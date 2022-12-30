В России планируют разработать отечественную мобильную ОС на базе Android

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источника в правительстве, разработкой мобильной операционной системы на базе открытого и общедоступного кода Android займется компания, которую учредят VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком». В числе задач также разработка платформы совместимых с ОС мобильных сервисов, призванных заменить собой Google Mobile Services (GMS) — набор приложений и интерфейсов прикладного программирования от Google, которые обычно предустановлены на устройствах Android.

К развитию отечественной мобильной экосистемы Минцифры планирует подключить консорциум разработчиков. «Пока формально консорциума нет, но крупные игроки готовы объединиться, чтобы разработать платформу. Она нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватным функционалом», — подтверждает планы другой источник издания на российском рынке электроники.

Новая мобильная операционная система будет нацелена на потребительский сегмент, тогда как еще одна разработка, мобильная экосистема на базе ОС «Аврора», будет использоваться в корпоративном и государственном секторе «для работы с чувствительными данными». Последняя должна появиться к 2030 году. Стоимость проекта, в рамках которого также планируется выпустить 70 миллионов устройств, оценивается в 480 миллиардов рублей.