Новинки Apple: iPhone 15 с зарядкой Type-C, титановые iPhone 15 Pro и новые Apple Watch, управляемые щелчком пальцев

Прощание с Lightning

Самой долгожданной премьерой, безусловно, стало новое поколение смартфонов Apple. Базовые iPhone 15 (с диагональю 6,1 дюйм) и iPhone 15 Plus (с диагональю 6,7 дюймов) получили чип Apple A16, уже хорошо известный владельцам iPhone 14 Pro.

Серьезное обновление коснулось камер, теперь разрешение основной составляет 48 Мп. Производитель заявляет двухкратный зум без потери качества снимка.

Эпохальное событие коснулось системы зарядки. Под давлением правил Европейского союза Apple вынуждена отказаться от своего классического разъема Lightning, заменив его на более привычный пользователям Android USB Type-C. Также производитель заявляет, что одного заряда хватит на работу телефона в течение всего дня.

Из программных новшеств — функция улучшенного шумоподавления для комфортных разговоров в очень шумных местах и специальное приложение, позволяющее двум владельцам iPhone найти дург друга в толпе, буквально показывая им расстояние друг до друга.

Новинка будет доступна в пяти цветах. Корпус, кстати, на 75% состоит из переработанного алюминия (забота о природе вообще стала лейтмотивом всей презентации). Цена на новинку стартует от $799 для iPhone 15 и от $899 для iPhone 15 Plus.