какое должно быть содержание. [...] Мы живем в век новых технологий. У нас действительно появляются технологии, которые могут выдавать такие результаты. Просто преподавателям нужно обратить внимание на этот факт и более активно работать с учащимися.
Утром 2 февраля блогер Анатолий «Ноготочки» поделился перепиской с Александром Жаданом — в ней он интересовался, не лишили ли студента диплома. «Через две недели забираю документы, диплом засчитан. [На кафедре сказали] только то, что работа остается засчитана. Также через две недели, скорее всего, будет разговор, когда приеду в вуз», — сообщил он.
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