Роскомнадзор проведет проверку утечки данных 16,5 млн записей интернет-магазина DNS

«По факту утечки будет проведена проверка в соответствии с законодательством. При проверке будет учтена информация уведомления об инциденте, предоставленного в Роскомнадзор», – рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что хакеры слили в сеть базу данных клиентов интернет-магазина DNS. В открытом доступе оказались 16,5 млн записей с персональными данными, в том числе с информацией о покупателях с именами и фамилиями, адресами электронных почт (7,7 млн уникальных), телефонами (11,4 млн уникальных номеров).

За последний год российские сервисы несколько раз подвергались хакерским атакам. Так, в сеть слили более 70 гигабайт данных о пользователях онлайн-кинотеатра Start. Пострадали и клиенты компании «Яндекс.Еда» – их данные появились на отдельном сайте: на карту городов были нанесены имена, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, а также общая сумма заказов конкретных клиентов сервиса за последние полгода. Данные были доступны по клику точки на карте, а также по поиску. Вскоре сайт был заблокирован.