На гаджеты Apple и Xiaomi будут предустанавливать приложения Max и RuStore

Правительство России включило новый мессенджер Max в список программ, обязательных для предварительной установки на смартфоны, планшеты и другие электронные устройства, продаваемые в стране. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. С 1 сентября 2025 года Max заменит в этом перечне VK Мессенджер, который был в нем с 2023 года. На сегодня в этом в списке обязательных программ 19 российских приложений, в частности «Яндекс Браузер", навигаторы («Яндекс Карты» и «2ГИС»), почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, платежный сервис «Мир» и «Госуслуги».

Одновременно с этим кабмин расширил обязательства по предустановке российского магазина приложений RuStore. Если ранее его нужно было устанавливать только на устройства с Android и HarmonyOS (Huawei), то с 1 сентября 2025 года его предустановка станет обязательной и для гаджетов на iOS и HyperOS (Xiaomi).

Max, разработанный компанией VK был представлен в конце марта. А уже с середине июля правительство присвоило ему статус национального мессенджера. Несмотря на быстрый рост аудитории (по данным на 19 августа, ею воспользовались уже 18 млн человек), приложение критикуют из-за опасений о возможности слежки за пользователями и проблем с безопасностью.

Планируется, что Max будет интегрирован с порталом госуслуг и образовательной платформой «Сферум», превратившись в многофункциональный сервис по образцу китайского WeChat. Его официальный запуск запланирован на осень 2025 года.