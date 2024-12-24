СМИ: в России могут заблокировать WhatsApp*! Что об этом известно? Неужели из мессенджеров останется только Telegram?

Что значат эти заявления?

Комментарии парламентариев для РИА «Новости» и «Парламентской газеты» моментально разлетелись по СМИ и Telegram-каналам. В заголовках многих написанных таким образом новостей говорилось, что блокировка WhatsApp* — дело фактически решенное. Между тем это не совсем так.

Во-первых, как депутаты Свинцов и Матвейчев, так и сенатор Шейкин лишь допускали вероятность блокировки сервиса, в том случае если он не будет предоставлять данные о пользователях российским властям.

Во-вторых, ограничение доступа к мессенджеру входит в компетенцию Роскомнадзора, который находится в подчинении министерства связи и массовых коммуникаций (то есть правительства), а не парламента. Об этом, в частности, напомнил РИА «Новости» депутат Госдумы Сергей Колунов (его комментарий был опубликован агентством 23 декабря в 19:34, то есть спустя менее чем два часа после заявления сенатора Шейкина). «Не знаю, откуда коллеги берут эту информацию [о возможной блокировке WhatsApp*]. Вопрос не обсуждается и не находится в компетенции Госдумы, это работа Роскомнадзора», — заявил он.

В-третьих, как отмечалось в публикации все той же «Парламентской газеты», российские депутаты уже далеко не в первый раз анонсируют возможность прекращения работы WhatsApp* в России. Так, еще в сентябре 2023 года зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что «официальная позиция относительно деятельности [мессенджера] на территории РФ может быть пересмотрена».