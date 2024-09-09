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Apple презентовала iPhone 16. Главная новость: квадраты камер ушли в прошлое!

Сегодня, 9 сентября, в штаб-квартире Apple Park в Купертино проходит осенняя презентация Apple. В числе новинок — iPhone 16. Рассказываем, каким получился смартфон. Спойлер: в новых цветах и без «квадратов» сзади!

iPhone 16
Скриншот презентации

iPhone 16

Теперь камеры на iPhone 16 они располагаются друг под другом. А для удобства съемки на корпусе, прямо под кнопкой блокировки, появилась дополнительная панель «затвора» — Camera Control. Быстрое нажатие запускает камеру, короткий тап позволяет сделать фото, зажим — записать видео, а скролл — плавно настроить зум.

Скриншот презентации
Скриншот презентации

iPhone 16 обойдется в 799 долларов, iPhone 16 Plus — в 899. Смартфоны доступны по программе трейд-ин.

iPhone 16 Pro
Скриншот презентации

iPhone 16 Pro

Скриншот презентации
Скриншот презентации
Скриншот презентации

В отличие от младшей модели, iPhone 16 Pro сохранил свой «квадрат» камер, а еще получил самый большой дисплей за всю историю iPhone — 6,9 дюймов. В числе хайлайтов модели: микрофоны студийного качества для записанных на айфон хитов и кинематографичный слоумоушен в 4К120, одобренный Американской киноакадемией и протестированный The Weeknd. 

Скриншот презентации
Скриншот презентации

С 20 сентября за iPhone 16 Pro придется отдать 999 долларов, за iPhone 16 Pro Max — 1199. Трейд-ин также доступен.

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