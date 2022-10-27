Падение продаж Dell на 90%, Apple — в 4 раза, (не)возвращение Samsung и бум китайских брендов. Как лихорадит рынком гаджетов в России?

Октябрь оказался богат на новости и слухи из мира гаджетов. Так, в СМИ просочились слухи о том, что Samsung вновь набирает сотрудников в России. Через несколько дней небольшой российский бренд смартфонов Inoi, напротив, объявил об уходе из страны. Параллельно стало известно, что китайская техника все активнее занимает прилавки отечественных магазинов. Что ждет российский рынок? Ждать ли все же возвращения топовых марок? И на каких устройствах мы будем работать, играть и общаться через год?
Россияне вынужденно меняют свои привычки — особенно в том, что касается гаджетов и ноутбуков. Постепенно на смену привычным брендам, официально ушедшим из России, приходят китайские марки, которые ранее не были широко знакомы отечественному покупателю.
«На руках у россиян, конечно же, преимущественно находятся Samsung, Apple, Huawei, Honor, — говорит гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков, — но, с точки зрения продаж, ландшафт, конечно, полностью поменялся. Приехали китайские бренды, которые раньше не были здесь никому известны. Это, кстати, касается не только гаджетов, но и всей бытовой техники: пылесосов, холодильников, плит».
Изменения хорошо видны на рынке ноутбуков. Так, за первые восемь месяцев 2022 года лэптопы американской Dell почти полностью исчезли из российских магазинов — их продажи упали на 90%. Продажи ноутбуков HP за тот же период сократились втрое, а Apple – вчетверо, пишут «Ведомости» со ссылкой на дистрибьютора «Марвел-дистрибуция». А вот результаты китайских Huawei и Honor, напротив, подскочили.
«Логика изменения рынка простая — кто поставляет товары, тот и продает их, — комментирует произошедшие изменения ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, — китайские компании поставки не прекратили, соответственно, их доля в продажах сильно выросла».
А как же параллельный импорт?
Еще летом Россия объявила о налаживании параллельного импорта в страну. В частности, без разрешения правообладателей планировалось поставлять электронику покинувших Россию брендов. Однако эксперты по-разному оценивают успех этой схемы.
Так, it-журналист и видеоблогер Андрей Соловьев полагает, что «серый» импорт «вполне справляется». «Я не вижу никаких проблем, — уверен он, — вы можете купить любую технику в любом количестве. Более того, я вижу удивительную ситуацию, когда топовые модели Samsung можно найти в полтора раза дешевле, чем цена в официальной рознице. Хотя понятно, что существуют определенные проблемы с новинками».
Однако другие эксперты отмечают, что ввезенные по таким схемам устройства могут иметь необычную для россиян комплектацию. Так, участники рынка фиксируют рост количества устройств без слота под sim-карты (такие устройства делают для США), или, напротив, с двумя слотами (такие телефоны производят для Китая). Попадаются и гаджеты, созданные для арабского рынка, в них не работает приложение для звонков FaceTime.
«Да, в рамках параллельного импорта есть завозы Apple, Samsung, но все же о тех же объемах и том же ассортименте говорить не приходится, — уверен в свою очередь Денис Кусков, — если раньше у Samsung была самая широкая линейка от ультрабюджетных до ультрадорогих моделей, то сейчас к нам массово завозят 5—6 наиболее востребованных моделей».
Впрочем, он же добавляет, что и спрос на гаджеты заметно упал. «За первое полугодие в России было продано чуть больше 10 миллионов устройств. За год, по оценке TelecomDaily, будет в лучшем случае реализовано 22—23 млн телефонов. Это почти на треть меньше, чем годом ранее», — сказал Кусков, добавив, что снижение спроса характерно не только для российского рынка, но является общемировой тенденцией.
Ждать ли возвращения брендов?
Также в октябре с новой силой возобновились обсуждения возможного возвращения на российский рынок привычных производителей. Тон здесь задала публикация «Известий», в которой говорилось, что Samsung вновь набирает персонал в России. По информации издания, южнокорейский гигант ищет менеджеров по продажам, маркетологов, специалистов по логистике. Публикация вызвала такой ажиотаж, что пресс-службе компании даже пришлось публично заявить, что решение о возобновлении поставок в Россию не принималось.
И все же поиск новых сотрудников говорит о планах вернуться в РФ, полагает Эльдар Муртазин. «Непонятно, когда состоится возвращение, но оно, вероятно, планируется, иначе глупо набирать людей. Причем за счет сильной команды, маркетинга после возвращения в Россию мы увидим, как доля рынка у Samsung стремительно вырастет», — полагает он.
Андрей Соловьев считает, что желание вернуться в Россию у большинства крупных брендов есть. «Слишком много было денег, сил и труда потрачено на то, чтобы выстроить взаимоотношения с этим рынком, чтобы в одночасье это прекратить», — говорит он. По его оценке, прямого или «ползучего» возвращения брендов (возможно, под другими торговыми марками) стоит ожидать «до конца этого или в течение следующего года».
В свою очередь Денис Кусков, несколько сдержаннее в прогнозах, он считает, что официального возобновления поставок ведущих брендов не стоит ждать «до конца СВО».
Что будет дальше?
К чему приведут наметившиеся изменения на рынке? Стоит ли ждать, что россияне со временем полностью «пересядут» на китайские гаджеты и портативные компьютеры? Эльдар Муртазин из Mobile Research Group уверен, что доля компаний из Поднебесной будет расти, однако полностью вытеснить конкурентов им не удастся. «Люди стали более рациональными, выбирают из соотношения цена/качество, исходя из этого китайские товары пользуются спросом, но рынок у нас очень любит разнообразие. Поэтому оно сохранится, хотя преобладание Китая действительно будет нарастать», — полагает эксперт.
Примерно того же ожидает и Андрей Соловьев. «Мое мнение — принципиально в течение пары лет ничего не изменения. Может, придут другие бренды, будет чуть меньше разнообразия, но глобально у нас будут примерно те же телефоны, примерно на тех же полках, примерно по тем же ценам», — считает он.
В свою очередь Денис Кусков считает, что параллельно с ростом спроса на китайские телефоны и компьютеры, будет также расти интерес к ремонту качественной техники, более того, спрос на комплектующие для самостоятельного ремонта электроники уже растет. «Люди с качественными телефонами, ноутбуками будут как могут продлять срок их службы. Так что одиннадцатые айфоны и модели помладше смогут проработать еще несколько лет. В дальнейшем же ситуация все равно должна будет как-то решиться, хотя ясно, что прежние доли на российском рынке ушедшим компаниям будет занять непросто», — заключил он.
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