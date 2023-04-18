Камерофон с оптикой Leica, смарт-кулон и умная лампа: что представила Xiaomi на апрельской презентации

Xiaomi Pad 6 с возможностью держать заряд до полутора месяцев

Важными новинками стали также планшет Xiaomi Pad 6 и его «старший брат» Xiaomi Pad 6 Pro. Последний имеет несколько лучшие характеристики, но, как отметили в ходе презентации представители компании, принципиальной разницы между базовой моделью и флагманской нет.

Гордостью нового поколения планшетов Xiaomi стала продолжительность работы. Батарея емкостью 8600 мА·ч позволяет, по словам производителя, 13 часов подряд смотреть видео или 10 часов работать в офисных приложениях. Но самое впечатляющее — режим «гибернации», который можно включить, если владелец на протяжении долгого времени не намерен использовать планшет. В этом состоянии гаджет способен держать заряд до 47,9 суток, то есть больше полутора месяцев!

Тажке производители позаботились о качестве звука — шестое поколение планшетов оснащено несколькими микрофонами, которые позволяют создавать объемный звук на 360 градусов. Однако, если это необходимо, звук можно сделать направленным, чтобы он распространялся лишь на 60 градусов, чтобы его было слышно лишь работающему за планшетом человеку.

В комплект к планшету можно купить также стилус и новый чехол-клавиатуру. Последний имеет более удобный, увеличенный на 16% тачпад. Также, если верить презентации, чехол поддерживает передачу данных в формате NFC. То есть, чтобы переслать фотографии со смартфона на планшет, достаточно будет коснуться одного гаджета другим. Цена на Xiaomi Pad 6 стартует от 1999 юаней (почти 24 тысячи рублей), на модель Pro — от 2499 юаней (или почти 30 тысяч рублей).