Темы в группах и расшифровка видеосообщений: что нового появилось в Telegram?

Мессенджер выпустил обновление — рассказываем о нем.
После выхода обновления пользователи получили возможность разделять обсуждения в больших группах на темы — чтобы было удобнее следить потоком информации в беседах. Новая функция позволяет создавать отдельные чаты внутри основной группы для тех или иных обсуждений. Для каждой темы можно отдельно настроить уведомления о новых сообщениях и быстро просмотреть в разделе «Общие медиа» медиафайлы, которые были опубликованы именно в ней.
«Участники могут общаться в любых темах — от «Аниме» до «Ящериц», — используя весь арсенал привычных инструментов, в том числе опросы, закреплённые сообщения и ботов. Возможность разделить общий чат на темы была создана специально, чтобы сделать удобнее обсуждения в больших группах. До конца года мы также планируем выпустить другие инструменты для организации общения, которые больше подойдут маленьким группам», — отмечают разработчики Telegram.
Еще одно нововведение — коллекционные публичные имена. Теперь к аккаунтам и чатам можно привязать несколько коллекционных публичных имен — в дополнение к одному обычному. Такое имя приобретается через платформу Fragment, которая работает по принципу аукциона. Купив коллекционное публичное имя, пользователь может распоряжаться им по своему усмотрению — например, продать или отложить, чтобы использовать позже.
В новой версии Telegram также появилась возможность расшифровки видеосообщений — но только для Premium-пользователей. Функция работает так же, как и с голосовыми сообщениями.
Что еще?
- Обновленный ночной режим на iOS.
- Настройка размера текста на Android.
- Новые интерактивные эмодзи и реакции.
- «Небольшие визуальные улучшения» — в частности, движение пальцем влево для ответа на сообщение теперь сопровождается новой анимацией, при нажатии на номер телефона в профиле пользователя открывается новое меню для выбора типа звонка, а во время загрузки чата на месте сообщений появляются очертания текстовых блоков с новой пульсирующей анимацией.
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