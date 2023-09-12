Больше никакого Lightning: Apple выпустила iPhone 15 и iPhone 15 Pro в титановом корпусе

Сегодня, 12 сентября, в штаб-квартире Apple Park в Купертино проходит традиционная осенняя презентация Apple. Компания представляет новые продукты — сразу за Watch Series 9 и Watch Ultra 2 показали и новое поколение смартфонов от Apple. Теперь с разъемом USB Type-C.
Корпус iPhone 15 выполнен из переработанного алюминия в пяти цветах: розовом, желтом, зеленом, синем и черном. Apple заявляет, что дизайн нового поколения смартфонов «полностью обновленный», однако невооруженным глазом это незаметно — углы стали более округлыми, а расположение камер осталось прежним.
Основная камера на 48 мегапикселей создана для «прекрасных пейзажей», а максимальное приближение х2 будет выполняться без потери качества.
Внутри нового смартфона — старый чип Apple A16 Bionic, который был представлен вместе с iPhone 14. Заявленное время работы — весь день на одном заряде. Кроме того, переход от Lightning на USB Type-C позволит заряжать наушники прямо от смартфона — однако для этого придется обновиться до их новой версии AirPods Pro 2.
iPhone 15 обойдется в 799 долларов за версию с 128 гигабайтами, iPhone 15 Plus — от 899 долларов.
Выполненный в титановом корпусе (такой же материал используется в марсианском ровере NASA!) iPhone 15 Pro заявляется как самый тонкий смартфон от Apple. Диагональ экрана iPhone 15 Pro составляет 6,1 дюйма, у iPhone 15 Pro Max — 6,7 дюйма.
Apple попрощалась с физическим переключателем iPhone в бесшумный режим. Теперь это универсальная кнопка Action Button, которой можно присвоить различные действия — от включения фонарика до открытия приложения «Переводчик».
Внутри «про»-версий iPhone — однокристальная система Apple A17 Bionic с 6-ядерным CPU и новым графическим ядром. Благодаря обновлению Neural Engine стал вдвое быстрее в тех приложениях, которые работают на базе искусственного интеллекта.
Камера iPhone 15 Pro, как заявляют в компании, лучшая в истории камер Apple. Разрешение осталось прежним — 48 мегапикселей в основной камере, однако это более современный и увеличенный датчик. Фокусные расстояния — 24, 28 и 35 миллиметров, оптический зум — теперь пятикратный. Также улучшен «Ночной режим» съемки, в том числе при использовании портретного режима, а видео можно снимать в разрешении 4K60.
Стоимость iPhone 15 Pro будет начинаться от 999 долларов (версия с 128 гигабайтами), iPhone 15 Pro Max с минимальным объемом памяти в 256 гигабайт — от 1199 долларов. Предзаказ «про»-версий смартфонов будет доступен с 15 сентября, в продажу устройства выйдут 22 сентября.
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