В России планируют запустить сети 5G с 2024 года

«Частоты уже определены — это 4,4-4,9 ГГц в качестве приоритетных. И мы ожидаем начала строительства сетей на нашем российском оборудовании уже начиная с 2024 года», — сказал он.

Чернышенко подчеркнул, что для этой работы уже разработали дорожные карты. «У нас головной организацией является "Ростех", которые должны будут обеспечить разработку к этому времени и масштабирование оборудования на полностью отечественных решениях», — уточнил вице-премьер.

В середине июля Минцифры РФ предложило передать в пользу сетей 5G радиочастоты в миллиметровом диапазоне (24,25-27,5 ГГц), которые используются радиорелейными станциями. Это обсуждалось по итогам заседания Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Диапазон 4 ГГц предложили перевести в категорию гражданского использования, чтобы упростить операторам связи проведение экспертизы для сетей 5G и оформить гарантии использования диапазона.