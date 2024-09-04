Роскомнадзор пригрозил лишить операторов связи лицензий за ускорение YouTube

Накануне стало известно, что Роскомнадзор будет аннулировать лицензии операторов, которые пытаются обойти технические средства противодействия угрозам (ТСПУ — программно-аппаратный комплекс, ограничивающий доступ к информации, распространение которой запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на заявления РКН.

В письмах подчеркивалось, что компании будут привлечены к ответственности по статье 13.45 КоАП (нарушение требований закона о централизованном управлении сетью связи общего пользования) и лишить лицензии. Подобные сообщения по данным Forbes уже были отправлены по территориальным управлениям РКН по Северо-Западному федеральному округу, Республике Дагестан и Рязанской области.

Одновременно с этим комментарием по поводу блокировки хостинга поделился член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в интервью РИА Новости.

«Еще раз подчеркну, замедление — это следствие деградации кэширующего оборудования, в котором виноват сам Google, который и владеет видеохостингом. Это естественный процесс, и мы давно об этом говорим уже», — рассказал Немкин.

Напомним, в конце августа РКН направил рассылку-предупреждение операторам связи не мешать «ограничению доступа к информации и информресурсам на технических средствах противодействия угрозам».