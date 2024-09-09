iPhone и Apple Watch с самыми большими дисплеями в истории и AirPods Pro, помогающие слышать лучше — все новинки Apple

В понедельник, 9 сентября, Apple провела свою большую презентацию! На ней компания из Купертино показала: долгожданный iPhone 16 с отдельной кнопкой для управления камерой; обновленную линейку «умных» часов Apple Watch с самым большим экраном в истории серии; новое поколение наушников AirPods (в том числе AirPods Pro, которые могут работать как ИИ-слуховой аппарат). Рассказываем самое важное о новинках!
iPhone с отдельной кнопкой для управления камерой
Главной премьерой вечера, без сомнения, стал долгожданный iPhone 16. Как и ожидалось, новое поколение базовых смартфонов Apple получило две камеры (48-мегапиксельный основной и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчики), расположенные одна под другой. Для управления камерами смартфон получил специальную кнопку Camera Control с тактильной отдачей, которая в одно нажатие переводит гаджет в режим съемки. Короткий тап по новой кнопке позволяет сделать фото, зажим — записать видео, а скролл — плавно настроить зум.
Сердцем нового поколения смартфонов из Купертино стал принципиально новый чип A18. Центральный процессор iPhone 16 на 30% быстрее, чем у предшественника, а графический — на 40%. При этом, отмечает производитель, A18 разрабатывался специально с учетом потребностей искусственного интеллекта, на который делают упор в Apple. К примеру, теперь смартфон достаточно будет навести на ресторан, нажать кнопку съемки, чтобы получить информацию о его меню и режиме работы, а фотографии афиши будет достаточно, чтобы добавить концерт в своей календарь.
По итогу издание IXBT.com назвало 16-е поколение «крупнейшим обновлением базового» iPhone за много лет Новинка доступна в 5 цветах (черный, белый, розовый, бирюзовый и голубой) и двух, уже привычных, размерах — 6,1" (iPhone 16) и 6,7" (iPhone 16 Plus). Цена стартует от 799$ за версию поменьше, и от 899$ за версию Plus.
Вслед за базовой моделью iPhone Apple также показал обновление своих флагманских смартфонов. Так, модель 16 Pro получила экран с диагональю 6,3", а 16 Pro Max — дисплей 6,9" (самый большой в истории iPhone). Как и предыдущее поколение, новинка имеет титановый корпус. Правда. теперь покупателям доступны сразу четыре цвета: черный, серый, светло-серый и песочный.
Производительность новинки обеспечивает продвинутая версия нового чипа А18 Pro (к примеру, графический процессор работает на 20% быстрее, чем в iPhone 15 Pro, потребляя на 35% меньше энергии). Также флагманская модель получила обновление всех трех камер (48-мегапиксельный основной датчик, 48-мегапиксельный ультраширокоугольный и 12-мегапиксельная телефотокамера), возможность снимать 4К-видео с частотой 120 кадров в секунду и микрофоны для записи звука студийного качества.
Цены на iPhone 16 Pro стартуют от 999$, на iPhone 16 Pro Max — с 1199$. Все новинки поступят в продажу с 20 сентября.
Новые Apple Watch с самым большим дисплеем
Второй по важности премьерой вечера стало новое поколение «умных» часов из Купертино. Базовые Apple Watch 10 получили самый большой экран в истории серии (даже больше, чем у Ultra 2!). При этом производитель утверждает, что новинка на 20% легче предшественника. А еще часы заряжаются с 0 до 85% всего за полчаса (всего же гаджет сможет работать без подзарядки до 18 часов).
В сердце новых часов работает чип S10, который (как А18) специально создан с учетом потребностей искусственного интеллекта. Кстати, говоря о функционале, представители компании рассказали, что «умные» часы Apple теперь умеют отслеживать апноэ во сне — опасное ночное нарушение дыхания, которое может привести к серьезным проблемам со здоровьем, однако остается недиагностированным у многих, страдающих им.
Специально для дайверов Apple Watch 10 теперь научились определять температуру воды и глубину (кстати, гаджет выдерживает погружение на 50 метров). Кроме того, производитель обещает новые красивые, еще более четкие циферблаты, функцию ИИ-перевода и новые, сверхмощные динамики. Цена на новинку стартует от 399$.
Об обновлениях Watch Ultra в ходе презентации было сказано куда меньше. Так, представители компании рассказали о еще более точном GPS-навигаторе, титановом ремешке с новым сверхнадежным замком и тому подобных улучшениях.
Сообщается, что новые Watch Ultra держат заряд до 72 часов в режиме низкой активности и до 36 часов в активном режиме. Цена на новинку стартует от 799$.
По-настоящему «умные» наушники с расширенным ИИ-функционалом
Наконец, Apple показала обновленную линейку своих беспроводных наушников. Во-первых, AirPods 4 получили улучшенную и еще более эргономичную форму (производитель утверждает, что этому помогла технология лазерной топографии и изучение тысяч ушных раковин). Производитель привычно обещает новый уровень звука, еще более глубокие басы и чистые верхи.
Однако главные обновления связаны с использованием искусственного интеллекта (за их корректную работу отвечает чип H2). Так, производитель обещает еще более мощное шумоподавление (которое позволит собеседнику вас слышать, даже если рядом играет рок-группа) и умное изменение громкости (к примеру, когда пользователь начинает разговаривать). Цена на базовые наушники стартует от 129$, на версию с активным шумоподавлением — от 179$.
Большие AirPods Max получили зарядку USB-C, чип H2 и пять цветов (бежевый, розовый, фиолетовый, зеленый и черный). Цена на них стартует от 549$.
Однако самые впечатляющие возможности получат ранее представленные AirPods Pro 2. Во-первых, они будут активно подавлять звук, фактически играя роль берушей. Во-вторых, в новинке появится функция определения здоровья слуха (Hearing test). Она позволяет отслеживать состояние здоровья пользователя. На основе результатов теста наушники будут адаптировать звук — причем не только звук музыки, фильма или телефонного разговора! Фактически наушники будут работать как «умный» слуховой аппарат, делая окружающие звуки более слышными и понятными.
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