Принят большой закон против телефонных мошенников: более 30 мер против преступников. Максимально коротко рассказываем о самых важных!

Госдума приняла в заключительном, третьем чтении закон о борьбе с телефонными мошенниками. Помимо прочего, он запрещает банкам и госорганам звонить людям через иностранные мессенджеры, ограничивает оформление микрокредитов без проверки биометрии клиента и позволяет абонентам отписаться от SMS-рассылок. Коротко и максимально понятно пересказываем 44-страничный документ.
Что произошло?
Во вторник, 25 марта, Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект, который должен защитить россиян от телефонного мошенничества. Этот вид преступлений становится все большей проблемой для жителей страны (только за 2024 год число правонарушений выросло на 15%).
Документ насчитывает 44 страницы и касается сразу нескольких сфер жизни, в том числе:
- Получения звонков, SMS-уведомлений и оформления сим-карт;
- Использования мессенджеров, таких как Telegram или WhatsApp*;
- Работы банков и выдачи микрокредитов;
- Взаимодействия с клиентами со стороны маркетплейсов и популярных сервисов объявлений (вроде «Авито» или hh.ru);
- Полномочий правоохранителей и государственных органов.
Что там со звонками и сим-картами?
Во-первых, новый закон должен ограничить возможности для спам-звонков. Согласно тексту документа, «массовые вызовы» могут поступать только тем абонентам, которые выразили на то свое согласие. Кроме того, каждый абонент сможет попросить своего мобильного оператора блокировать спам-вызовы на свой номер. То же самое касается и SMS-сообщений.
При этом важные массовые рассылки вроде уведомлений от МЧС попасть под ограничение не должны — исключение для сообщений от государственных органов и ведомств отдельно прописано в законе.
Во-вторых, мобильные операторы в обязательном порядке должны маркировать входящие вызовы от компаний и индивидуальных предпринимателей.
А это правда поможет? Здесь мнения экспертов разделились. Так, Денис Кусков, эксперт рынка телеком-услуг и глава агентства TelecomDaily полагает, что это правильная мера. «Нет у тебя должной маркировки, значит, люди не будут брать трубку», — говорит он в беседе с Собака.ru, хотя оговаривается, что в России все еще есть «несколько миллионов "серых" сим-карт», которыми смогут пользоваться злоумышленники.
Наталья Евглевская, доцент факультета безопасности информационных технологий Университета ИТМО, сомневается, что мера поможет искоренить мошеннические звонки: «известны мошеннические схемы обхода автоматической маркировки звонков», — говорит она.
В-третьих, закон запрещает отправлять SMS-сообщения на номер абонента, пока он ведет разговор по телефону. Проще говоря, мошенники не смогут попросить человека продиктовать, пришедший во время вызова код от «Госуслуг».
Как объясняет психолог клиники доказательной психотерапии ALVI Ксения Гуцул, телефонные мошенники стремятся максимально воздействовать на эмоции жертвы и максимально их контролировать, для чего важен постоянный контакт с жертвой. «Как только разговор заканчивается, появляется возможность успокоиться и трезво оценить ситуацию», — поясняет она.
Ксения Гуцул
Психолог клиники доказательной психотерапии ALVI:
Стратегия общения с телефонными мошенниками сводится к одному главному правилу — как можно быстрее завершить разговор. Чем короче диалог, тем меньше у злоумышленников шансов вывести вас из равновесия, запугать и заставить действовать импульсивно. Мошенники используют давление и эмоциональное напряжение, чтобы лишить вас способности критически мыслить. Однако как только разговор прерван, у вас появляется возможность сделать несколько глубоких вдохов и проверить информацию через официальные источники.
Впрочем, не совсем понятно, коснется ли это ограничение, к примеру, пуш-уведомлений от банковских приложений.
В-четвертых, существенным образом меняются правила оформления сим-карт. Так, клиентам мобильных операторов нельзя будет передавать оформленные на них симки другим людям (если это не близкие родственники). Кроме того, через «Госуслуги» и МФЦ можно будет запретить оформление электронных сим-карт (мошенники нередко взламывали «Госуслуги», чтобы оформить eSIM на номер жертвы и с ее помощью войти в банковское приложение).
Что в законе говорится о мессенджерах?
Закон официально запрещает банкам, государственным органам и ведомствам (в том числе полиции и Центробанку), мобильным операторам, социальным сетям, сервисам объявлений (вроде «Авито» или hh.ru), маркетплейсам и другим сервисам с ежедневной аудиторией больше полумиллиона пользоваться иностранными мессенджерами.
