Samsung представил «умное» кольцо Galaxy Ring: с его появлением связывают «начало новой эры носимых устройств»

Южнокорейский технологический гигант Samsung представил одну из самых долгожданных своих новинок — «умное» кольцо Samsung Ring. Еще после первых анонсов аналитики предсказывали, что этот новый тип гаджета может потеснить на рынке заботы о здоровье «умные» часы. Рассказываем, что известно об устройстве и какую оценку ему уже дали журналисты, которые смогли непосредственно его увидеть.
В середине января компания Samsung на своей ежегодной зимней презентации анонсировала выход нового гаджета — Samsung Ring. Тогда аналитики назвали упоминание нового устройства «тизером» — журналистам и зрителям не удалось узнать подробности о внешнем виде, стоимости или характеристиках умного кольца. Уже после первых анонсов, аналитики предсказывали, что этот тип гаджета может потеснить на рынке заботы о здоровье «умные» часы, и стать правозвесником новой эры носимых устройств.
Это сработало — Samsung Ring стал самым ожидаемым устройством компании — журналисты даже предполагали, что новому типу устройств удастся «частично заменить смарт-часы». Наконец, 26 февраля в рамках выставки MWC-2024 в Барселоне компания показала гаджет широкой публике.
Возможности Samsung Ring
Как и анонсировалось, смарт-кольцо сможет отслеживать основные показатели здоровья пользователя: частоту сердечных сокращений, время засыпания, количество мышечных сокращений во время сна. Также сообщается, что новинка сможет информировать пользователя о его «показателе жизненной силы».
«Это устройство даст пользователям понимание их физической и психологической готовности, позволяя оценить, насколько продуктивными они могут быть», — приводят журналисты слова вице-президент компании Хона Пака.
Информация о «показателе жизненной силы» будет доступна в приложении Samsung Health. Помимо этого, сейчас инженеры компании работают над внедрением в продукты компании возможности неинвазивного анализа уровня сахара — это решение вполне возможно, в будущем будет внедрено в смарт-кольцо.
«Конечно же, мы рассматриваем множество различных вариантов использования Samsung Ring, помимо здравоохранения», — также заявил Хон Пак. Как пишет CNBC, не исключено, что с помощью кольца можно будет осуществлять бесконтактные платежи.
Не вместо, а вместе с «умными часами»
Ожидания того, что Samsung Ring сможет потеснить «умные» часы оправдались лишь отчасти. Как анонсировала компания, кольцо можно будет носить как вместо, так и вместе с Samsung Watch. Утверждается, что пользователи будут получать информацию о разных показателях здоровья от обоих устройств.
«Наши клиенты говорили: "Нам нужен выбор, мы хотим, чтобы у нас были разные виды носимых устройств для слежения за здоровьем", — сказал Пак. — Кто-то хочет носить часы, кто-то хочет носить часы и кольцо и получать пользу от того и другого».
В любом случае кольцо не сможет использоваться как единственный гаджет — оно не имеет экрана, и вся информация должна будет выводиться на другое устройство: часы или смартфон. Сначала кольцо будет совместимо только с моделями Samsung Galaxy, пишет «Сноб», а позже появится поддержка и других Android-устройств.
Продажи кольца должны будут стартовать в 2024 году, однако точная дата и цена устройства пока не раскрываются.
Первые отзывы
Несмотря на то, что Samsung не первая компания, которая выпускает смарт-кольцо, издание CNBC называет новый гаджет «первым [серьезным] шагом в этой категории продуктов».
«На публичном показе Galaxy Ring во время MWC 2024 мы узнали, что носимое устройство будет представлено в трех цветах — черном, золотом и серебристом. Мы обнаружили, что золотые и серебряные варианты вживую выглядят особенно впечатляюще», — пишут Майк Просперо и Дэн Бракалья в статье для издания Tom’s Guide.
Обозревательница Эллисон Джонсон в материале для The Verge отмечает, что «Galaxy Ring легче, чем кажется». «Оно имеет слегка вогнутую форму, и каждый цвет предлагался в размерах от 5 до 13, — пишет она, — что представляет немного более широкий диапазон вариантов, чем обычная сетка размеров от S до XL».
Джонсон отмечает «большие амбиции» Samsung в связи с новой эрой носимых устройств, которую может ознаменовать собой появление смарт-кольца. «Вместо того чтобы полагаться на одно устройство, которое вы должны носить с комфортом и не забывать заряжать, идея, лежащая в основе измерения окружающей вас технологической среды, заключается в сборе данных из нескольких мест, — пишет она. — Ваше кольцо, ваши часы, кто знает, ваш холодильник — все работает в гармонии, напоминая вам, что в последний раз вы ели овощи четыре дня назад, и, возможно, именно поэтому вы чувствуете себя отвратительно».
Обозревательница CNET Кэти Коллинз назвала Samsung Ring «самым стильным украшением для отслеживания сна». «Лично я предпочитаю кольца с небольшим профилем, таким, чтобы пальцы могли плотно прилегать друг к другу, — пишет она. — Это серьезный вызов для "умного" кольца, внутри металлического корпуса которого скрывается много больше, чем внутри обручального. Даже несмотря на слегка вогнутую форму, кольцо остается довольно массивным».
«В большинстве маркетинговых материалов, предоставленных Samsung, показано, что кольцо можно носить на указательном пальце, тогда как я считаю, что удобнее всего его носить на мизинце (оно будет работать одинаково хорошо, независимо от того, на каком пальце его носят)», — заключает Коллинз.
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