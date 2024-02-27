Samsung представил «умное» кольцо Galaxy Ring: с его появлением связывают «начало новой эры носимых устройств»

Первые отзывы

Несмотря на то, что Samsung не первая компания, которая выпускает смарт-кольцо, издание CNBC называет новый гаджет «первым [серьезным] шагом в этой категории продуктов».

«На публичном показе Galaxy Ring во время MWC 2024 мы узнали, что носимое устройство будет представлено в трех цветах — черном, золотом и серебристом. Мы обнаружили, что золотые и серебряные варианты вживую выглядят особенно впечатляюще», — пишут Майк Просперо и Дэн Бракалья в статье для издания Tom’s Guide.

Обозревательница Эллисон Джонсон в материале для The Verge отмечает, что «Galaxy Ring легче, чем кажется». «Оно имеет слегка вогнутую форму, и каждый цвет предлагался в размерах от 5 до 13, — пишет она, — что представляет немного более широкий диапазон вариантов, чем обычная сетка размеров от S до XL».

Джонсон отмечает «большие амбиции» Samsung в связи с новой эрой носимых устройств, которую может ознаменовать собой появление смарт-кольца. «Вместо того чтобы полагаться на одно устройство, которое вы должны носить с комфортом и не забывать заряжать, идея, лежащая в основе измерения окружающей вас технологической среды, заключается в сборе данных из нескольких мест, — пишет она. — Ваше кольцо, ваши часы, кто знает, ваш холодильник — все работает в гармонии, напоминая вам, что в последний раз вы ели овощи четыре дня назад, и, возможно, именно поэтому вы чувствуете себя отвратительно».

Обозревательница CNET Кэти Коллинз назвала Samsung Ring «самым стильным украшением для отслеживания сна». «Лично я предпочитаю кольца с небольшим профилем, таким, чтобы пальцы могли плотно прилегать друг к другу, — пишет она. — Это серьезный вызов для "умного" кольца, внутри металлического корпуса которого скрывается много больше, чем внутри обручального. Даже несмотря на слегка вогнутую форму, кольцо остается довольно массивным».

«В большинстве маркетинговых материалов, предоставленных Samsung, показано, что кольцо можно носить на указательном пальце, тогда как я считаю, что удобнее всего его носить на мизинце (оно будет работать одинаково хорошо, независимо от того, на каком пальце его носят)», — заключает Коллинз.