Apple показала новые поколения «умных» часов Watch Series 9 и Watch Ultra 2

Сегодня, 12 сентября, в штаб-квартире Apple Park в Купертино проходит традиционная осенняя презентация Apple. Компания представляет новые продукты — в том числе девятое поколение «умных» часов Apple Watch Series 9.
Графический процессор S9 стал на 30% быстрее, а большой экран без рамок — в два раза ярче. Акцент нового поколения часов — на управлении с помощью жестов. Например, двойной щелчок пальцем той руки, на которой расположены Apple Series, теперь будет аналогом нажатия «ок». В компании это называют «магией на кончиках пальцев».
В продажу Apple Watch Series 9 поступят в октябре. Часы в алюминиевом корпусе выйдут в пяти цветах, в стальном — в трех. Версия с GPS обойдется в 399 долларов, GPS+Cellular — 499.
Apple Watch Ultra 2 теперь еще ярче, чем Watch Series 9 — в 1,5 раза. На них также будут работать анонсированные сегодня даблтап жесты. Аккумулятор держит 36 часов в режиме обычной работы и до 72 часов — в режиме сохранения энергии. Дополнительно к Watch Ultra 2 можно будет подключать сторонние аксессуары для замеров скорости и других параметров.
Предзаказ Apple Watch Ultra 2 уже открыт, в продажу часы поступят 22 сентября по цене в 799 долларов.
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