Новинки Apple: iPhone 15 с зарядкой Type-C, титановые iPhone 15 Pro и новые Apple Watch, управляемые щелчком пальцев

Компания Apple провела свою традиционную осеннюю презентацию. На ней компания из Купертино показала новые iPhone, которые, как и ожидалось, получили зарядку USB Type-C, а также новые Apple Watch, которыми можно управлять буквально щелчком пальцев. Представляем новинку максимально коротко.
Прощание с Lightning
Самой долгожданной премьерой, безусловно, стало новое поколение смартфонов Apple. Базовые iPhone 15 (с диагональю 6,1 дюйм) и iPhone 15 Plus (с диагональю 6,7 дюймов) получили чип Apple A16, уже хорошо известный владельцам iPhone 14 Pro.
Серьезное обновление коснулось камер, теперь разрешение основной составляет 48 Мп. Производитель заявляет двухкратный зум без потери качества снимка.
Эпохальное событие коснулось системы зарядки. Под давлением правил Европейского союза Apple вынуждена отказаться от своего классического разъема Lightning, заменив его на более привычный пользователям Android USB Type-C. Также производитель заявляет, что одного заряда хватит на работу телефона в течение всего дня.
Из программных новшеств — функция улучшенного шумоподавления для комфортных разговоров в очень шумных местах и специальное приложение, позволяющее двум владельцам iPhone найти дург друга в толпе, буквально показывая им расстояние друг до друга.
Новинка будет доступна в пяти цветах. Корпус, кстати, на 75% состоит из переработанного алюминия (забота о природе вообще стала лейтмотивом всей презентации). Цена на новинку стартует от $799 для iPhone 15 и от $899 для iPhone 15 Plus.
Титановые iPhone 15 Pro
Флагманская модель смартфонов Apple обзавелась корпусом из титана (в ходе презентации не забыли упомянуть, что такой же материал используется в межпланетных миссиях NASA). Размеры iPhone 15 Pro и iPhone 15 Max — 6,1 дюйм и 6,7 дюймов соответственно, а рамки вокруг экрана стали еще тоньше.
Камеры флагманской модели также получили обновление (хотя все же не такое радикальное, как у базовой модели). Разрешение основного датчика — 48 Мп. Зато теперь пользователю доступен пятикратный зум. А еще iPhone Pro научились снимать Spatial Video, которое потом можно будет смотреть на Apple Vision Pro.
Самое радикальное изменение — новый чип A17 Pro. Во время презентации представители Apple назвали его самым мощным процессором, который сейчас устанавливается в смартфоны. Его мощности должно хватить, чтобы удвоить скорость работы приложений на базе искусственного интеллекта. Также он позволяет пользователю запустить современные видеоигры вроде Resident Evil Village прямо на своем смартфоне.
Новинка доступна в четырех «титановых» цветах. Цена на iPhone 15 Pro стартует от $999, а iPhone 15 Pro Max — от $1199.
Двумя щелчками пальцев
Почти столь же долгожданной премьерой стало новое поколение «умных» часов от Apple. Базовая модель Watch Series 9 обзавелась чипом S9, который производитель также назвал «самым мощным» процессором для часов.
Вдвое увеличена яркость часов — до 2000 нит. При этом специальный режим для темных помещений (вроде кинотеатра) позволяет экрану едва светиться с яркостью всего 1 нит.
Из программных новинок — Siri теперь отвечает на вопросы о здоровье пользователя (в том числе о том, сколько он спал прошлой ночью). Также часы можно искать, для поиска iPhone приложение будет показывать расстояние до телефона. Ну и самое главное — Apple Watch теперь понимают жесты. Ответить на звонок или выключить будильник можно, буквально два раза щелкнув пальцами.
Новинка будет доступна в 5-и цветах для алюминиевого корпуса и в 3-х цветах для стального. Цена стартует от $399.
Apple Watch Ultra с «самым» ярким дисплеем
Слово «самый» звучало в ходе презентации многократно. Так Apple Watch Ultra 2 получили, по заверению производителя, самый яркий дисплей — 3000 нит.
А еще флагманские часы от Apple могут похвастаться 36 часами работы на одном заряде в обычном режиме и 72 часами при включенной экономии энергии.
Из программных новинок — все та же возможность управлять гаджетом с помощью двойного щелчка пальцами. А также автоматическое включение ночного режима в темноте и возможность вести журнал погружения для дайверов.
Цена стартует от $799. Продажи новинок стартуют 22 сентября.
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