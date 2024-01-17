Первый Galaxy с ИИ, революция в мобильном поиске и «умное» кольцо — что Samsung показал на своей январской презентации

Как Samsung и Google пытаются изменить мобильный поиск

Едва ли не треть 75-минутной презентации была посвящена новому алгоритму поиска в интернете от Google, названному Circle to Search. Он позволяет получить информацию о любом интересующем пользователя объекте при простом графическом выделении на экране. Причем сформировать поисковый запрос можно, не переключаясь между приложениями.

К примеру, функция позволяет подчеркнуть сообщение в переписке, чтобы превратить его в запрос для поисковика. Так, если собеседник спрашивает, где можно встретиться в центре города, этот вопрос можно выделить, что автоматически запустит процесс поиска без переключения между приложениями.

Более того, функция позволяет обвести кружком или заштриховать объект на видео из соцсетей или лицо актера в трейлере на YouTube, и это также автоматически запустит поиск в Google без какого бы то ни было формулирования текстового запроса. Результаты будут выведены в нижней части экрана без остановки уже открытого приложения.

Кстати, функция будет доступна не только на новых смартфонах от Samsung, но и на Google Pixel.