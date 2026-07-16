Приложения «Макс», VK, «Одноклассников» и Mail.ru удалили из Google Play! Как это отразится на будущем российских сервисов?

В среду, 16 июля, приложения сервисов компании VK пропали из Google Play, а также из китайского магазина AppGallery, доступного владельцам техники Huawei. Если учесть, что ранее на аналогичный шаг пошли в AppStore, скачать мессенджер «Макс» или почтовый клиент Mail.ru можно только с сайта компании либо из отечественного RuStore. Какие именно приложения теперь недоступны в американских и китайских магазинах? Как это скажется на охватах отечественных сервисов? И может ли этот шаг американских компаний повлечь за собой ответные меры российской стороны. Собрали, что известно к этому часу.
«Мессенджер "Макс" пропал из российского Google Play», — такие сообщения с пометкой «молния» появились в российских телеграм-каналах около 13:15 по московскому времени. Очень скоро выяснилось, что из американского магазина исчезло не только приложение национального мессенджера, но и другие сервисы компании VK.
Как пишет издание «Код Дурова», полный список недоступных ныне приложений выглядит следующим образом:
- «ВКонтакте»;
- «Макс»
- «Почта Mail»;
- «Облако Mail»;
- «Дзен»;
- «Одноклассники»;
- «VK Музыка»;
- «VK Мессенджер» и «VK Звонки»;
- «VK Видео» и «VK Видео Live»;
- «VK Знакомства»;
- VK Play;
- VK WorkSpace;
- «VK Почта»;
- «Юла»;
- «Маруся».
Это произошло через три дня после того, как юридические лица VK и «Макс» попали под санкции Евросоюза. Тогда, 13 июля, в VK заявляли, что ограничения не повлияют на работу компании и ее сервисов. «Санкции ЕС не влияют на работу VK и Мах. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме», — отмечали представители российского IT-гиганта.
Напомним, ранее, 25 июня, приложения VK были удалены также из принадлежащего Apple магазина AppStore. «Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях. Считаем данные действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми», — заявляли тогда в VK.
Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал россиянам переходить на устройства, работающие с операционной системой Android. «для тех, кто действительно является активным пользователем сервисов, всегда есть моментальное решение проблемы — перейдите на Android, перейдите на наши системы, перейдите на наш аналогичный сервис и пользуйтесь своими любимыми сервисами», — сказал он.
Денис Кусков
Глава агентства TelecomDaily:
«Надо понимать, что мы находимся со всеми своими приложениями в чужом доме: AppStore в случае с Apple или Google Play. Эти компании уже в России [фактически] не работают и ничем нам не обязаны. Поэтому ожидать от них предустановки отечественного программного обеспечения не стоит».
Последствия для VK
Практически сразу появились сообщения, что приложения VK удалены также и из китайского магазина приложений AppGallery, доступного владельцам техники Huawei. Таким образом скачать их можно лишь в российском RuStore. До недавнего времени эта платформа также принадлежала VK, что ставило ее под угрозу санкций.
Однако, как пишет «Код Дурова», буквально за несколько часов до исчезновения приложений из Google Play, VK подтвердил изданию передачу RuStore Дмитрию Панкрушеву, возглавляющему компанию, разработавшую магазин. Таким образом, сейчас RuStore и VK формально не связаны друг с другом.
Также на фоне исчезновение приложений из американских магазинов социальная сеть «ВКонтакте» объявила о переезде с американского домена vk.com, на российский домен vk.ru. «Это какой-то другой сервис? Нет, только домен: com → ru. Все возможности, приложения и дизайн ВКонтакте на vk.ru прежние. Однако из-за технических нюансов vk.ru всегда доступен, а ещё открывается и работает быстрее, чем vk.com», — говорится в сервисном уведомлении соцсети.
