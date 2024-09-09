В отличие от младшей модели, iPhone 16 Pro сохранил свой «квадрат» камер, а еще получил самый большой дисплей за всю историю iPhone — 6,9 дюймов. В числе хайлайтов модели: микрофоны студийного качества для записанных на айфон хитов и кинематографичный слоумоушен в 4К120, одобренный Американской киноакадемией и протестированный The Weeknd.