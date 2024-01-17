Первый Galaxy с ИИ, революция в мобильном поиске и «умное» кольцо — что Samsung показал на своей январской презентации

Вечером в среду, 17 января, Samsung провел свою традиционную презентацию Galaxy Unpacked. На ней корейский технологический гигант показал свое первое поколение смартфонов с искусственным интеллектом, рассказал о том, как сотрудничество с Google позволило ему перевернуть представления о мобильном поиске, и намекнул на скорый выход «умного» кольца. Рассказываем о самом интересном максимально коротко.
Серия Galaxy S24: смартфон со ставкой на ИИ
Главной премьерой вечера, безусловно, стала новая линейка смартфонов Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. S24 и S24+ получили основную камеру на 50 Мп, ультраширокоугольную — на 12 Мп. Базовая модель имеет емкость аккумулятора 4000 мАч, S24+ — 4900 мАч.
Флагманский смартфон линейки — версия Ultra — теперь может похвастаться титановым корпусом, основной камерой на 200 Мп (!) и телеобъективом на 10 Мп. Однако все это не главное. Основная особенность нового поколения Samsung Galaxy — широкое использование возможностей искусственного интеллекта.
Благодаря ИИ новинки получили возможность синхронного перевода звонков, которая поддерживает 13 языков (русского среди них предсказуемо нет). В компании особо подчеркнули, что функция работает вне зависимости от того, какой аппарат у собеседника. Телефон умеет коротко пересказывать непрочитанные сообщения в групповом чате и делать короткую текстовую выжимку аудиозаписи лекции или переговоров.
Еще искусственный интеллект позволяет править стиль вашей переписки, делая его более эмоциональным, формальным или даже больше походящим на язык Шекспира. Нейросети же отвечают за улучшенное качество фото и видео, позволяя делать яркие и детализированные снимки при плохом освещении и дальней съемке. Также телефон умеет генерировать дополнительные кадры в видео, чтобы превратить обычную запись в слоумоушен без потери качества.
На глобальном рынке обновленная серия будет стоить от 799$ (около 71 тысячи рублей) за Galaxy S24 до 1299$ (примерно 115 тысяч рублей) за Galaxy S24 Ultra. В Россию официально смартфоны поставляться не будут, однако уже анонсированы продажи в рамках параллельного импорта. Цены на новинки будут предсказуемо выше общемировых — так, базовая модель обойдется в 89 990 рублей, а версия Ultra — в 146 990.
Как Samsung и Google пытаются изменить мобильный поиск
Едва ли не треть 75-минутной презентации была посвящена новому алгоритму поиска в интернете от Google, названному Circle to Search. Он позволяет получить информацию о любом интересующем пользователя объекте при простом графическом выделении на экране. Причем сформировать поисковый запрос можно, не переключаясь между приложениями.
К примеру, функция позволяет подчеркнуть сообщение в переписке, чтобы превратить его в запрос для поисковика. Так, если собеседник спрашивает, где можно встретиться в центре города, этот вопрос можно выделить, что автоматически запустит процесс поиска без переключения между приложениями.
Более того, функция позволяет обвести кружком или заштриховать объект на видео из соцсетей или лицо актера в трейлере на YouTube, и это также автоматически запустит поиск в Google без какого бы то ни было формулирования текстового запроса. Результаты будут выведены в нижней части экрана без остановки уже открытого приложения.
Кстати, функция будет доступна не только на новых смартфонах от Samsung, но и на Google Pixel.
«Умное» кольцо от Samsung
Последним пунктом презентации стало Samsung Ring — новый девайс корейского гиганта, который станет частью линейки для заботы о здоровье. Слухи о его появлении муссировались еще в середине прошлого года. Говорилось о том, что новое устройство в будущем может заменить «умные» часы.
Теперь Samsung официально анонсировал появление кольца и даже показал, как оно будет выглядеть. Однако никаких подробностей относительно стоимости, возможностей и даже конкретных сроков выхода гаджета в свет пока нет.
Таким образом, представление Samsung Ring пока можно назвать разве что тизером. Как резюмировали журналисты по итогам презентации, пока об «умном» кольце мы знаем лишь то, что оно существует.
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