При этом пресс-служба VK около 15:40 по Москве заявила, что уже установленные приложения на устройствах Android работают штатно, пользователям приходят уведомления, а сами клиенты доступны для скачивания в RuStore, Samsung Galaxy Store и даже в AppGallery (хотя раньше утверждалось обратное).
«Акции VK в целом движутся вместе с падающим российским рынком, просто из-за низкой ликвидности и слабого инвестиционного спроса их реакция оказалась более выраженной. В краткосрочной перспективе бумаги уже выглядят несколько перепроданными и могут перейти к техническому отскоку даже без отмены санкций», — говорит Лозовой. При этом отмечает он, «долгосрочных драйверов для устойчивого восстановления котировок пока не видно».
Денис Кусков
Глава агентства TelecomDaily:
«Для ВК все это болезненный удар, естественно. Однако большинство людей, наверное, уже установили себе эти приложения. Новые будут устанавливать в RuStore. Те, кто обладает техникой Apple вряд ли бросятся продавать ее или сжигать на зло врагам. Ну значит, те из них, у кого нет этих приложений, и в дальнейшим не будут их использовать».
Как отмечает Леонид Коник, главный редактор издательской группы ComNews, удаление сервисов VK из Google Play «менее болезненно», чем аналогичные действия со стороны AppStore. «Операционная система Android от Google гораздо более открытая и позволяет скачивать приложения из сторонних источников, — говорит он. — RuStore де-факто тоже является сторонним приложением для Google - в магазине Play его нет. Поэтому и заблокировать его Google не может».
Тем не менее все происходящее моментально сказалось на акциях VK. Меньше чем за час ценные бумаги компании рухнули на 7% по сравнению со вчерашним закрытием. Как отмечает аналитик финансовой группы «Финам» Дмитрий Лозовой, падение акций VK «выглядит существенным, однако системного влияния на российский рынок оно не оказывает». Он напоминает, что доля ценных бумаг IT-гиганта в портфелях частных инвесторов сравнительно невелика.
Могут ли в России ответно заблокировать Apple и Google?
Еще в начале июля, вскоре после удаления российских приложений из AppStore Федеральная антимонопольная служба выписала Apple предупреждение. В ФАС действия американской корпорации признали дискриминационными в отношении российских разработчиков. От компании из Купертино потребовали устранить нарушения до 15 июля, пригрозив штрафом в 4 млрд рублей.
Срок, установленный ФАС, истек накануне, однако приложения VK и «Макс» в AppStore так и не вернулись. Как напоминает «Код Дурова», российский рынок дает Apple всего 3-4% мировых продаж, поэтому угроза каких-либо мер со стороны российских властей вряд ли подтолкнет американскую компанию к исполнению требований российского антимонопольного ведомства. При этом возможность блокировки сервисов и гаджетов Apple в России эксперты, опрошенные «Известиями», оценивали как низкую.
Между тем, утром 14 июля многие российские пользователи столкнулись с тем, что не могут зайти на сайты Apple и Google. Проблемы наблюдались при запросах именно с российских IP-адресов. Ближе к полудню в Роскомнадзоре заявили, что не блокируют доступ к этим ресурсам. Примерно в это же время работа американского поисковика и сайт компании из Купертино вернулись к штатной работе в России.
Однако теперь, в условиях практически полной недоступности сервисов VK на зарубежных площадках, некоторые эксперты не исключают ответной блокировки американских сервисов в России. «Очевидно, как-то отвечать будем», — говорит в беседе с Собака.ru руководитель агентства TelecomDaily Денис Кусков. При этом он выразил надежду, что ответная реакция «не приведет к ухудшению положения самих россиян». «Мы реагировать, но в один прекрасный момент [зарубежным] компаниям надоест они все смартфоны превратят в кирпичи», — заключил он.
В свою очередь Леонид Коник из ComNews отмечает, что американский поисковик в России «сбоит уже несколько дней». «я бы не стал связывать эти сбои с удалением Мах и иных приложений VK из магазина Google», — говорит он.
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