Режим энергосбережения и настройка скорости воспроизведения: что нового появилось в Telegram?

Режим энергосбережения можно настроить так, чтобы он включался автоматически, когда уровень заряда аккумулятора уменьшается до указанного пользователями значения. Также можно отдельно включить или выключить те или иные эффекты. А еще отключить обновления чатов в фоне — но в команде Telegram этого делать не советуют, поскльку «в этом случае надпись «Обновление…» будет появляться на экране гораздо чаще».

Еще одно обновление — настройка скорости воспроизведения. Теперь видеозаписи, подкасты, голосовые и видеосообщения можно запустить любой скорости — от 0,2x до 2,5x. Также в Telegram появилась автоматическая отправка пригласительных ссылок в группы, сортировка наборов стикеров по времени использования, показ времени прочтения сообщений в небольших группах до 100 членов и новые реакции.

Напомним, ранее в Telegram появились темы в группах и расшифровка видеосообщений. Также мессенджер добавил возможность регистрации аккаунта без сим-карты.