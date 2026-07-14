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Пользователи в России массово жалуются на недоступность Google, GitHub и ресурсов Apple: что известно к этому часу?

В первой половине дня вторника, 14 июля, российские пользователь столкнулись с проблемами при попытке зайти на целый ряд ресурсов. Больше всего жалоб на работу Google. Также сообщается о невозможности открыть GitHub и сайт Apple

Sergei Elagin / Shutterstock

Новости о сбоях появились в СМИ и телеграм-каналах вскоре после 11 часов по Москве. Как следует из информации сайта СБОЙ.РФ, к полудню количество жалоб на работу Google превысило 900, при том, что в спокойные дни их число не превышает 30–40. Впрочем, с начала июля дважды фиксировались случаи, когда пользовали сообщали о проблемах у американского поисковика по 350–400 раз за день (это было 3-го и 11-го число). 

На сайте DownDetector говорится о почти двух тысячах жалоб на недоступность Google за сутки, большая их часть пришлась на диапазон с 10:00 до 12:00 часов по Москве. Примерно на это же время пришлось большинство из 846 обращений по поводу недоступность популярного у IT-специалистов ресурса GitHub.   

Сейчас доступ к ресурсам восстанавливается «с переменным успехом», пишет издание «Код Дурова». 

При этом в 12:05 по московскому времени «Осторожно, новости» опубликовали новость о том, что Роскомнадзор не блокирует доступ к Google, GitHub и ресурсам Apple. В издании ссылались на ответ ведомства. 

Напомним, накануне, 13 июля стало известно о том, что Евросоюз вводит санкции в отношении VK и разработанного ей мессенджера «Макс». 

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