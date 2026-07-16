Приложения «Макс», VK, «Одноклассников» и Mail.ru удалили из Google Play! Как это отразится на будущем российских сервисов?

«Мессенджер "Макс" пропал из российского Google Play», — такие сообщения с пометкой «молния» появились в российских телеграм-каналах около 13:15 по московскому времени. Очень скоро выяснилось, что из американского магазина исчезло не только приложение национального мессенджера, но и другие сервисы компании VK.

Как пишет издание «Код Дурова», полный список недоступных ныне приложений выглядит следующим образом:

«ВКонтакте»;

«Макс»

«Почта Mail»;

«Облако Mail»;

«Дзен»;

«Одноклассники»;

«VK Музыка»;

«VK Мессенджер» и «VK Звонки»;

«VK Видео» и «VK Видео Live»;

«VK Знакомства»;

VK Play;

VK WorkSpace;

«VK Почта»;

«Юла»;

«Маруся».

Это произошло через три дня после того, как юридические лица VK и «Макс» попали под санкции Евросоюза. Тогда, 13 июля, в VK заявляли, что ограничения не повлияют на работу компании и ее сервисов. «Санкции ЕС не влияют на работу VK и Мах. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме», — отмечали представители российского IT-гиганта.

Напомним, ранее, 25 июня, приложения VK были удалены также из принадлежащего Apple магазина AppStore. «Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях. Считаем данные действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми», — заявляли тогда в VK.

Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал россиянам переходить на устройства, работающие с операционной системой Android. «для тех, кто действительно является активным пользователем сервисов, всегда есть моментальное решение проблемы — перейдите на Android, перейдите на наши системы, перейдите на наш аналогичный сервис и пользуйтесь своими любимыми сервисами», — сказал он.