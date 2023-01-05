Упрощенный ввоз электроники в Россию продлили до конца 2023 года

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление. Это позволит не допустить дефицита на внутреннем рынке на фоне санкций.
«Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Напомним, что впервые такой закон был подписан в мае 2022 года. Раньше, чтобы получить нотификацию для ввоза устройств в Россию, изготовитель должен был обратиться в центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ. Упрощенный порядок допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями.
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