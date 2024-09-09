iPhone и Apple Watch с самыми большими дисплеями в истории и AirPods Pro, помогающие слышать лучше — все новинки Apple

iPhone с отдельной кнопкой для управления камерой

Главной премьерой вечера, без сомнения, стал долгожданный iPhone 16. Как и ожидалось, новое поколение базовых смартфонов Apple получило две камеры (48-мегапиксельный основной и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчики), расположенные одна под другой. Для управления камерами смартфон получил специальную кнопку Camera Control с тактильной отдачей, которая в одно нажатие переводит гаджет в режим съемки. Короткий тап по новой кнопке позволяет сделать фото, зажим — записать видео, а скролл — плавно настроить зум.

Сердцем нового поколения смартфонов из Купертино стал принципиально новый чип A18. Центральный процессор iPhone 16 на 30% быстрее, чем у предшественника, а графический — на 40%. При этом, отмечает производитель, A18 разрабатывался специально с учетом потребностей искусственного интеллекта, на который делают упор в Apple. К примеру, теперь смартфон достаточно будет навести на ресторан, нажать кнопку съемки, чтобы получить информацию о его меню и режиме работы, а фотографии афиши будет достаточно, чтобы добавить концерт в своей календарь.

По итогу издание IXBT.com назвало 16-е поколение «крупнейшим обновлением базового» iPhone за много лет Новинка доступна в 5 цветах (черный, белый, розовый, бирюзовый и голубой) и двух, уже привычных, размерах — 6,1" (iPhone 16) и 6,7" (iPhone 16 Plus). Цена стартует от 799$ за версию поменьше, и от 899$ за версию Plus.