О росте спроса на новые iPhone, официальные продажи которых в России приостановились весной 2022 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ритейлеров. Так, в МТС услугой предзаказа за первую неделю после презентации Apple, которая прошла 7 сентября в Купертино, воспользовалось в 2,5 раза больше россиян, чем за тот же период после осеннего представления моделей в 2021 году. Более 70% оплаченных предзаказов приходится на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, самым же невостребованным оказался iPhone 14 на 128 гигабайт.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтверждают: «Спрос к новинкам высокий, однако находится в рамках ожиданий». У «Ситилинка» за пять дней после открытия предпродаж самым популярным смартфоном стал iPhone 14 Pro Max: количество заявок на данную модель оказалось на 21% больше, чем на iPhone 14 Pro, и в четыре раза больше, чем на iPhone 14. Самым непопулярным смартфоном среди клиентов ритейлера стал iPhone 14 Plus. В «МегаФоне», в свою очередь, количество предзаказов на новые модели iPhone «сопоставимо с уровнем прошлого года». Официальный ритейлер Apple в России re:Store предзаказы на новую линейку не открывал.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что, несмотря на приостановку официальных продаж, недостатка в новинках Apple в России не ожидается: «По модели параллельного импорта независимые поставщики смогут привезти достаточное количество новых iPhone для удовлетворения спроса». На фоне падения спроса на других рынках, вызванного инфляцией, невостребованные за границей смартфоны от Apple могут быть перенаправлены в Россию. Однако стоимость таких устройств будет выше, чем в СНГ, Евросоюзе, Турции и других странах.