Apple показала Watch Series 10 и Ultra 2

Сегодня, 9 сентября, в штаб-квартире Apple Park в Купертино проходит осенняя презентация Apple. Первой новинкой стали Watch Series 10 и Ultra 2 — рассказываем, какими получились новые «умные» часы.
Новое поколение Watch Series 10 — с самым большим экраном в истории серии (аналогичен размеру Ultra 2!): на нем удобно отправлять сообщения или читать новости. Улучшен аккумулятор — всего за 30 минут часы обещают зарядиться с 0% до 80%.
Процессор S10 с 4-я ядрами Neural Engine позволяет сделать красивые циферблаты, осуществлять быстрый языковой перевод или диагностировать кратковременную остановку дыхания во сне.
Корпус Watch Series 10 выполнен в трех цветах: Silver, Rose Gold и Jet Black. Версия с GPS обойдется в 399 долларов, GPS+Cellular — 499. Предзаказ уже открыт, продажи в магазинах стартуют 20 сентября.
Watch Ultra 2 в корпусе из устойчивого к коррозии титана держат заряд до 36 часов в активном режиме и до 72 — в режиме низкой активности. Часы поддерживают специальные тренировки для водных видов спорта, стоят маршруты для сплавов, а также прогнозируют высоту волн на побережьях по всему миру.
В продажу Watch Ultra 2 также поступят с 20 сентября и обойдутся в 799 долларов.
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