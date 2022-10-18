Новые iPad и iPad Pro, macOS Ventura и очередная модель Apple TV — какие новинки представил Apple в октябре

Новый iPad без кнопки «домой»

Одной из главных премьер октября стал обновленный планшет iPad с дисплеем 10,9 дюймов. Его сердце — процессор A14 Bionic, обеспечивающий 20-процентное увеличение производительности по сравнению с предыдущей моделью. При этом Apple обещает, что емкий аккумулятор позволит работать с планшетом на протяжении всего дня.

Также модель получила усовершенствованную оптику. Спереди расположена сверхширокоугольная фронтальная камера с разрешением 12 Мп, которая позволит пользователю всегда оказываться в кадре. Сзади у планшета камера с таким же разрешением, позволяющая писать видео в формате 4К и в режиме замедленной съемки. Модель поддерживает Wi-Fi 6, сети 5G, физические SIM-карты и eSIM. Заряжаться планшет будет от USB-C.

Новый iPad доступен в четырех цветах: синем, розовом, жёлтом и серебристом. А вот кнопки «домой» на нем не будет. Также в Apple предлагают попробовать планшет в сочетании с новой клавиатурой Magic Keyboard Folio с ходом клавиш 1 мм. Цена на новинку стартует в США от 449 долларов.