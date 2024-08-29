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Технологии

Российские провайдеры получили предостережение от Роскомнадзора за оптимизацию YouTube

Главный радиочастотный центр в подчинении государственного ведомства обратился к операторам в официальном письме, в котором попросил не использовать «технологии искажения, фрагментации и подмены интернет-трафика». 

Sir. David / Shutterstock

Россиян предупредили о «замедлении YouTube» — что это значит? Насколько упадет скорость? И каких сервисов еще это может коснуться?

Об это стало известно из сообщения издания Sotavision, которое 28 августа опубликовало письмо из рассылки ведомства операторам связи, в котором обязал отказаться от манипуляций с интернет-трафиком. По словам Роскомнадзора, это нужно для обеспечения возможности «незамедлительного ограничения доступа к упомянутым информации или информационным ресурсам в сети "Интернет" на технических средствах противодействия угрозам». Также авторы уведомления просят предоставить информацию о принятых мерах, и сделать это не позднее 2 сентября 2024 года.

Прямого упоминания сервиса YouTube в письме нет, однако его разослали сразу после распространения информации про борьбу провайдеров с замедлением трафика. Тем не менее, платформа все еще не находится в списке заблокированного или запрещенного контента. 

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