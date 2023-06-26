iPhone 15, новые MacBook Air и третье поколение чипов: инсайдер — о следующих новинках Apple

По данным инсайдера Apple Марка Гурмана, сейчас внимание разработчиков компании приковано к Vision Pro — первой гарнитуре дополненной реальности от Apple. Некоторые сотрудники, которые работали над представленной в июне новинкой, уже переведены на новые версии: ведется разработка «высококлассной модели второго поколения» и гарнитуры более низкого класса. Второе поколение Vision Pro может получить следующие функции:

Возможность отображения нескольких экранов рабочего стола Mac при беспроводном подключении к Vision Pro (первая версия поддерживает только один вид рабочего стола одновременно).

Возможность для нескольких пользователей Vision Pro в FaceTime-конференции из нескольких человек использовать Personas —реалистичной VR-версией пользователя, основанной на сканировании лица. Первая версия будет поддерживать только чаты один на один с Personas.

Fitness+ и возможность тренироваться во время ношения гарнитуры с помощью виртуального фитнес-контента.