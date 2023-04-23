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Искусственный интеллект заменит смартфоны? Бывший сотрудник Apple создал необычный гаджет

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Новинку представили на выставке TED 2023 бывший работник компании из Купертино. В устройстве есть камера, динамики, микрофон, память и чип с искусственным интеллектом.

Screenshot Tech Teardown/YouTube

С помощью гаджета можно делать фото и записывать видео, общаться в мессенджерах и почте, осуществлять звонки, просматривать информацию в интернете, делать заметки и так далее. В системе предусмотрели голосовой помощник, а «экраном» может стать ладонь или любой другой предмет.

Гаджет предназначен для работы в качестве личного помощника. На презентации устройство справилось с синхронным переводом речи своего владельца на другой язык — на выступлении это был французский, — причём голос переводчика звучал идентично голосу владельца. Господин Чаудри ответил на звонок своей жены — соучредителя Humane Бетани Бонджорно: информация о вызове поступила в виде проекционного изображения на его ладони.

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