Как уточняет в беседе с Собака.ru Денис Кусков из TelecomDaily, реально на работе этих компаний и ведомств нововведение не скажется. «У большинства из них это [требование во внутренних правилах] уже было», — говорит он. То есть запрет имеет скорее символическое значение. Теперь абонент, которому в WhatsApp* звонит «майор полиции», «сотрудник МТС» или «оператор "Сбера"» может быть точно уверен, что на другом конце провода находится мошенник.
Какие тут могут быть подводные камни? Как отмечает радиостанция Business FM, нововведение может также затронуть взаимодействие со страховыми компаниями. Так, не исключено, что российский турист, сломавший ногу в Турции, вынужден будет общаться с сотрудниками своего страховщика через электронную почту или SMS-сообщения. Впрочем, отмечают журналисты, бизнес только изучает новый закон, так что окончательные выводы пока делать рано.
Как изменится работа банков и маркетплейсов?
Раздел закона, посвященный банкам, один из самых больших — этой теме законодатели уделили больше 10 страниц из общих 44.
Во-первых, выдавая деньги через банкоматы, банки должны будут теперь убедиться, что снятие наличных происходит с «добровольного согласия клиента» (признаки подозрительных операций будет определять ЦБ РФ).
Если у кредитной организации возникают сомнения, она должна на 48 часов ограничить возможность получения наличных (с карты можно будет снять не больше 50 тысяч рублей в сутки). Затем банк сразу же уведомляет об этом своего клиента.
Во-вторых, банки должны будут на месяц ограничивать выдачу наличных, если от ЦБ пришло сообщение, что со счета клиента могли попытаться вывести деньги без его согласия. В результате с карты человека можно будет снять не больше 100 тысяч за 30 дней.
В-третьих, у клиентов банков должна появиться возможность назначать себе специальное уполномоченное лицо, которое должно будет подтверждать совершение тех или иных банковских операций. На это отводится 12 часов.
Проще говоря, человек сможет обратиться в банк и попросить, чтобы определенный тип операций (скажем, переводы крупных сумм с его счета) нельзя было бы осуществить без согласия на то его дочери или брата. Это нововведение призвано обезопасить деньги человека, который уже попал под влияние мошенников, ведь если он предварительно установил такое ограничение, это не позволит злоумышленникам его изолировать от внешнего мира, чтобы не дать опомниться. Без согласия «уполномоченного лица» деньги получить все равно не получится. Правда, сработает это лишь в том случае, если человек оформил такое ограничение заранее, еще до звонка преступников.
Как сказал в разговоре с Собака.ru адвокат Михаил Филиппов, это одно из самых полезных нововведений. «Если клиент определил уполномоченное лицо, а потом без подтверждения такого уполномоченного лица деньги со счета куда-то исчезли, то [возникает] основание для ответственности банка», — полагает он.
В-четвертых, банки, маркетплейсы, сервисы объявлений могут обеспечить своим пользователям аутентификацию с помощью биометрии. Более того, при оформлении микрозаймов кредиторы обязаны будут идентифицировать клиента с помощью биометрии.
А что там с государственными и правоохранительными органами?
Еще одно важное изменение — создание Государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием
информационных и коммуникационных технологий. Правда, что именно скрывается за этой тяжеловесной формулировкой пока точно неизвестно.
Положение об информационной системе и правила ее работы должны быть отдельно разработаны правительством. Пока известно лишь, что в этой базе будет информация о людях, причастных к телефонному мошенничеству и телефонных номерах, которые были использованы для правонарушений.
Доступ к информации получат Генпрокуратура, Следственный комитет, Центральный банк, мобильные операторы, банки, а также «федеральные органы исполнительной власти и организации», которым даст доступ федеральное правительство.
Кстати, а все эти меры помогут тем, кто уже лишился денег? Увы, нет. Как поясняет адвокат Михаил Филиппов, «новых рычагов для тех, кто уже стал жертвой мошенников, в нем нет».
Когда все это заработает?
Для начала законопроект должен пройти всю процедуру утверждения. После принятия документа Госдумой его должен одобрить Совет Федерации и подписать Президент. Впрочем, оснований сомневаться в том, что инициатива будет утверждена, нет.
Далее, в самом документе прописаны этапы его вступления в силу. Так, большая часть положений вступают в силу с июня по сентябрь 2025 года. Однако нормы, касающиеся дистанционной аутентификации клиентов банков и микрофинансовых организаций по биометрии, заработают позднее — в 2026–2027 годах.
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская
*Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta**, деятельность которой запрещена на территории РФ в связи с экстремистской деятельностью.
**Meta Platforms Inc. запрещена в РФ в связи с экстремистской деятельностью.
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