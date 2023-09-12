Больше никакого Lightning: Apple выпустила iPhone 15 и iPhone 15 Pro в титановом корпусе

Внутри нового смартфона — старый чип Apple A16 Bionic, который был представлен вместе с iPhone 14. Заявленное время работы — весь день на одном заряде. Кроме того, переход от Lightning на USB Type-C позволит заряжать наушники прямо от смартфона — однако для этого придется обновиться до их новой версии AirPods Pro 2.

iPhone 15 обойдется в 799 долларов за версию с 128 гигабайтами, iPhone 15 Plus — от 899 долларов.