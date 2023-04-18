Камерофон с оптикой Leica, смарт-кулон и умная лампа: что представила Xiaomi на апрельской презентации

18 апреля китайская Xiaomi провела масштабную презентацию, которая заняла почти два с половиной часа, представив сразу шесть продуктов, включая смартфон 13 Ultra с четырьмя профессиональными камерами Leica, новый планшет Pad 6 с интеллектуальной сенсорной клавиатурой и даже умную настольную лампу. Рассказываем обо всех новинках по порядку.
13 Ultra — лучший камерофон от Xiaomi
Главным событием презентации, без сомнения, стал новый флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra, оборудованный сразу четырьмя 50-мегапиксельными камерами. Они обеспечивают не только высокое качество снимков, но и десятикратный оптический зум. Это позволяет получать отличные кадры даже небольших объектов, расположенных относительно далеко. Все это делает новинку лучшим, по мнению профильных изданий, камерофоном от китайского производителя.
Впрочем, в смысле качества фотографий Xiaomi, судя по всему, претендует на мировое лидерство. Так, значительная часть презентации была посвящена сравнению качества снимков 13 Ultra и iPhone 14 Pro Max. Представители компании прозрачно намекали, чья оптика позволяет делать лучшие кадры.
Впрочем, на этом, подчеркивают в компании, преимущества Xiaomi 13 Ultra не заканчиваются. Смартфон получил лучший на данный момент экран китайского производства C7 диаметром 6,73 дюйма. Емкость аккумулятора составила 5000 мА·ч, при этом создатели уверяют, что на одном проценте зарядки смартфон продержится целый час.
Также в комплект к телефону можно будет приобрести специальный фоточехол, который делает смартфон максимально похожим на фотоаппарат, и комплект светофильтров. Цены на новинку стартуют от 5 999 юаней (чуть более 70 тысяч рублей).
Xiaomi Pad 6 с возможностью держать заряд до полутора месяцев
Важными новинками стали также планшет Xiaomi Pad 6 и его «старший брат» Xiaomi Pad 6 Pro. Последний имеет несколько лучшие характеристики, но, как отметили в ходе презентации представители компании, принципиальной разницы между базовой моделью и флагманской нет.
Гордостью нового поколения планшетов Xiaomi стала продолжительность работы. Батарея емкостью 8600 мА·ч позволяет, по словам производителя, 13 часов подряд смотреть видео или 10 часов работать в офисных приложениях. Но самое впечатляющее — режим «гибернации», который можно включить, если владелец на протяжении долгого времени не намерен использовать планшет. В этом состоянии гаджет способен держать заряд до 47,9 суток, то есть больше полутора месяцев!
Тажке производители позаботились о качестве звука — шестое поколение планшетов оснащено несколькими микрофонами, которые позволяют создавать объемный звук на 360 градусов. Однако, если это необходимо, звук можно сделать направленным, чтобы он распространялся лишь на 60 градусов, чтобы его было слышно лишь работающему за планшетом человеку.
В комплект к планшету можно купить также стилус и новый чехол-клавиатуру. Последний имеет более удобный, увеличенный на 16% тачпад. Также, если верить презентации, чехол поддерживает передачу данных в формате NFC. То есть, чтобы переслать фотографии со смартфона на планшет, достаточно будет коснуться одного гаджета другим. Цена на Xiaomi Pad 6 стартует от 1999 юаней (почти 24 тысячи рублей), на модель Pro — от 2499 юаней (или почти 30 тысяч рублей).
Xiaomi Smart Band 8 — умный браслет, который может стать кулоном
Следующей новинкой стало восьмое поколение умных браслетов Xiaomi Smart Band. На этот раз в презентации производитель сделал особый упор на дизайн.
Важным отличием восьмой модели стало крепление, которое позволяет легко менять ремешок. Представители компании даже говорят, что это можно делать хоть каждый день, адаптируя внешний вид гаджета под свой гардероб. А еще Xiaomi Smart Band 8 можно вообще на вставлять в ремешок, а надевать на шею как кулон.
Браслет традиционно позволяет следить за параметрами организма во время тренировок и пробежек. Кроме того, восьмое поколение обзавелось новым режимом для тех, кто увлекается боксом: браслет не только следит за пульсом и уровнем усталости, но также за силой и скоростью ударов.
Наконец, на восьмом поколении появилась возможность запуска игр: в ходе презентации было видно, что на гаджете можно запустить «2048», математические головоломки и даже двухмерный платформер наподобие «Марио».
Диагональ экрана у браслета, такая же как у предыдущей модели — 1,62-дюймов. Держит заряд гаджет на протяжении 14 дней. Цена на новинку стартует от 239 юаней (чуть больше 2800 рублей).
От умной колонки до умной лампы
Также в ходе презентации китайская компания представила еще несколько менее заметных новинок. Среди них портативная умная колонка Xiaomi Sound Move с четырьмя динамиками, обеспечивающими hi-fi звучание. Гаджет защищен от пыли и воды и может держать заряд до 21 часа. При этом колонка имеет два режима: если ее положить горизонтально, она будет давать объемный стереозвук, если же поставить вертикально, то ее можно использовать как динамик громкоговорителя. Купить Sound Move можно будет за 699 юаней (это около 6300 рублей).
Пожалуй, самый трогательный гаджет, представленный Xiaomi, — умная настольная лампа Jack PP. Ее можно включать и выключать поглаживанием, при этом она будет слегка «бодаться» как делают собаки или кошки, если чесать их за ухом. Если же Jack PP «почувствует себя одиноко», то он может начать слегка мигать, чтобы привлечь внимание пользователя. Стоимость лампы составляет 499 юаней (около шести тысяч рублей).
Наконец, публике представили также флагманский телевизор Xiaomi Mi Master 86 Mini LED с разрешением 4К и кадровой частотой 144 Гц. Он оборудован разъемом HDMI 2.1 специально для подключения игровых консолей. Цена вопроса — 14 999 юаней (или почти 180 тысяч рублей).
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