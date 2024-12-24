СМИ: в России могут заблокировать WhatsApp*! Что об этом известно? Неужели из мессенджеров останется только Telegram?

«WhatsApp* заблокируют в России», «В Совфеде сказали, когда россияне останутся без WhatsApp*», «В Госдуме заявили, что WhatsApp* в России могут заблокировать в ближайшее время» — 23 декабря материалы с такими заголовками заполнили российские СМИ и соцсети. Подобные новости публиковались со ссылкой на слова сразу трех парламентариев. Особый вес их заявлениям придает тот факт, что они прозвучали всего через 10 дней после официальной блокировки в стране другого глобально популярного мессенджера — Viber, а также на фоне публикаций о новых проблемах с доступом к YouTube. Так что, WhatsApp* правда на грани запрета в России? Насколько технически возможно полностью перекрыть к нему доступ в стране? И, кстати, что там с YouTube? Разбираемся в материале Собака.ru.
Что случилось?
Днем в понедельник, 23 декабря, с разницей в полтора часа появилось сразу две публикации о том, что WhatsApp* в России вскоре может стать недоступен. В 16 часов на сайте «Парламентской газеты» (официальное издание российского парламента) повился текст, в котором приводилось мнение зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова. По его словам, вероятность блокировки мессенджера в России «довольно высока».
Также в тексте «Парламентской газеты» приводились слова другого зампреда думского комитета по связи Олега Матвейчева. «У WhatsApp* нет никакого контакта с нашими правоохранительными органами, — процитировало депутата издание. — Там регулярно создают чаты экстремистского характера, вербуют людей. Поэтому нужно что-то с этим делать, и мы должны увидеть, насколько данный сервис будет готов к сотрудничеству, учитывая, что никто не просит эту структуру о серьезных изменениях в модерации. Мы сделали свой шаг, теперь "мяч" на стороне WhatsApp*».
Говоря о том, что российские власти «сделали свой шаг» в отношении WhatsApp*, депутат Матвейчев, вероятно, имел в виду включение мессенджера в реестр организаторов распространения информации. Это официальный список сервисов связи, который ведет Роскомнадзор. Внесенные туда компании по закону должны предоставлять российским властям (в том числе правоохранительным органам) информацию о пользователях и их действиях, а также содержании переписки, напоминает РБК.
Вскоре, в 17:49, на сайте РИА «Новости» (информагентство, учрежденное российским правительством) появилась еще одна публикация о возможности санкций в отношении мессенджера уже в следующем году. На этот раз источником информации стал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин. «Если мессенджер не выполнит определенные требования и обязательства, вероятность блокировки может увеличиться, — цитирует сенатора агентство. — Развитие ситуации с WhatsApp* в России в 2025 году будет зависеть от позиции руководства мессенджера по вопросу хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ».
Что значат эти заявления?
Комментарии парламентариев для РИА «Новости» и «Парламентской газеты» моментально разлетелись по СМИ и Telegram-каналам. В заголовках многих написанных таким образом новостей говорилось, что блокировка WhatsApp* — дело фактически решенное. Между тем это не совсем так.
Во-первых, как депутаты Свинцов и Матвейчев, так и сенатор Шейкин лишь допускали вероятность блокировки сервиса, в том случае если он не будет предоставлять данные о пользователях российским властям.
Во-вторых, ограничение доступа к мессенджеру входит в компетенцию Роскомнадзора, который находится в подчинении министерства связи и массовых коммуникаций (то есть правительства), а не парламента. Об этом, в частности, напомнил РИА «Новости» депутат Госдумы Сергей Колунов (его комментарий был опубликован агентством 23 декабря в 19:34, то есть спустя менее чем два часа после заявления сенатора Шейкина). «Не знаю, откуда коллеги берут эту информацию [о возможной блокировке WhatsApp*]. Вопрос не обсуждается и не находится в компетенции Госдумы, это работа Роскомнадзора», — заявил он.
В-третьих, как отмечалось в публикации все той же «Парламентской газеты», российские депутаты уже далеко не в первый раз анонсируют возможность прекращения работы WhatsApp* в России. Так, еще в сентябре 2023 года зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что «официальная позиция относительно деятельности [мессенджера] на территории РФ может быть пересмотрена».
