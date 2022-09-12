СМИ: Apple планирует запустить подписку на iPhone к концу 2022 года

Есть вероятность, что подписка на iPhone будет привязана к Apple One и AppleCare, пишет Гурман в своей авторской рассылке. Журналист еще в марте сообщал, что компания объявит о подписке на ближайшей презентации, но этого не произошло. Тогда издание заявляло, что подписка станет «самым большим шагом Apple к автоматически повторяющимся продажам».

«Подписка будет отличаться от рассрочки тем, что ежемесячная плата не будет равна цене устройства, разделенной на 12 или 24 месяца. Ежемесячная плата, которую еще предстоит определить, будет зависеть от того, какое устройство выберет пользователь», — объяснял Гурман. По его словам, таким образом компания собирается привлечь покупателей к новым моделям iPhone.

По разным данным, Apple собирается провести еще одну презентацию в октябре, но на этот раз ее посвятят iPad и Mac. Возможно, тогда компания и объявит о сервисе подписок.

Напомним, Apple сняла с производства iPhone 11, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Теперь компания продает только смартфоны с поддержкой 5G.