Вижу призывы срочно обновить WhatsApp* и предупреждения об угрозе, которые сейчас несет мессенджер. Что происходит? Объясняем!

Что случилось?

В воскресенье, 13 апреля, по соцсетям и новостным лентам разошлось сообщение о том, что версия WhatsApp* для ноутбуков и стационарных компьютеров на Windows сейчас содержит уязвимость. Утверждалось, что ею могут воспользоваться преступники, чтобы тайком от пользователя установить на его компьютер вредоносную программу.

В этих сообщениях пользователей призывали как можно скорее установить последнюю десктопную версию мессенджера, так как в ней проблема уже решена.