Поводом для заявлений депутата Горелкина стал запуск в WhatsApp* функции публичных каналов (как в Telegram). В итоге, по решению администрации мессенджера, эта функция оказалась недоступна для пользователей из России.
Летом 2024 года Александр Хинштейн (ныне исполняет обязанности губернатора Курской области), на тот момент возглавлявший думский комитет по информационной политике, заявлял, что если WhatsApp* продолжит отказываться от взаимодействия с российскими властями, то «терпению государства наступит конец».
Тем не менее, игнорировать слова парламентариев также не стоит. Так, все тот же Александр Хинштейн анонсировал резкое падение скорости YouTube в России, которое произошло буквально в течение считанных дней после этого заявления. Кроме того, 13 декабря стало известно, что из-за нарушений российского законодательства Роскомнадзор заблокировал доступ к Viber, который, по данным Mediascope, охватывал 26% населения страны (для сравнения Telegram использовали 72%, а WhatsApp* — 79%).
А насколько вообще технически возможно заблокировать WhatsApp*?
Одной из памятных страниц в истории российского сегмента интернета была блокировка на территории страны месседжера Telegram, начавшаяся в 2018 году. Однако полноценно прекратить доступ к сервису пользователей так и не получилось — в 2020-м Роскомнадзор заявил о том, что органичения на работу мессенджера в России сняты.
Как сказал в беседе с Собака.ru эксперт в области телекоммуникаций, попросивший об анонимности, заблокировать в России Telegram не удалось не потому, что нельзя в целом ограничить работу мессенджера: «Дело в том, что сам Telegram в силу используемых им технологий было тяжело заблокировать. Он задействует собственные протоколы сети, которые тяжелее заблокировать, а также хитрую механику конфигурации доставки информации о новых серверах».
По его мнению, WhatsApp* не имеет настолько отработанных технологий обхода блокировок, какие были у Telegram в 2018-2020-х годах. «WhatsApp* заблокировать значительно проще, вспомните — Viber заблокировали одним днем», — заключает собеседник редакции.
Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков в комментарии редакции сказал, что технически и организационно блокировка мессенджера вполне возможна. «Такая вероятность существует», — заявил он. Однако добавил, что не знает, насколько серьезно этот вопрос может обсуждаться властями.
Кстати, а что там с YouTube?
Обсуждение возможной блокировки WhatsApp* происходит на фоне новостей о новых проблемах у пользователей YouTube в России. Как пишет издание «Новые Известия», новая волна жалоб от российских пользователей началась 15 декабря, но своего пика достигла 18-го числа. Вопрос о доступе к сервису поднимался в том числе во время прямой линии с Владимиром Путиным.
Президент России заявил, что «здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне». По его словам, «после того как на Западе стали вводить ограничения, Google сократил финансирование, сократил сюда поставки соответствующей техники и таким образом создал сам себе проблемы». Вместе с тем он добавил, что YouTube и Google не должны «злоупотреблять Сетью для достижения политических целей своих правительств».
Между тем, согласно данным, опубликованным в Google Transparency Report, объем трафика YouTube на серверах Google в России сократился до исторического минимума. «В первые дни с начала замедления – с 12 по 23 июля – индекс России на Google Transparency Report достигал отметки в 48,759. На 23 декабря этот индекс опустился до рекордно низкого значения – 7,78», – пишут «Ведомости».
23 декабря также стало известно, что объем трафика YouTube в России упал до критических 20%. Как предполагали эксперты сервиса Digital Report, это может быть связано «с полноценной блокировкой видеохостинга на территории России». При этом, отмечало днем 23-го числа издание «Российская газета», официальных комментариев на эту тему пока не было. Уже вечером депутат Госдумы Сергей Боярский заявил ТАСС, что «условия работы YouTube в России зависят от самого видеохостинга».
* WhatsApp – сервис ресурс Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.
** Meta Platforms Inc. запрещена в РФ в связи с экстремистской деятельностью.
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