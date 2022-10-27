Падение продаж Dell на 90%, Apple — в 4 раза, (не)возвращение Samsung и бум китайских брендов. Как лихорадит рынком гаджетов в России?

Россияне вынужденно меняют свои привычки — особенно в том, что касается гаджетов и ноутбуков. Постепенно на смену привычным брендам, официально ушедшим из России, приходят китайские марки, которые ранее не были широко знакомы отечественному покупателю.

«На руках у россиян, конечно же, преимущественно находятся Samsung, Apple, Huawei, Honor, — говорит гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков, — но, с точки зрения продаж, ландшафт, конечно, полностью поменялся. Приехали китайские бренды, которые раньше не были здесь никому известны. Это, кстати, касается не только гаджетов, но и всей бытовой техники: пылесосов, холодильников, плит».

«На руках у россиян преимущественно находятся Samsung, Apple, Huawei, Honor, но, с точки зрения продаж, ландшафт полностью поменялся»

Изменения хорошо видны на рынке ноутбуков. Так, за первые восемь месяцев 2022 года лэптопы американской Dell почти полностью исчезли из российских магазинов — их продажи упали на 90%. Продажи ноутбуков HP за тот же период сократились втрое, а Apple – вчетверо, пишут «Ведомости» со ссылкой на дистрибьютора «Марвел-дистрибуция». А вот результаты китайских Huawei и Honor, напротив, подскочили.

«Логика изменения рынка простая — кто поставляет товары, тот и продает их, — комментирует произошедшие изменения ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, — китайские компании поставки не прекратили, соответственно, их доля в продажах сильно выросла».