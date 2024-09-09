Apple показала Watch Series 10 и Ultra 2

Watch Ultra 2 в корпусе из устойчивого к коррозии титана держат заряд до 36 часов в активном режиме и до 72 — в режиме низкой активности. Часы поддерживают специальные тренировки для водных видов спорта, стоят маршруты для сплавов, а также прогнозируют высоту волн на побережьях по всему миру.

В продажу Watch Ultra 2 также поступят с 20 сентября и обойдутся в 799 долларов.