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iPhone 15, новые MacBook Air и третье поколение чипов: инсайдер — о следующих новинках Apple

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Уже этой осенью компания может выпустить новое поколение смартфонов, обновление часов Watch Series 9 и Watch Ultra 2 и другие устройства — рассказываем, какие именно.

Hadrian / Shutterstock.com

По данным инсайдера Apple Марка Гурмана, сейчас внимание разработчиков компании приковано к Vision Pro — первой гарнитуре дополненной реальности от Apple. Некоторые сотрудники, которые работали над представленной в июне новинкой, уже переведены на новые версии: ведется разработка «высококлассной модели второго поколения» и гарнитуры более низкого класса. Второе поколение Vision Pro может получить следующие функции:

  • Возможность отображения нескольких экранов рабочего стола Mac при беспроводном подключении к Vision Pro (первая версия поддерживает только один вид рабочего стола одновременно).
  • Возможность для нескольких пользователей Vision Pro в FaceTime-конференции из нескольких человек использовать Personas —реалистичной VR-версией пользователя, основанной на сканировании лица. Первая версия будет поддерживать только чаты один на один с Personas.
  • Fitness+ и возможность тренироваться во время ношения гарнитуры с помощью виртуального фитнес-контента.

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До конца года, а также в первой половине 2024-го Apple готовится выпустить следующие новинки:

  • Линейка iPhone 15.
  • Apple Watch Series 9 и обновленная версия Apple Watch Ultra.
  • Новые iMac с 24-дюймовыми экранами, как у нынешних моделей. По имеющейся информации, компания также ведет ранние работы над iMac с экраном более 30 дюймов.
  • Новые модели MacBook Air.
  • Обновленные iPad Pro с OLED-экранами.
  • Новый iPad Air, который заменит текущую модель на базе M1.
  • Также в ранней разработке находится несколько продуктов, включая версию AirPods Pro третьего поколения, «умные» дисплеи для дома и Apple TV с улучшенными техническими характеристиками.

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