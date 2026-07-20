AppStore вновь сбоит в России. Пользователи второй раз за неделю сообщают о проблемах с доступом к сервисам Apple

Как пишет телеграм-канал Rozetked, «на сайтах-детекторах появляются жалобы с невозможностью не только скачать приложения, но и просто зайти в магазин». При этом, издание отмечает, что «при доступе с иностранных IP-адресов проблема исчезает». Также канал оговаривается, что жалом не очень много, поэтому говорить о массовом сбое не приходится.

На сайте СБОЙ.РФ, действительно говорится о том, что за утро поступило почти 300 жалоб на работу магазина приложений Apple. Это значительно меньше, чем на неделе с 8 по 13 июля, когда в среднем фиксировалось меньше 50 жалоб за полные сутки. Однако, согласно данным ресурса после сбоя 14 июля количество проблем держится на стабильно заметном уровне: от 120 до 400 жалоб за сутки.

Другой ресурс, мониторящий проблемы в рунете, Detector404, также показывает проблемы с AppStore и с сайтом Apple. Правда количество обращений, опять же невелико. Как убедилась редакция Собака.ru сбой действительно не носит массового характера. Так, из трех сотрудников редакции, которые попытались зайти на AppStore проблемы возникли только у одного.

Тем временем представители Роскомнадзора официально заявили, что не ограничивают доступ к ресурсам производителя iPhone.