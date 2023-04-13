Новое поколение AirPods получит сенсорный экран на кейсе. Вот как он может выглядеть

«Полезность чехла может быть повышена, как может быть улучшен и пользовательский контроль над беспроводными наушниками — путем внедрения интерактивных функций, позволяющих пользователю управлять операциями, связанными с беспроводными наушниками», — приводит Hypebeast выдержку из патента Apple.

Новая модель наушников, которая присоединится к семейству AirPods от Apple, позволит не только изменять источники звука и регулировать громкость непосредственно через сенсорный экран на кейсе, но и управлять связными приложениями — такими как Apple Music: например, переключать или останавливать треки.

Кроме того, регулировать настройки музыки можно будет через определенные жесты или с помощью обратной тактильной связи. Эти опции также могут активировать Siri или даже активировать шумоподавление и прозрачность.

Напомним, ранее Apple запатентовала ремешок для Apple Watch, способный подстраиваться под цвет одежды. Согласно патенту, некоторые или все нити, из которых будет состоять ремешок, могут иметь электрохромные свойства. Цвет можно будет настраивать, не снимая часы и не меняя ремешок для них. Кроме того, различные цвета могут отображаться в разное время суток.