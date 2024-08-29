Российские провайдеры получили предостережение от Роскомнадзора за оптимизацию YouTube

Об это стало известно из сообщения издания Sotavision, которое 28 августа опубликовало письмо из рассылки ведомства операторам связи, в котором обязал отказаться от манипуляций с интернет-трафиком. По словам Роскомнадзора, это нужно для обеспечения возможности «незамедлительного ограничения доступа к упомянутым информации или информационным ресурсам в сети "Интернет" на технических средствах противодействия угрозам». Также авторы уведомления просят предоставить информацию о принятых мерах, и сделать это не позднее 2 сентября 2024 года.

Прямого упоминания сервиса YouTube в письме нет, однако его разослали сразу после распространения информации про борьбу провайдеров с замедлением трафика. Тем не менее, платформа все еще не находится в списке заблокированного или запрещенного контента.