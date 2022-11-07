Темы в группах и расшифровка видеосообщений: что нового появилось в Telegram?

После выхода обновления пользователи получили возможность разделять обсуждения в больших группах на темы — чтобы было удобнее следить потоком информации в беседах. Новая функция позволяет создавать отдельные чаты внутри основной группы для тех или иных обсуждений. Для каждой темы можно отдельно настроить уведомления о новых сообщениях и быстро просмотреть в разделе «Общие медиа» медиафайлы, которые были опубликованы именно в ней.

«Участники могут общаться в любых темах — от «Аниме» до «Ящериц», — используя весь арсенал привычных инструментов, в том числе опросы, закреплённые сообщения и ботов. Возможность разделить общий чат на темы была создана специально, чтобы сделать удобнее обсуждения в больших группах. До конца года мы также планируем выпустить другие инструменты для организации общения, которые больше подойдут маленьким группам», — отмечают разработчики Telegram.

Еще одно нововведение — коллекционные публичные имена. Теперь к аккаунтам и чатам можно привязать несколько коллекционных публичных имен — в дополнение к одному обычному. Такое имя приобретается через платформу Fragment, которая работает по принципу аукциона. Купив коллекционное публичное имя, пользователь может распоряжаться им по своему усмотрению — например, продать или отложить, чтобы использовать позже.

В новой версии Telegram также появилась возможность расшифровки видеосообщений — но только для Premium-пользователей. Функция работает так же, как и с голосовыми сообщениями.

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