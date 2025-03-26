Принят большой закон против телефонных мошенников: более 30 мер против преступников. Максимально коротко рассказываем о самых важных!

В-третьих, у клиентов банков должна появиться возможность назначать себе специальное уполномоченное лицо, которое должно будет подтверждать совершение тех или иных банковских операций. На это отводится 12 часов.

Проще говоря, человек сможет обратиться в банк и попросить, чтобы определенный тип операций (скажем, переводы крупных сумм с его счета) нельзя было бы осуществить без согласия на то его дочери или брата. Это нововведение призвано обезопасить деньги человека, который уже попал под влияние мошенников, ведь если он предварительно установил такое ограничение, это не позволит злоумышленникам его изолировать от внешнего мира, чтобы не дать опомниться. Без согласия «уполномоченного лица» деньги получить все равно не получится. Правда, сработает это лишь в том случае, если человек оформил такое ограничение заранее, еще до звонка преступников.

Как сказал в разговоре с Собака.ru адвокат Михаил Филиппов, это одно из самых полезных нововведений. «Если клиент определил уполномоченное лицо, а потом без подтверждения такого уполномоченного лица деньги со счета куда-то исчезли, то [возникает] основание для ответственности банка», — полагает он.

В-четвертых, банки, маркетплейсы, сервисы объявлений могут обеспечить своим пользователям аутентификацию с помощью биометрии. Более того, при оформлении микрозаймов кредиторы обязаны будут идентифицировать клиента с помощью биометрии.