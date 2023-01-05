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Гаджеты

Упрощенный ввоз электроники в Россию продлили до конца 2023 года

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Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление. Это позволит не допустить дефицита на внутреннем рынке на фоне санкций.

Andrii Yalanskyi/shutterstock

«Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Напомним, что впервые такой закон был подписан в мае 2022 года. Раньше, чтобы получить нотификацию для ввоза устройств в Россию, изготовитель должен был обратиться в центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ. Упрощенный порядок допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями.

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