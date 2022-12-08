Telegram добавил возможность регистрации аккаунта без сим-карты

Администрация мессенджера называет это «новой эрой конфиденциальности».
«При общении в Telegram ваш номер телефона никогда не был виден незнакомцам: наши пользователи сами решают, кому его показывать, и могут запретить находить себя по номеру телефона. Сегодня начинается новая эра конфиденциальности», — сообщили накануне в команде мессенджера. Теперь аккаунт можно зарегистрировать без сим-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна — они приобретаются на платформе Fragment.
Еще одно обновление — автоудаление всех чатов: теперь пользователям доступен общий таймер, по которому будут автоматически удаляться сообщения во всех новых чатах. Отмечается, что он не затронет ранее созданные чаты, но и это можно настроить в разделе «Конфиденциальность».
«Telegram дает пользователям полный контроль над историей переписки — возможность бесследно удалять сообщения для всех участников и настраивать автоудаление по таймеру в существующих и любых новых чатах. В сочетании с анонимными номерами, которые позволяют пользоваться мессенджером без сим-карты, это создает беспрецедентный уровень конфиденциальности», — считают в Telegram.
Что еще?
- Обсуждения по темам, появившиеся в предыдущем обновлении, теперь доступны к группах с более чем 100 участников.
- Для удобства переключения на другие чаты в группы с темами добавлена новая вертикальная панель.
- В группы добавлена тема «Общие вопросы» — в ней хранится история сообщений до перехода группы в режим тем, сюда же приходят все сервисные сообщения.
- Для одновременного просмотра новых сообщений из всех тем достаточно переключиться в режим «единого чата».
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