Российский студент защитил диплом, полностью написанный нейросетью ChatGPT. Он рассказал об этом в Twitter — и чуть не лишился ВКР

Тема диплома выпускника Российского государственного гуманитарного университета Александра Жадана значилась как «Анализ и совершенствование организации управления». ChatGPT работает на английском и на русском, но, по его словам, на «родном» для студента языке нейросеть «выдавала запросы дольше раза в три» и с меньшим количеством символом. Поэтому запрашивал Александр на английском: давал команды «написать план диплома по теме», написать текст «про предмет» и даже «написать вывод по трем главам». А уже полученные ответы прогонял через переводчик. 15 часов ушло на написание и 9 часов на редактирование — суммарно он уделил своей выпускной квалификационной работе 23 часа.

Проверка сгенерированного нейросетью диплома на плагиат показала 92% уникальности текста — сам студент думал, что будет около 70%. Основные претензии комиссии, по его словам, были выдвинуты к оформлению работы, научный руководитель, в свою очередь, обращал внимание на «присутствие несвязности в работе». Своим экспериментом, проведенным, как выразился Александр, потому что «диплом — это переоцененная залупа, не стоящая стольких усилий», он поделился в Twitter 31 января. После этого некий пользователь соцсети написал жалобы в ректорат РГГУ и Минобразования с требованием проверить работу Александра.

«Защита была на прошлой неделе. Я достаточно спокойно выступил, в конце ответил на вопросы и получил "удовлетворительно" за эту работу. Но они узнали, что я писал диплом с помощью нейросети, и прямо сейчас я еду в университет, чтобы с ними поговорить, обсудить, что будет дальше», — рассказал «Коммерсанту» Жадан.