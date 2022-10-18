Новые iPad и iPad Pro, macOS Ventura и очередная модель Apple TV — какие новинки представил Apple в октябре

Apple неожиданно представила несколько новых продуктов. Хотя в этот раз обошлось без громких презентаций среди новинок есть важные для поклонников бренда. Так, публика увидела шестое поколение iPad Pro, новый iPad без кнопки «домой», а также узнала дату выхода iPadOS 16 и macOS Ventura. Собрали все что известно в одном месте.
Новый iPad без кнопки «домой»
Одной из главных премьер октября стал обновленный планшет iPad с дисплеем 10,9 дюймов. Его сердце — процессор A14 Bionic, обеспечивающий 20-процентное увеличение производительности по сравнению с предыдущей моделью. При этом Apple обещает, что емкий аккумулятор позволит работать с планшетом на протяжении всего дня.
Также модель получила усовершенствованную оптику. Спереди расположена сверхширокоугольная фронтальная камера с разрешением 12 Мп, которая позволит пользователю всегда оказываться в кадре. Сзади у планшета камера с таким же разрешением, позволяющая писать видео в формате 4К и в режиме замедленной съемки. Модель поддерживает Wi-Fi 6, сети 5G, физические SIM-карты и eSIM. Заряжаться планшет будет от USB-C.
Новый iPad доступен в четырех цветах: синем, розовом, жёлтом и серебристом. А вот кнопки «домой» на нем не будет. Также в Apple предлагают попробовать планшет в сочетании с новой клавиатурой Magic Keyboard Folio с ходом клавиш 1 мм. Цена на новинку стартует в США от 449 долларов.
iPad Pro с новым чипом Apple M2
Помимо базовой модели Apple показали также и флагманскую линейку планшетов. Очередное поколение уже традиционно доступно в двух размерах: 11 и 12,9 дюймов. Главным отличием новой модели от предыдущей стал процессор Apple M2 (который устанавливается также в MacBook), обеспечивающий 15-процентный рост производительности. Как утверждает производитель, это позволит пользователям флагманских планшетов создавать 3D-проекты фотореалистичного качества, играть в игры с консольной графикой и генерировать сложные модели дополненной реальности.
Как и базовая модель, iPad Pro получил сверхширокоугольную фронтальную камеру на 12 Мп. А вот сзади у флагмана стоят две камеры: 12 МП-широкоугольная и 10Мп-сверхширокоугольная. Как обещает производитель обновленная оптика вкупе с вычислительными возможностями процессора M2 сделают снимки еще более реалистичными, чем на предыдущих моделях.
Изменения коснулись и работы Apple Pencil. Планшет распознает устройство на высоте более сантиметра от экрана. К примеру, iPad Pro может увеличивать нужное поле для ввода, если это необходимо. Также как iPad флагманская модель поддерживает Wi-Fi 6E. Стоимость новинки стартует от $799.
iPadOS 16 и новая Apple TV 4K
На планшетах октябрьские новинки от Apple не закончились. Также компания анонсировала выход финальной версии iPadOS 16 и macOS Ventura. Он запланирован на 24 октября. Среди нововведений отмечают новый режим многозадачности Stage Manager. Изменения коснутся и других функций, в частности FaceTime и браузера Safari. Как пишет Rozetked iPadOS 16 будет доступна владельцам яблочных планшетов пятого поколения и новее. MacOS Ventura будет работать на iMac 2017 года и более новых компьютерах.
Также компания анонсировала новую Apple TV с чипом А15. Приставка будет поддерживать режим HDR10+, а для зарядки пульта управления Siri теперь используется USB-C. Цена модели с 64ГБ стартует от $129.
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