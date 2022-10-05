«Один из самых распространенных троянцев для кражи паролей и учетных данных из браузеров и десктоп-мессенджеров – RedLine. В этом году с ним столкнулись более 8 тысяч пользователей в России. Он умеет красть данные от учетной записи в Telegram и ряде VPN-приложений, токены Discord, данные для входа в криптокошельки, а также сохраненные пароли и файлы cookie из браузеров», – сообщается в исследовании.

По данным «Лаборатории Касперского», вредоносные стилеры ищут необходимую информацию в системных файлах, которые хранят конфиденциальные данные, а затем отправляют ее злоумышленникам. В компании отметили, что владельцам популярных каналов в мессенджерах и соцсетях стоит быть осторожными – «не редки случаи, когда злоумышленники распространяют зловреды под видом рекламных предложений».

Напомним, за последний год хакерским атакам подверглись несколько российских компаний. Так, в сеть слили базу данных клиентов интернет-магазина DNS. В открытом доступе оказались 16,5 млн записей с персональными данными, в том числе с информацией о покупателях с именами и фамилиями, адресами электронных почт (7,7 млн уникальных), телефонами (11,4 млн уникальных номеров). По этому факту Роскомнадзор проводит проверку.