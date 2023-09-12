Apple показала новые поколения «умных» часов Watch Series 9 и Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 теперь еще ярче, чем Watch Series 9 — в 1,5 раза. На них также будут работать анонсированные сегодня даблтап жесты. Аккумулятор держит 36 часов в режиме обычной работы и до 72 часов — в режиме сохранения энергии. Дополнительно к Watch Ultra 2 можно будет подключать сторонние аксессуары для замеров скорости и других параметров.

Предзаказ Apple Watch Ultra 2 уже открыт, в продажу часы поступят 22 сентября по цене в 799 долларов.