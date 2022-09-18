Россия заняла шестое место в мире по доступности интернета

В России необходимо работать 34 минуты, чтобы оплатить самый дешевый домашний интернет-тариф. Это шестой показатель в мире. Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование специалистов сервиса VPN Surfshark. На оплату же мобильного трафика, в России можно заработать чуть быстрее чем за 2,5 минуты. Для оценки специалисты Surfshark измеряли соотношение самых дешевых тарифов для широкополосного фиксированного и мобильного интернета и средней почасовой зарплаты в стране.

Странами с наиболее доступным домашним интернетом являются Израиль и Армения. Там для оплаты тарифа потребуется работать менее 20 минут. Аутсайдером рейтинга стал Кот-д`Ивуар. Жители африканской страны могут заработать на фиксированный доступ к сети за 65 часов. Для сравнения: в среднем по миру этот показатель в 10 раз меньше и составляет 6 часов 31 минуту.

В целом за последний год доступность фиксированного интернета в мире немного снизилась. Теперь в среднем нужно работать на 6 минут дольше. А вот мобильный трафик стал наоборот дешевле, для него потребуется на 2 минуты рабочего времени меньше.

Напомним, что в России запланировали развертывание сетей связи стандарта 5G с 2024 года. Для этого операторам передадут радиочастоты в миллиметровом диапазоне (24,25-27,5 ГГц), которые используются радиорелейными станциями.