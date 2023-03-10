Режим энергосбережения и настройка скорости воспроизведения: что нового появилось в Telegram?

Как отмечают в команде мессенджера, яркие анимации и ненавязчивые визуальные эффекты в Telegram изначально оптимизированы так, чтобы приложение работало быстро и плавно. Теперь у пользователей появилась возможность отключить их в настройках, чтобы сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность на менее мощных устройствах.
Режим энергосбережения можно настроить так, чтобы он включался автоматически, когда уровень заряда аккумулятора уменьшается до указанного пользователями значения. Также можно отдельно включить или выключить те или иные эффекты. А еще отключить обновления чатов в фоне — но в команде Telegram этого делать не советуют, поскльку «в этом случае надпись «Обновление…» будет появляться на экране гораздо чаще».
Еще одно обновление — настройка скорости воспроизведения. Теперь видеозаписи, подкасты, голосовые и видеосообщения можно запустить любой скорости — от 0,2x до 2,5x. Также в Telegram появилась автоматическая отправка пригласительных ссылок в группы, сортировка наборов стикеров по времени использования, показ времени прочтения сообщений в небольших группах до 100 членов и новые реакции.
Напомним, ранее в Telegram появились темы в группах и расшифровка видеосообщений. Также мессенджер добавил возможность регистрации аккаунта без сим-карты.
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