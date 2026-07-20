AppStore вновь сбоит в России. Пользователи второй раз за неделю сообщают о проблемах с доступом к сервисам Apple

В России опять отмечаются проблемы с доступом к магазину приложений AppStore. В прошлый раз сложности с загрузкой ресурсов Apple наблюдались 14 июля, меньше недели назад.
Как пишет телеграм-канал Rozetked, «на сайтах-детекторах появляются жалобы с невозможностью не только скачать приложения, но и просто зайти в магазин». При этом, издание отмечает, что «при доступе с иностранных IP-адресов проблема исчезает». Также канал оговаривается, что жалом не очень много, поэтому говорить о массовом сбое не приходится.
На сайте СБОЙ.РФ, действительно говорится о том, что за утро поступило почти 300 жалоб на работу магазина приложений Apple. Это значительно меньше, чем на неделе с 8 по 13 июля, когда в среднем фиксировалось меньше 50 жалоб за полные сутки. Однако, согласно данным ресурса после сбоя 14 июля количество проблем держится на стабильно заметном уровне: от 120 до 400 жалоб за сутки.
Другой ресурс, мониторящий проблемы в рунете, Detector404, также показывает проблемы с AppStore и с сайтом Apple. Правда количество обращений, опять же невелико. Как убедилась редакция Собака.ru сбой действительно не носит массового характера. Так, из трех сотрудников редакции, которые попытались зайти на AppStore проблемы возникли только у одного.
Тем временем представители Роскомнадзора официально заявили, что не ограничивают доступ к ресурсам производителя iPhone.
Напомним, утром 14 июля российские пользователи также массово сообщали о проблемах с доступом к ресурсам Apple, а также к поисковику Google и популярному среди IT-специалистов сайту GitHub. Большая часть обращений пришлось на два часа: примерно с 10:00 до 12:00 по Москве. Тогда Роскомнадзор официально сообщил о том, что эти ресурсы официально не блокируются на территории России.
Последние сбои в работе крупнейших американских сервисов привлекают особенно много внимания, так как происходят на фоне удаления отечественных приложений: VK, «Макс», «Дзен» и других. Так, 25 июня российские сервисы пропали из AppStore, а 16 июля — из Google Play.
Как отмечал тогда в беседе с Собака.ru глава агентства TelecomDaily Денис Кусков, подобные меры со стороны американских компаний могут привести к ответной блокировке их магазинов приложений в России. Впрочем, Леонид Коник главный редактор издательской группы ComNews, тогда же говорил, что не стал бы связывать сбои с удалением российских сервисов из AppStore и Google Play.
Обновлено, 13:05 добавлен контекст, касающийся предыдущих сбоев и удаления российских сервисов из AppStore и Google Play.
Обновлено, 13:41 добавлено заявление Роскомнадзора о том, что ведомство не блокирует доступ к AppStore в России.
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