Apple показала новые MacBook Pro на базе процессоров M2

MacBook Pro с M2 Pro получил 10- или 12-ядерный чип на борту с восемью высокопроизводительными и четырьмя высокоэффективными ядрами . Это, согласно заявлению компании, дает увеличение производительности на 20% по сравнению с прошлым поколением. Объем объединенной оперативной памяти — до 32 ГБ. До 19 ядер графического процессора.

MacBook Pro с M2 Max обзавелся 12-ядерным процессором с восемью высокопроизводительными и четырьмя высокоэффективными ядрами. Увеличенная производительность по сравнению с M1 Max, а также более мощный мультимедийный движок, чем у младшей модели. Объединенная память — до 96 ГБ. До 38 ядер графического процессора.

При этом у обеих моделей беспроводное подключение обеспечивают модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Есть три порта Thunderbolt 4 (USB Type-C), слот SDXC, аудиовыход 3,5 мм, а также HDMI 2.1. Формат зарядки — MagSafe 3 с поддержкой мощности 67, 96 или 140 Вт. До 22 часов автономной работы у 16-дюймовой версии и до 18 часов у 14-дюймовой.

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