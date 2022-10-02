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Технологии

Хакеры слили в сеть базу данных клиентов интернет-магазина DNS

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В сеть слили часть базы данных клиентов интернет-магазина DNS. В ней находится около 16,5 млн записей. В компании подтвердили факт утечки.

Kulinenko.G / Shutterstock.com

Как сообщается в Telegram-канале «Утечки информации», информацию в открытый доступ выложил тот же источник, что ранее слил базы клиентов интернет-магазина «Онлайн трейд.ру», образовательного портала GeekBrains и СДЭК.

В слитой базе находится около 16,5 млн записей, в том числе с информацией о покупателях DNS с именами и фамилиями (не для всех записей), адресами электронных почт (7,7 млн уникальных), телефонами (11,4 млн уникальных номеров) и именами пользователей.

Владелец DNS, компания «ДНС Ритейл», подтвердила факт утечки персональных данных клиентов и сотрудников. Сообщается, что причиной стала хакерская атака.

«Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров. Взлом производился с серверов, расположенных за пределами РФ. Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании», — заявила DNS.

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